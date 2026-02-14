Người phụ nữ 24 tuổi khó chịu ở mí mắt, bác sĩ sốc khi gắp ra thứ "đáng sợ" chi chít trên mi

Người phụ nữ họ Trương 24 tuổi ở Trung Quốc đến bệnh viện Mắt Aier (Vũ Hán) khám trong tình trạng mắt đỏ, ngứa kéo dài. Trước đó, cô vừa nối mi tại một tiệm làm đẹp. Sau khi nối, mắt bắt đầu khô, ngứa, đôi khi sưng nhẹ. Nghĩ là phản ứng dị ứng thông thường, cô tự mua thuốc nhỏ mắt về dùng nhưng triệu chứng chỉ giảm tạm thời rồi tái phát, thậm chí nặng hơn.

Tại viện qua kiểm tra dưới kính hiển vi, bác sĩ phát hiện trong 18 sợi lông mi của bệnh nhân có tới 64 con rận ký sinh ở chân mi. Ngay lập tức bác sĩ làm sạch tuyến Meibomius, sử dụng khăn lau chuyên dụng diệt rận kết hợp thuốc kháng viêm và thuốc đặc trị ký sinh trùng. Sau một thời gian điều trị đúng, tình trạng khó chịu ở mắt của bệnh nhân cải thiện rõ rệt.

Theo bác sĩ nhu cầu nối mi tăng mạnh dịp cận Tết kéo theo số ca nhiễm rận mi tăng lên đáng kể.

Nhiều người bị rận ký sinh ở chân mi sau khi nối mi. Ảnh minh họa.

Bác sĩ Thẩm Cẩm Hà người trực tiếp điều trị cho cô Trương giải thích, việc nối mi và trang điểm mắt thường xuyên có thể tạo môi trường thuận lợi cho rận sinh sôi. Mi giả được gắn trực tiếp vào chân mi bằng keo; nếu kết hợp với cặn eyeliner, phấn mắt không được làm sạch kỹ, các chất này sẽ tích tụ lâu ngày, làm suy giảm khả năng tự làm sạch của nang lông. Dầu nhờn, tế bào chết và bụi bẩn ứ đọng tạo thành "ổ" lý tưởng cho rận phát triển.

Ngoài ra, nguy cơ lây nhiễm chéo tại các cơ sở làm đẹp không đảm bảo vệ sinh cũng là yếu tố đáng lưu ý. Các dụng cụ như nhíp, kéo nếu không được khử trùng đúng quy trình có thể trở thành trung gian truyền rận giữa các khách hàng.

Để phòng ngừa rận mi mắt, cần giặt và phơi chăn gối, khăn mặt dưới nắng; không dùng chung vật dụng cá nhân hay đồ trang điểm; rửa tay sạch trước khi chạm vào mắt; đặc biệt, nếu đang điều trị rận ở vùng khác, không nên dụi mắt.

Rận mi mắt không nguy hiểm nếu phát hiện sớm, nhưng nếu chậm trễ hoặc điều trị sai cách có thể gây rụng lông mi, viêm loét giác mạc, ảnh hưởng thị lực. Bệnh dễ bị nhầm với viêm bờ mi thông thường, khiến nhiều người chủ quan.

Chuyên gia khuyến nghị, khi có biểu hiện ngứa quanh mi, cộm mắt hoặc vảy trắng kéo dài, người dân cần đi khám chuyên khoa mắt để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.