Người đàn ông 25 tuổi đột ngột tử vong vì thói quen chạy bộ "chẳng giống ai"

Hiện nay, không ít người lầm tưởng rằng tập thể dục càng nhiều càng tốt. Dù mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, việc luyện tập quá sức có thể khiến cơ thể đối mặt với những rủi ro nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Trường hợp một người đàn ông 25 tuổi ở Trung Quốc là lời cảnh báo. Anh có thói quen chạy bộ vào sáng sớm. Tuy nhiên, ngay sau khi kết thúc buổi chạy vào một ngày bình thường, anh bất ngờ ngã quỵ và không qua khỏi dù đã được cấp cứu. Kết quả điều tra xác định nguyên nhân tử vong là viêm cơ tim - căn bệnh nguy hiểm dễ bị nhầm với cảm cúm thông thường.

Người đàn ông 25 tuổi tử vong do chạy bộ sai cách vào sáng sớm. Ảnh minh họa.

Phòng ngừa trong mùa vận động

Hoạt động thể dục có rất nhiều lợi ích, tuy nhiên, nhiều trường hợp tập sai cách, quá sức hoặc tuổi cao làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí tử vong.

- Kiểm soát cường độ: Dùng "bài test trò chuyện" - nếu chạy mà vẫn nói được trọn câu là ổn, còn thở dốc phải giảm tốc ngay.

- Bổ sung điện giải kịp thời: Sau mỗi 20 phút tập, nên uống khoảng 150ml nước có chứa kali, natri để phòng rối loạn nhịp.

- Chú ý giai đoạn hồi phục: Dành ít nhất 15 phút để thả lỏng cơ, không tắm nước lạnh trong 2 giờ sau khi tập. Nếu tim đập nhanh bất thường, hãy nằm xuống và đo mạch ngay.

Thời điểm giao mùa, ngày nắng đêm lạnh chính là giai đoạn viêm cơ tim dễ bùng phát. Nếu sau khi tập thể thao, bạn xuất hiện tim đập dồn dập, tức ngực, khó thở, tuyệt đối không được chủ quan. Một cú điện tâm đồ có thể cứu mạng bạn.

Cách chạy bộ đúng cách cho người bắt đầu chạy bộ buổi sáng

Chạy bộ thường xuyên rất tốt cho sức khỏe. Có rất nhiều lý do nên chạy bộ vào buổi sáng. Đó là một cách thức dậy và khởi đầu ngày mới nhiều năng lượng, tạo động lực cho những hoạt động suốt ngày dài sau đó. Tuy nhiên, việc tập luyện thói quen này không phải dễ dàng với tất cả mọi người, đặc biệt những người không thích dậy sớm và vận động vào buổi sáng. Những cách dưới đây có thể giúp bạn dễ dàng bắt đầu thói quen thức dậy chạy bộ vào buổi sáng.

- Ngủ đủ giấc ngủ trước khi chạy: Hãy xây dựng thói quen chạy bộ buổi sáng bắt đầu bằng một giấc ngủ ngon vào đêm hôm trước.

Theo Hiệp hội Giấc ngủ Mỹ, để thực hành vệ sinh giấc ngủ tốt, nên tránh dùng caffeine hoặc rượu 3 giờ trước khi đi ngủ, hạn chế ngủ buổi trưa, tạo thói quen hằng đêm để giúp thư giãn tinh thần như tắm nước ấm, thiền hoặc nghe nhạc êm dịu.

- Chọn đồ thoải mái: Chọn đồ tập thể dục thoải mái cần ưu tiên chất liệu thoáng khí, thấm hút mồ hôi nhanh (polyester, spandex, nylon) thay vì 100% cotton để tránh bí bách. Trang phục nên co giãn tốt, vừa vặn cơ thể, phù hợp với từng môn (gym ôm sát, chạy bộ thông thoáng) để hỗ trợ vận động tối đa và tăng hiệu suất tập.

- Không quên khởi động: Khởi động là bước không thể thiếu mỗi khi tập luyện thể thao nói chung và chạy bộ nói riêng. Khởi động cơ thể đặc biệt quan trọng khi chạy bộ vào buổi sáng, vừa giúp làm nóng các cơ bắp vừa nâng cao tinh thần. Do đó trước khi chạy bộ hãy dành khoảng 5-10 phút tập thể dục nhịp điệu nhẹ nhàng để thả lỏng cơ bắp.

- Uống đủ nước: Người chạy bộ cũng có thể mang theo đồ uống thể thao giàu chất điện giải để bổ sung dọc tuyến đường. Không nên uống cafe trước khi chạy vì đây là một thức uống lợi tiểu.

-Hãy dùng thiết bị an toàn: Sử dụng thiết bị an toàn khi chạy bộ buổi sáng, đặc biệt là vào những ngày mặt trời mọc muộn, rất quan trọng. Để đảm bảo bạn an toàn khi các phương tiện khác tham gia giao thông, hãy mặc trang phục phản quang như áo, mũ và giày chạy bộ.