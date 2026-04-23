Loại rau bổ dưỡng chẳng kém "nhân sâm", ở quê mọc um tùm

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích đối với sức khoẻ của rau bí

Không chỉ quả bí, rau bí cũng là thực phẩm phổ biến trong bữa ăn của nhiều người. Rau bí sẽ bao gồm những phần sau: ngọn, lá non và hoa bí đực. Không chỉ là món ăn đưa miệng mà loại rau này còn có nhiều lợi ích đối với sức khoẻ.

Rau bí là một loại rau dân dã, quen thuộc trên mâm cơm của nhiều gia đình Việt. Tuy giản dị nhưng rau bí lại chứa đựng một kho tàng dinh dưỡng quý giá, mang đến vô vàn lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe mà không phải ai cũng biết.

Chống ung thư

Sự hiện diện của các đặc tính chống ô xy hóa và kháng viêm trong rau bí giúp chống lại căn bệnh gây chết người này. Ngoài ra, rau bí còn chứa nhiều chất diệp lục, hợp chất phenolic, saponin, tannin, flavonoid, glycoside và phytosterol có đặc tính ức chế hóa học, giúp ngăn chặn ung thư phát triển trong cơ thể, theo trang tin JB Klutse.

Tốt cho da

Rau bí chứa một lượng vitamin A có thể đáp ứng 5,43% giá trị được khuyến nghị hằng ngày. Dùng thực phẩm giàu vitamin A giúp cơ thể tránh được các gốc tự do và độc tố có thể gây hại cho da.

Rất tốt cho hệ miễn dịch

Hệ miễn dịch đang trở nên hết sức quan trọng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát và lan tràn khắp thế giới như hiện nay. Với nhiều vitamin và khoáng chất, rau bí góp phần đáng kể vào việc củng cố hệ miễn dịch, theo trang tin JB Klutse.

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Trong rau bí chứa một lượng lớn kali, một khoáng chất thiết yếu giúp cân bằng natri trong cơ thể, từ đó điều hòa huyết áp hiệu quả. Bên cạnh đó, chất xơ hòa tan trong rau bí có khả năng liên kết với cholesterol xấu (LDL) và axit mật trong ruột, giúp đào thải chúng ra khỏi cơ thể, làm giảm nồng độ cholesterol trong máu. Việc duy trì mức huyết áp và cholesterol ổn định là chìa khóa để phòng ngừa các bệnh tim mạch nghiêm trọng như đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

Chống viêm tự nhiên

Rau bí chứa vitamin B6 và các hợp chất chống viêm tự nhiên có tác dụng giảm đau và sưng tấy trong các trường hợp viêm khớp dạng thấp.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào, rau bí hoạt động như một "chiếc chổi" làm sạch đường ruột. Chất xơ không hòa tan giúp tăng khối lượng phân, kích thích nhu động ruột, từ đó ngăn ngừa và cải thiện tình trạng táo bón hiệu quả. Trong khi đó, chất xơ hòa tan giúp nuôi dưỡng các lợi khuẩn trong đường ruột, duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.

Rất tốt cho mắt

Đây là một trong những loại rau rất giàu vitamin A (dưới dạng beta-carotene) - tiền chất của vitamin A, một dưỡng chất cực kỳ quan trọng cho sức khỏe của mắt. Beta-carotene giúp bảo vệ giác mạc, cải thiện thị lực, ngăn ngừa khô mắt và giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt liên quan đến tuổi tác như thoái hóa điểm vàng.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Chất xơ trong rau bí giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, từ đó giúp kiểm soát lượng đường trong máu ổn định hơn. Điều này rất có lợi cho người bệnh tiểu đường hoặc những người có nguy cơ mắc bệnh.

Cách làm rau bí xào tỏi xanh mướt, ngon giòn đậm đà

Nguyên liệu làm rau bí xào tỏi

- Rau bí: 1 mớ.

- Gia vị: Dầu ăn, dầu hào, xì dầu, tỏi, ớt

Cách làm rau bí xào tỏi

Cách làm rau bí xào tỏi tưởng chừng đơn giản tuy vậy không phải ai cũng biết bí quyết để khiến rau bí ăn vừa giòn giòn mà nhìn lại xanh bắt mắt hòa quyện với hương thơm nồng ấm của tỏi.

- Bước 1: Tước rau bí

Rau bí cầu kì nhất là khâu tước xơ của từng cọng rau. Bây giờ ở các hàng bán rau có rất nhiều người đã nhặt sẵn rau bí cho khách, tuy nhiên để đảm bảo sự tươi ngon và "kiểm định" được từng ngọn rau bí đã mua, bạn nên mua rau về nhà tự nhặt.

Khi nhặt bạn nên vặt phần cuống lá ra riêng, cọng nhặt riêng. Nhặt phần cọng rau là khó nhất, khi nhặt ngón tay trỏ đỡ xuống phần xơ, ngón tay cái tước chậm rãi để ra một mảng xơ dày không bị sót.

Rửa riêng phần cọng và phần cuống lá. Bạn nên rửa sơ vài lần nước, sau đó ngâm chúng trong nước muối khoảng 15 phút, để loại bỏ bụi đất bám vào đồng thời cũng là một lần làm sạch rau. Sau đó vớt ra để ráo.

- Bước 2: Xào rau

Các bạn lấy một phần tỏi băm đặt vào chảo phi thơm vàng thì cho rau vào đảo đều, các bạn cho cọng vào trước và lá vào sau nhé bạn. Lúc xào rau các bạn nên cho to lửa kế đến cho gia vị vào đảo đều.

Rau khi đã tái bạn thêm phần tỏi còn lại vào chảo và thêm dầu ăn và dầu hào kế đến tiếp tục đảo đều đến mức rau chín thì tắt bếp và múc ra đĩa ăn ngay khi nóng. Nếu để các món rau xào tỏi trên chảo khi đã nấu xong khiến món ăn mất đi một lượng lớn chất dinh dưỡng.