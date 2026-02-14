Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường phòng, chống lao

Hình minh họa: Science Photo Library

Bộ Y tế vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh lao theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chiến lược quốc gia phòng, chống lao.

Theo Bộ Y tế, các địa phương cần khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt mục tiêu trong Chiến lược quốc gia phòng, chống lao đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; đồng thời đẩy mạnh truyền thông để nâng cao nhận thức cộng đồng, phát hiện sớm bệnh lao, giảm kỳ thị và bảo đảm người bệnh tuân thủ điều trị.

Bộ Y tế cũng đề nghị tiếp tục củng cố năng lực hệ thống khám, chữa bệnh, đặc biệt là y tế cơ sở trong việc phát hiện, quản lý và điều trị bệnh lao; bám sát tình hình dịch tễ tại địa phương để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống trong cộng đồng. Các địa phương cần ưu tiên bố trí ngân sách cho công tác phòng, chống lao, nhất là tại những nơi có tỷ lệ mắc cao.

Bên cạnh đó, UBND các tỉnh, thành phố được yêu cầu sắp xếp đầu mối công tác phòng, chống lao phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp; lồng ghép chỉ tiêu phòng, chống lao vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; ban hành hướng dẫn về định mức chi và bảo đảm cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ công tác này.

Bộ Y tế cũng nhấn mạnh việc huy động các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ người bệnh lao thuộc hộ nghèo, cận nghèo trong quá trình chẩn đoán và điều trị, góp phần giảm gánh nặng bệnh tật và tiến tới chấm dứt bệnh lao tại Việt Nam.