4 cách tăng collagen tự nhiên được khoa học chứng minh, phụ nữ sau 30 không biết để chống già quả là đáng tiếc

Nếu làn da của bạn không còn căng mịn và ít nếp nhăn như trước, bạn không hề tưởng tượng đâu. Collagen, loại protein chịu trách nhiệm giữ cho làn da săn chắc, mịn màng và trẻ trung, sẽ giảm dần theo tuổi tác. Trên thực tế, quá trình sản sinh bắt đầu giảm từ giữa độ tuổi 20. Đối với phụ nữ, sự suy giảm này có thể tăng tốc đáng kể sau thời kỳ mãn kinh, dẫn đến các nếp nhăn, da chảy xệ và mỏng đi.

Tin tốt là gì? Mặc dù bạn không thể ngăn chặn hoàn toàn sự mất collagen, nhưng các chuyên gia cho biết, có một số cách được khoa học chứng minh để hỗ trợ và thậm chí tăng cường sản sinh collagen trong cơ thể, không cần chỉ dựa vào các phương pháp điều trị xâm lấn.

Dưới đây là 4 cách hiệu quả giúp làn da của bạn trông săn chắc, mịn màng và rạng rỡ hơn:

1. Bổ sung vitamin C (Từ bên trong và cả bên ngoài)

Theo DS Khuê Vũ (làm việc tại Hà Nội), vitamin C rất cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen. Nếu thiếu nó, cơ thể bạn đơn giản là không thể sản sinh collagen một cách hiệu quả. Nó cũng hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, bảo vệ làn da khỏi tác hại của các gốc tự do làm phá vỡ collagen.

Để bổ sung vitamin C hiệu quả, bạn có thể:

1. Bổ sung các thực phẩm giàu vitamin C như trái cây họ cam quýt, dâu tây, ớt chuông, bông cải xanh và cải xoăn vào chế độ ăn uống của bạn. Sử dụng serum vitamin C bôi ngoài da, đặc biệt là loại kết hợp với vitamin E, có thể giúp làm sáng da và hỗ trợ sản sinh collagen ở bề mặt da.

2. Thử liệu pháp ánh sáng đỏ

Còn được gọi là quang sinh học điều biến, liệu pháp ánh sáng đỏ đã được chứng minh là kích thích sản sinh collagen, elastin và thậm chí cả axit hyaluronic. Các nghiên cứu cho thấy, việc sử dụng thường xuyên có thể giúp da mịn màng hơn, cải thiện kết cấu và trông căng mọng hơn. Liệu pháp này hoạt động bằng cách cung cấp năng lượng cho các tế bào da ở cấp độ ty thể, giúp chúng hoạt động hiệu quả hơn.

3. Sử dụng retinol thường xuyên

Retinol vẫn là một trong những thành phần bôi ngoài da được chứng minh hiệu quả nhất trong việc tăng cường collagen. Nó giúp tăng cường quá trình tái tạo tế bào da, cải thiện các nếp nhăn và làm dày các lớp da sâu hơn theo thời gian.

Để có kết quả tốt nhất, hãy thoa vào ban đêm và bắt đầu từ từ nếu bạn có làn da nhạy cảm. Các lựa chọn thay thế như bakuchiol hoặc các công thức dựa trên peptide cũng có thể mang lại những lợi ích tương tự với ít gây kích ứng hơn.

4. Bổ sung nước hầm xương

Nước hầm xương rất giàu collagen và axit amin, trở thành lựa chọn phổ biến cho những người muốn hỗ trợ sức khỏe làn da một cách tự nhiên. Mặc dù bằng chứng khoa học vẫn còn hạn chế, nhiều chuyên gia cho rằng điều này hợp lý về mặt sinh lý và có nhiều bằng chứng thực tế ủng hộ. Ngay cả khi collagen không được hấp thụ trực tiếp vào da, các chất dinh dưỡng trong nước hầm xương vẫn có thể hỗ trợ sức khỏe tổng thể của mô liên kết.

Tóm lại

Mất collagen là một phần tự nhiên của quá trình lão hóa nhưng tốc độ xảy ra (và mức độ dễ nhận thấy) phụ thuộc rất nhiều vào lối sống của bạn. Bằng cách kết hợp chăm sóc da thông minh với thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, các phương pháp điều trị chuyên biệt, bạn có thể hỗ trợ làn da từ bên trong ra ngoài và giữ cho làn da trông mịn màng, săn chắc và đàn hồi hơn theo thời gian.