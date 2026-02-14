Đau bụng đi khám, cô gái sốc nặng sau khi biết kết quả siêu âm

Hattie Sheppard, 21 tuổi, và bạn trai Bailey Cheadle, 22 tuổi, đã có một chuyến đi để đời đến Úc trong thời gian học đại học năm ngoái.

Họ đã tận hưởng vô số bữa tiệc, những chuyến đi thuyền và thậm chí cả trò chơi bắn súng cao tốc 100 dặm/giờ tại một công viên giải trí. Nhưng 6 tháng du lịch vô tư của họ đã sớm bị gián đoạn khi Hattie đột nhiên cảm thấy đau nhẹ ở bụng.

Ban đầu, cô chỉ nghĩ đó là bệnh đau bụng thông thường và đã uống hai viên paracetamol với hy vọng giảm bớt sự khó chịu.

Nhưng khi cơn đau "dữ dội" tập trung ở phía bên phải bụng, cô lo sợ mình có thể bị viêm ruột thừa và cuối cùng đã tự đến bệnh viện ở Nam Queensland để siêu âm.

Tại đó, Hattie đã nhận được cú sốc lớn nhất trong đời, cô mang thai và đang chuyển dạ.

Nước ối của cô ấy vỡ ngay lập tức và chỉ vài giờ sau, cô ấy đã sinh con gái, Isla-Grace Cheadle, vào ngày 14/1, nặng khoảng 2,7 kg.

Hattie chỉ biết mình sắp sinh con sau khi đi khám.

Hattie, đến từ Doncaster ở South Yorkshire, Anh, mô tả khoảnh khắc cô nhận ra mình mang thai là "điều kinh khủng và đáng sợ nhất" mà cô từng trải qua.

Cô nhớ lại: "Cơn đau dai dẳng nhưng khi nó trở nên dữ dội hơn, tôi nghĩ đó là do tư thế vận động của mình, nhưng thực ra đó là những cơn co thắt, tôi hoàn toàn không biết.

Tôi nhớ lúc bác sĩ siêu âm, tôi quay lại nhìn mặt ông ấy và ông ấy có vẻ mặt bối rối nhất mà tôi từng thấy.

Tôi hỏi bác sĩ có chuyện gì và ông ấy nói là tôi có em bé. Tôi nghĩ điều này không thể nào vì tôi đang uống thuốc tránh thai. Và ông ấy nói em bé sắp chào đời rồi và cô đang chuyển dạ. Lúc đầu tôi không tin".

Thực tế, Hattie đã trải qua cái gọi là "thai kỳ kín đáo" - một thai kỳ mà người mẹ không phát hiện ra cho đến tận lúc chuyển dạ.

Hoàn toàn không biết mình sắp sinh, Hattie thậm chí còn đi chơi trò bắn súng cao su ở Surfers Paradise chỉ vài tháng trước đó.

Kỳ nghỉ sáu tháng của cặp đôi nhanh chóng bị gián đoạn khi Hattie đột nhiên cảm thấy đau nhẹ ở bụng. (Ảnh: Hattie khi cô đang mang thai mà không hề hay biết)

Hattie (ảnh chụp khi đang mang thai) đã trải qua trường hợp "mang thai kín đáo" - tức là người mẹ không phát hiện ra mình mang thai cho đến tận lúc chuyển dạ.

Hattie khẳng định rằng cô ấy đang dùng thuốc tránh thai "liều thấp" và không có ý định sinh con vào thời điểm cô ấy mang thai. Và vì từng mắc bệnh Graves, cô cũng cho biết mình được bác sĩ nói rằng sẽ khó có thể thụ thai tự nhiên.

Ngoài việc tăng cân nhẹ, Hattie khẳng định cô không có bất kỳ triệu chứng nào cho thấy mình đang mang thai và cho rằng sự thay đổi cân nặng của mình là do liều lượng thuốc cô đang dùng tăng lên.

Tuy nhiên, dù bất ngờ trở thành mẹ, cô vẫn trìu mến miêu tả con gái mình là "món quà kỷ niệm" hoàn hảo dành cho cô và Bailey.

Hiện tại, cặp đôi đang lên kế hoạch trở về Anh để có thể chia sẻ niềm vui với bạn bè và gia đình.

Đối với Bailey, cũng đến từ vùng Nam Yorkshire, tin tức anh sắp làm cha là một cú sốc hoàn toàn.

Anh ấy nhớ lại: "Khi đến bệnh viện, tôi đang điền thông tin của Hattie vì cô ấy đau đớn quá. Tôi nghe thấy một tiếng khóc lớn và chạy vào xem, lúc đó tôi mới biết về đứa bé".

Phát hiện 7 thỏi bạc trị giá 563 triệu đồng bỏ bên đường

Mua ghế trên mạng, người đàn ông nhận được thứ trị giá 1,4 tỷ đồng

Mặc dù cặp vợ chồng mới làm cha mẹ không có nhiều thời gian để tiếp nhận tin vui, Bailey vẫn khẳng định rằng anh "yêu" con gái mình "ngay lập tức".

Anh ấy nói: "Thật khó để giải thích vì bạn tự hỏi làm sao mình có thể yêu một người ngay lập tức được.

Chúng tôi không có cơ hội gắn kết với nhau trong suốt thời gian mang thai, nhưng ngay khi nhìn thấy con bé, tôi đã yêu ngay lập tức".