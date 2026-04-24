Người phụ nữ 57 tuổi đột ngột tử vong giữa đêm, "thủ phạm" đến từ món đồ quen thuộc đặt dưới chân

Sự việc xảy ra ở Thái Lan gần đây được chia sẻ lại thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Người phụ nữ 57 tuổi giấu tên này được tìm thấy tử vong ngay trên giường ngủ tại nhà riêng ở tỉnh Chaiyaphum, phía bắc Thái Lan.

Theo Oriental Daily, người phụ nữ được tìm thấy qua đời vào lúc 7h sáng. Nhận được tin báo cảnh sát địa phương đến điều tra, ngoài thời tiết thì nguyên nhân chính của cái chết là do chiếc quạt nhỏ được đặt phía dưới chân càng làm hạ nhiệt độ trong phòng khiến nạn nhân chết cóng.

Thời điểm cảnh sát có mặt tại hiện trường, chiếc quạt kia vẫn đang chạy bình thường. Được biết, hiện tại là mùa đông ở Chaiyaphum và nhiệt độ có thể xuống thấp dưới 10 độ C.

Người phụ nữ 57 tuổi tử vong. Ảnh minh họa.

Điều đáng nói giữa thời tiết lạnh giá như vậy, người phụ nữ 57 tuổi kia không hề đắp chăn giữ ấm mà chỉ mặc quần ngắn và áo sát nách. Đồng thời, bà còn mở quạt xuyên suốt đêm.

Theo lời chị gái của người phụ nữ, người phụ nữ 57 tuổi này đã uống rượu và đi ngủ trong tình trạng say xỉn. Đến sáng hôm sau, chị gái phát hiện điều kỳ lạ khi em không thức giấc để làm bữa sáng như mọi ngày nên đi vào phòng kiểm tra thì phát hiện người cần tìm nằm tử vong trên giường.

Nhiệt độ lạnh bao nhiêu thì có thể gây chết người?

Nhiệt độ bên trong cơ thể (CBT) con người dao động quanh 37 độ C. Một người được coi là bị hạ thân nhiệt khi CBT của người đó chỉ còn 35 độ C hoặc thấp hơn. Điều ngạc nhiên là người ta vẫn có thể bị hạ thân nhiệt trong điều kiện môi trường lạnh chứ chưa đến mức đóng băng, tức là khi nhiệt độ không khí trong khoảng 1 – 10 độ C, nhất là khi cơ thể bị ướt, ví dụ bị mưa, đổ mồ hôi hoặc rơi xuống hố nước lạnh.

Theo các chuyên gia, cơ thể mất nhiệt nhanh hơn đến 25 lần khi ở trong môi trường nước so với môi trường không khí, thông tin trên Dân Trí.

Đặc biệt hạ thân nhiệt trong môi trường nhiệt độ không khí tương đối lạnh như vậy thì cũng có nhưng ít xảy ra. Tuy nhiên, mức nhiệt dưới 0 độ C là một hoàn cảnh hoàn toàn khác. Ở nhiệt độ -34 độ C, nếu một người khỏe mạnh không mặc đủ ấm thì sẽ bị hạ thân nhiệt chỉ còn 10 độ C và nếu nhiệt độ ngoài trời xuống tới - 40 đến -45 độ C thì thân nhiệt người đó chỉ còn 10 độ C trong vòng 5 – 7 phút.

Có thể nhiều người không để ý, khi cơ thể bị hạ nhiệt, các bộ phận không hoạt động bình thường được nữa, kể cả bộ não và trái tim. Tim không hoạt động tốt dẫn đến kém lưu thông máu đến các bộ phận khiến cho cơ thể bị sốc và tăng nguy cơ gan và thận ngừng hoạt động. Trẻ em và người già còn gặp nhiều rủi ro hơn do cơ tim yếu. Ngoài ra, người già còn hay phải sử dụng thuốc chẹn beta nên còn dễ bị giảm nhịp tim, điều đó càng làm tăng nguy cơ hạ thân nhiệt trong thời tiết giá lạnh.

Các triệu chứng hạ thân nhiệt nhẹ như là run người, yếu mệt và nhầm lẫn có thể xảy ra khi CBT ở mức 34 độ C, nếu CBT hạ xuống 33 độ C, bạn có thể bị mất trí nhớ, hạ xuống 28 độc C, bạn có thể bất tỉnh và dưới 21 độ C gọi là hạ thân nhiệt sâu và nguy hiểm đến tính mạng.

Triệu chứng của hạ thân nhiệt

Đối với người lớn, khi xuất hiện các dấu hiệu sau cần nghĩ ngay bệnh nhân bị hạ thân nhiệt:

- Da tái, sờ lạnh

- Run, kiệt sức

- Mất phương hướng

- Lẫn lộn, lóng ngóng tay chân

- Mất trí nhớ, nói lắp bắp, không rõ ràng

- Buồn ngủ

Đối với trẻ sơ sinh, dấu hiệu bao gồm:

- Da có màu đỏ tươi, lạnh

- Trẻ trông rất yếu.