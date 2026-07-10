Người đàn ông 24 tuổi chảy máu mũi sau khi uống nước suối, bác sĩ phát hiện "bí mật đáng sợ"

Người đàn ông cho biết, 1 tuần trước khi nhập viện, bệnh nhân về quê chơi, uống nước trực tiếp ở suối. Sau đó, người này bị chảy máu mũi một bên, số lượng ít, không rõ nguyên nhân.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, mới đây các bác sĩ phòng khám Tai Mũi Họng của đơn vị gắp 1 con đỉa sống dài 2,5cm trong khe mũi phải của bệnh nhân nam 24 tuổi.

Người bệnh cho biết, 1 tuần trước khi nhập viện, bệnh nhân về quê chơi, uống nước trực tiếp ở suối và có thể đây là lúc con đỉa xâm nhập vào khoang miệng. Sau đó, người bệnh bị chảy máu mũi một bên, số lượng ít, không rõ nguyên nhân.

Tại phòng khám Tai Mũi Họng của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả, bệnh nhân được làm các xét nghiệm cần thiết và được chỉ định nội soi tai mũi họng.

Trong quá trình thực hiện nội soi, các bác sĩ thấy khe mũi của bệnh nhân quá hẹp, không quan sát được hết. Tuy nhiên khi đặt co cuốn mở rộng khe mũi, bác sĩ soi lại và dùng kẹp khuỷu gắp kéo thành công dị vật sống bám khe mũi bên phải ra ngoài. Dị vật sống được xác định là một con đỉa dài 2,5cm.

Dị vật là con đỉa được lấy ra từ khe mũi phải của nam thanh niên.

Sau khi gắp thành công dị vật, tình trạng chảy máu được kiểm soát hoàn toàn, bệnh nhân ổn định và được về nhà theo dõi.

Theo BSCKI Nguyễn Thị Mỹ, Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, đỉa suối có thể xâm nhập vào cơ thể khi người dân uống nước suối chưa qua xử lý hoặc tắm, lặn tại các nguồn nước tự nhiên có chứa đỉa. Khi ký sinh trong đường hô hấp hoặc các hốc tự nhiên của cơ thể, đỉa tiết ra chất chống đông máu khiến người bệnh bị chảy máu kéo dài.

Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, tình trạng này có thể dẫn đến thiếu máu, nhiễm trùng và nhiều biến chứng nguy hiểm khác. Một số dấu hiệu cần lưu ý gồm chảy máu mũi kéo dài, nghẹt mũi một bên, cảm giác có dị vật trong mũi hoặc họng, ho ra máu, khàn tiếng và khó thở.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không uống trực tiếp nước từ suối, khe hoặc các nguồn nước tự nhiên chưa qua xử lý. Nước sử dụng cần được đun sôi hoặc lọc sạch trước khi dùng. Đồng thời, hạn chế tắm, lặn hoặc ngâm mình tại các khu vực nước tù đọng, nhiều cây cỏ thủy sinh.

Khi xuất hiện các triệu chứng bất thường, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe. Đặc biệt, người dân tại vùng sâu, vùng xa cần nâng cao ý thức phòng bệnh và chủ động tiếp cận dịch vụ y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ.

(t/h theo Sức khỏe & Đời sống, VTV)