Đây là thời điểm dễ xảy ra cơn đau tim nhất: Ai cũng cần biết

Nhiều người vẫn nghĩ cơn đau tim thường ập đến vào ban đêm, giữa lúc đang ngủ hoặc trong những thời điểm căng thẳng dữ dội. Tuy nhiên, theo chia sẻ của các bác sĩ tim mạch, thời điểm cơn đau tim dễ xảy ra nhất lại là buổi sáng, đặc biệt trong những giờ đầu sau khi thức dậy.

Vì sao đau tim dễ xảy ra vào buổi sáng?

Đau tim dễ xảy ra vào buổi sáng (Ảnh: Adobe Stock).

Theo bác sĩ tim mạch Nowwar Mustafa (Washington Health - Mỹ), cơn đau tim có thể xảy ra vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, nhưng thường gặp hơn trong khoảng từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Cùng quan điểm, bác sĩ tim mạch can thiệp Mazen Roumia (HonorHealth - Mỹ), cho biết: “Đột tử do tim đã được ghi nhận có tỷ lệ xảy ra cao hơn vào buổi sáng”.

Lý giải về hiện tượng này, bác sĩ Mustafa cho biết khi cơ thể chuyển từ trạng thái ngủ sang thức, adrenaline (một hormone và chất dẫn truyền thần kinh) sẽ tăng vọt. Ông nói: “Điều này sẽ làm tăng huyết áp và khiến máu trở nên ‘đặc’ hơn một chút”.

Với người khỏe mạnh, thay đổi này có thể không gây vấn đề lớn. Nhưng ở những người đã có tăng huyết áp hoặc yếu tố nguy cơ tim mạch, đợt tăng áp lực đột ngột này có thể góp phần khởi phát cơn đau tim.

Không chỉ vậy, buổi sáng cũng là lúc hormone căng thẳng cortisol vốn đã ở mức cao tự nhiên. Khi chuông báo thức vang lên và con người bắt đầu nghĩ tới hàng loạt việc phải làm trong ngày, nhịp tim có thể tăng lên, mạch máu co lại, từ đó làm tăng thêm gánh nặng cho hệ tim mạch. Chính quá trình chuyển đổi này là một trong những lý do khiến cơn đau tim hay xuất hiện vào buổi sáng hơn các thời điểm khác.

Rối loạn nhịp sinh học và căng thẳng cũng có thể góp phần làm tăng nguy cơ

Rối loạn nhịp sinh học và căng thẳng cũng có thể góp phần làm tăng nguy cơ đau tim (Ảnh minh họa).

Theo bác sĩ Roumia, nhịp sinh học đóng vai trò điều hòa hệ tim mạch, đặc biệt trong lúc ngủ. Ông giải thích: “Trong khi chúng ta ngủ, tim được nghỉ ngơi và phục hồi, còn vào ban ngày, tim phải hoạt động mạnh để đáp ứng nhu cầu máu của cơ thể”. Khi nhịp sinh học bị xáo trộn, nguy cơ đau tim cũng tăng lên.

Các bác sĩ cũng nhấn mạnh rằng cơn đau tim không chỉ liên quan tới thời điểm trong ngày, mà còn bị ảnh hưởng bởi căng thẳng, thói quen sinh hoạt và các yếu tố nguy cơ nền. Bác sĩ Mustafa cho biết stress thực sự có thể trở thành yếu tố kích hoạt. “Nhịp tim sẽ tăng lên, làm tăng nhu cầu hoạt động của tim, và bản thân điều đó có thể gây ra vấn đề. Nếu người đó hoàn toàn khỏe mạnh, stress cấp tính khó có khả năng gây đau tim, nhưng nếu đã có nhiều yếu tố nguy cơ, nó có thể trở thành tác nhân khởi phát”, ông nói.

Ông cũng lưu ý rằng khi một người đối phó với stress bằng cách uống nhiều rượu, uống quá nhiều cà phê hoặc bị thiếu ngủ kéo dài, các yếu tố này đều có thể làm tăng nguy cơ đau tim theo thời gian.

Làm gì để giảm nguy cơ?

Theo các chuyên gia, buổi sáng không phải thời điểm để cơ thể bị đẩy vào trạng thái quá tải ngay sau khi vừa thức dậy. Bác sĩ Mustafa khuyến nghị nên tránh vận động quá sức ngay lập tức và hạn chế nạp quá nhiều caffeine vào đầu ngày, bởi những điều này có thể làm tăng nhịp tim và huyết áp. “Tất cả những điều đó có thể làm tăng nhịp tim và huyết áp. Dù vậy, ở mức độ vừa phải thì đa số mọi người vẫn có thể chấp nhận được”, ông nói.

Thay vào đó, một buổi sáng diễn ra êm hơn có thể giúp cơ thể chuyển trạng thái nhẹ nhàng hơn. Nếu thấy căng thẳng ngay từ đầu ngày, nên dành vài phút để hít thở sâu nhằm làm chậm nhịp tim. Bên cạnh đó, các bác sĩ đều cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là duy trì những thói quen có lợi cho tim mạch như không hút thuốc, ăn uống lành mạnh, vận động đều đặn, giữ cân nặng hợp lý và theo dõi các chỉ số sức khỏe thường xuyên.

Bác sĩ Mustafa nhấn mạnh: “Đừng đánh giá thấp sức mạnh của những thay đổi nhỏ trong cuộc sống. Những thay đổi nhỏ nhưng bền bỉ thường mang lại lợi ích nhiều hơn so với các thay đổi quá cực đoan”. Ông cũng khuyên mỗi người nên biết rõ các chỉ số của mình, nhận diện yếu tố nguy cơ và tái khám đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ.