Hè đến, lười mấy cũng phải chăm ăn 5 món để làm mát gan, thải độc, dựng "hàng rào" chống bệnh

Khi những đợt nắng nóng mùa hè bắt đầu gõ cửa, cơ thể chúng ta không chỉ mất nước qua mồ hôi mà các cơ quan nội tạng, đặc biệt là gan và tim, cũng dễ rơi vào trạng thái "quá tải". Nếu không được chú trọng ăn uống để mát gan kịp thời, cơ thể dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, nổi mụn và suy giảm miễn dịch.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc chuyển dịch chế độ ăn sang các thực phẩm mọng nước, giàu chất xơ và có tính thanh nhiệt là cách tốt nhất để dựng lên một "hàng rào" bảo vệ sức khỏe từ bên trong. Dưới đây là 5 món ăn giúp mát gan, giải nhiệt và phục hồi hệ thống thải độc cực kỳ hiệu quả:

Dưa chuột

Dưa chuột không chỉ đơn thuần là món giải khát. Với hàm lượng nước chiếm đến 95% cùng các hoạt chất thanh lọc, dưa chuột giúp pha loãng các độc tố tích tụ, hỗ trợ quá trình mát gan diễn ra thuận lợi. Loại quả này giàu vitamin C, vitamin E và caroten giúp bảo vệ tế bào gan khỏi sự tấn công của gốc tự do phát sinh do nắng nóng.

Việc ăn dưa chuột sống giúp giữ trọn vẹn các enzyme hỗ trợ gan chuyển hóa độc tố và duy trì trạng thái mát gan tức thì.

Ngọn su su

Đây là loại rau lý tưởng để giúp mát gan và bổ tim vào mùa hè. Ngọn su su chứa lượng chất xơ dồi dào, đóng vai trò thúc đẩy nhu động ruột, ngăn chặn sự hấp thụ ngược các chất thải từ đường tiêu hóa vào máu.

Khả năng thanh nhiệt của loại rau này giúp ổn định men gan, làm dịu các cơn nóng trong và hỗ trợ gan sản xuất mật trơn tru. Khi gan được giải tỏa áp lực, quá trình tiêu hóa chất béo sẽ hiệu quả hơn, duy trì hiệu quả mát gan bền vững.

Rau muống

Rau muống có tác dụng thanh nhiệt, giải độc và đặc biệt là khả năng lợi tiểu mạnh mẽ. Khi cơ thể bài tiết tốt qua đường nước tiểu, các chất thải độc hại sẽ được tống khứ ra ngoài nhanh chóng, không bị ứ đọng gây gánh nặng cho hệ thống lọc.

Ăn rau muống luộc là phương pháp dân gian đơn giản giúp mát gan, giải phóng nhiệt lượng dư thừa và ngăn ngừa tình trạng tích tụ độc tố dưới da gây mẩn ngứa, mụn nhọt vốn rất phổ biến trong mùa nắng nóng.

Mướp đắng (Khổ qua)

Mướp đắng là "vị thuốc" hàng đầu để hạ hỏa và giúp mát gan. Vị đắng đặc trưng kích thích gan tiết mật, hỗ trợ đào thải mỡ thừa và các chất độc hại hiệu quả. Các nghiên cứu cho thấy mướp đắng giúp phục hồi tế bào gan bị tổn thương và tăng cường hệ miễn dịch cho cơ quan này.

Chăm ăn mướp đắng không chỉ giúp mát gan mà còn bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây viêm, làm sạch huyết thanh nhanh chóng và trị mụn do nhiệt rất tốt.

Mướp hương

Mướp hương nổi tiếng với công dụng làm mát huyết thanh và hỗ trợ mát gan hiệu quả. Nhờ tính bình, vị ngọt thanh, mướp giúp làm dịu hệ thống tiêu hóa và giảm bớt tình trạng gan quá nhiệt.

Mướp chứa các hoạt chất giúp trung hòa độc tố từ thực phẩm, hỗ trợ gan thực hiện chức năng thanh lọc bền bỉ. Khi nấu canh cùng thịt nạc để bổ sung protein và sắt, mướp giúp cơ thể phục hồi sức khỏe nhanh chóng và duy trì trạng thái mát gan suốt cả ngày dài.

Lưu ý để duy trì trạng thái mát gan tối ưu khi ăn uống mùa hè

Để dựng lên "hàng rào" bảo vệ sức khỏe vững chắc, bạn nên nhớ thêm một số lưu ý khi ăn uống vào những ngày nắng nóng như:

- Ưu tiên các món canh, súp hoặc luộc để giữ nguyên tính chất giải nhiệt và hỗ trợ mát gan tốt nhất.

- Hạn chế gia vị cay nóng như ớt, tiêu hoặc đồ chiên rán nhiều dầu mỡ, vì chúng trực tiếp gây nóng gan và vô hiệu hóa tác dụng của các loại rau xanh.

- Duy trì thói quen uống đủ nước lọc để gan vận chuyển và đào thải độc tố ra ngoài dễ dàng, duy trì hiệu quả mát gan lâu dài.

- Bổ sung thực phẩm giàu Vitamin D và axit folic để hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào, giúp gan khỏe mạnh hơn từ bên trong.

Việc chủ động chọn thực phẩm giúp mát gan không chỉ giải nhiệt tức thì mà còn là cách bảo vệ sức khỏe bền vững trong mùa nắng nóng nhưng chưa đủ. Bạn còn cần sinh hoạt lành mạnh, ngủ sớm và đủ giấc, tránh tức giận và hạn chế căng thẳng... nếu muốn gan luôn khỏe.

Nguồn và ảnh: Sohu, Family Doctor