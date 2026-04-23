Bác sĩ nói gì về trào lưu uống 1kg chanh mỗi ngày để "chữa ung thư"?

Những ngày qua, cộng đồng mạng lan truyền câu chuyện về một bệnh nhân ung thư 42 tuổi tử vong sau khi tự ý bỏ điều trị y khoa. Theo chia sẻ từ các nhóm hỗ trợ bệnh nhân ung thư, sau khi được chẩn đoán, người này không tiếp tục điều trị tại bệnh viện mà lựa chọn về nhà, tham gia các hội nhóm “chữa lành”.

Tại đây, ông áp dụng chế độ được gọi là “thải độc tự nhiên” với hai phương pháp chính: uống nước chanh liều cao (tương đương khoảng 1kg chanh mỗi ngày) và phơi nắng kéo dài theo hướng dẫn lan truyền trên mạng.

Dù người thân nhiều lần khuyên can, bệnh nhân vẫn kiên trì theo đuổi cách làm này. Thậm chí, chỉ một ngày trước khi qua đời, ông vẫn chia sẻ rằng bản thân đang tiếp tục phơi nắng theo “liệu trình”. Sáng hôm sau, người đàn ông tử vong, theo thông tin trên các hội nhóm.

Nước cốt chanh.

Câu chuyện nhanh chóng gây xôn xao, trở thành lời cảnh tỉnh về những phương pháp điều trị không kiểm chứng nhưng lại được lan truyền như “bí quyết cứu người”.

“Chữa ung thư bằng chanh”: Ảo tưởng nguy hiểm

ThS.BS Nguyễn Duy Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, khẳng định hiện chưa có bất kỳ bằng chứng khoa học nào chứng minh chanh hay các phương pháp “thải độc tự nhiên” có thể điều trị ung thư.

“Ung thư cần được điều trị theo phác đồ chuẩn. Việc tự ý bỏ điều trị để theo các phương pháp chưa được kiểm chứng có thể khiến bệnh tiến triển nhanh hơn, mất đi cơ hội can thiệp hiệu quả ở giai đoạn sớm”, bác sĩ Duy Anh cảnh báo.

Chỉ vài tháng trì hoãn cũng có thể khiến bệnh chuyển từ giai đoạn còn khả năng kiểm soát sang giai đoạn muộn, thậm chí không còn cơ hội điều trị triệt căn.

Theo bác sĩ Duy Anh, một trong những lý do khiến các phương pháp sai lệch lan rộng là chúng thường được trình bày dưới dạng “trải nghiệm cá nhân” hoặc “bí quyết tự nhiên”, dễ tạo niềm tin cho người bệnh – đặc biệt trong thời điểm họ đang hoang mang, lo lắng sau khi nhận chẩn đoán.

Tuy nhiên, các bác sĩ nhấn mạnh, y học hiện đại đã đạt nhiều tiến bộ trong điều trị ung thư, giúp cải thiện đáng kể tỷ lệ sống và chất lượng cuộc sống nếu bệnh được phát hiện sớm và điều trị đúng hướng.

Thạc sĩ, bác sĩ Hà Hải Nam – Phó Trưởng khoa Ngoại 1, Bệnh viện K (Hà Nội) - cho biết, một bộ phận bệnh nhân thường bị hấp dẫn bởi những lời hứa “nhanh, rẻ, tiện, tự nhiên”, từ đó bỏ qua các phương pháp điều trị chính thống.

Trong khi đó, ung thư là nhóm bệnh lý phức tạp, cần điều trị cá thể hóa. Tùy từng loại ung thư và giai đoạn bệnh, bệnh nhân có thể được chỉ định phẫu thuật, hóa trị, xạ trị hoặc các liệu pháp điều trị đích hiện đại.

Theo bác sĩ Nam, điều đáng lo ngại không chỉ là việc điều trị sai phương pháp, mà còn là thời gian bị lãng phí.

Trong nhiều trường hợp, bệnh nhân dành hàng tháng, thậm chí lâu hơn để theo đuổi các phương pháp không hiệu quả. Khi quay lại bệnh viện, bệnh đã tiến triển sang giai đoạn muộn, làm giảm đáng kể khả năng điều trị và gia tăng chi phí.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân, đặc biệt là bệnh nhân và gia đình, cần hết sức thận trọng trước những thông tin y tế lan truyền trên mạng xã hội. Mọi quyết định điều trị cần dựa trên tư vấn của bác sĩ chuyên khoa và các cơ sở y tế uy tín, thay vì tin vào những “kinh nghiệm” chưa được kiểm chứng.