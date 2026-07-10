Nam sinh viên 20 tuổi đột quỵ suýt chết vì 1 hành động thương con nhưng sai cách của người cha

Tuổi 20 rộng mở với biết bao hoài bão của nam thanh niên này suýt chút nữa thì bị đặt 1 dấu chấm hết sau cơn đột quỵ. Dù may mắn thoát chết, anh cũng không bao giờ trở lại cuộc sống bình thường giống như trước đây được nữa.

"Bố ơi, con đau đầu quá!", Tiểu Trương, sinh viên năm nhất một trường đại học ở Giang Tô (Trung Quốc) ôm đầu nhăn mặt sau khi được bố mát xa cổ vai gáy tại nhà. Ai cũng nghĩ Tiểu Trương đau đầu vì học hành vất vả, không hề hay biết đó là dấu hiệu của một cơn đột quỵ.

Bố của Tiểu Trương kể lại, con đang trong giai đoạn ôn thi căng thẳng, thường xuyên ngồi khom lưng cúi đầu học bài dẫn đến tình trạng cứng cổ, đau mỏi là điều dễ hiểu. Thấy con trai mệt mỏi, người cha vốn am hiểu về mát xa truyền thống đã tự tay xoa bóp vùng cổ cho con để giúp thư giãn. Ông không thể ngờ rằng, những động tác dùng lực ấy lại vô tình đẩy con mình vào bi kịch đột quỵ.

Ảnh minh họa

Khi vừa mát xa xong, Tiểu Trương cảm thấy vô cùng thoải mái và liên tục cảmn ơn bố. Nhưng chỉ vài giờ sau, cậu cảm thấy đau đầu, trong người cứ nôn nao như bị say xe. Thấy con than đau đù, bố mẹ Tiểu Trương cho rằng con học hành áp lực quá, khuyên anh bỏ hết bài vở để đi ngủ sớm.

Tiểu Trương làm theo nhưng cú bẻ lái kinh hoàng thực sự mới ập đến vào sáng hôm sau. Mở mắt thức dậy, Tiểu Trương bàng hoàng phát hiện một bên cơ thể của mình hoàn toàn yếu ớt, không thể cử động theo ý muốn. Cậu sinh viên bị chóng mặt dữ dội và buồn nôn liên tục. Gia đình hoảng loạn đưa nam sinh đến thẳng Bệnh viện trực thuộc Đại học Dương Châu (Giang Tô, Trung Quốc) để cấp cứu.

Kết quả chụp mạch máu não khiến người cha chết lặng vì hối hận: Động mạch cảnh ở vùng cổ của Tiểu Trương đã bị rách, vỡ do tác động ngoại lực mạnh từ bên ngoài. Vết rách tạo thành các huyết khối gây tắc nghẽn gần như hoàn toàn mạch máu lên não.

Bác sĩ phẫu thuật thần kinh Luo Ning của bệnh viện kết luận, nam sinh 20 tuổi bị đột quỵ não cấp tính, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc chỉ vì hành động thương con nhưng sai cách của đấng sinh thành.

May mắn cho nam sinh Tiểu Trương, nhờ lợi thế tuổi còn trẻ và được đưa đến bệnh viện kịp thời, các bác sĩ đã can thiệp mạch máu thành công, giúp cậu tạm thời bước qua khỏi lưỡi hái tử thần của căn bệnh đột quỵ. Nhưng chắc chắn, những di chứng để lại là không hề nhỏ và mất rất nhiều thời gian để cải thiện, đặc biệt là về khả năng ngôn ngữ.

Nghe những lời giải thích của bác sĩ, người cha ngã quỵ xuống hành lang mà gào khóc. Ông liên tục đấm vào ngực mình và gọi tên cậu con trai trong nước mắt. Người thân và y tá bệnh viện khó khăn lắm mới trấn an được ông và đưa ông vào nằm nghỉ tạm tại một phòng bệnh trống.

Vùng "tử địa" trên cổ và sự tàn khốc của những chiếc máy mát xa cầm tay

Câu chuyện của Tiểu Trương không phải là cá biệt. Tại Khoa Thần kinh của bệnh viện, các bác sĩ liên tục tiếp nhận những ca đột quỵ cấp tính ở độ tuổi còn rất trẻ và trung niên do thói quen xoa bóp cổ sai cách.

Ảnh minh họa

Một trường hợp khác vào viện cùng ngày với Tiểu Trương được bác sĩ Luo Ning chia sẻ là một người đàn ông 40 tuổi đam mê thể hình. Để giải tỏa cơn đau mỏi cổ sau các buổi tập nặng, anh này có thói quen dùng súng mát xa dí chặt vào hai bên cổ và bật chế độ rung liên tục ở cường độ cao.

Tác động lực ngày này qua ngày khác đã âm thầm làm mòn, gây bóc tách động mạch đốt sống. Các cục máu đông mới hình thành trong mạch máu, chực chờ vỡ ra để chặn đứng đường máu nuôi não và gây đột quỵ. Trường hợp của anh nặng hơn nhiều so với Tiểu Trương, dù các bác sĩ đã hết lòng chữa trị nhưng khả năng tỉnh lại của anh là rất thấp.

Bác Luo Ning cảnh báo, vùng cổ tập trung hệ thống mạch máu vô cùng dày đặc, nhiều mạch quan trọng nhưng lại rất mỏng manh. Việc dùng tay bấm huyệt, bẻ cổ quá mạnh hoặc lạm dụng các thiết bị súng mát xa cầm tay rung lắc mạnh có thể trực tiếp làm rách các lớp lót bên trong mạch máu, kích hoạt cơ chế hình thành cục máu đông gây đột quỵ tức thì hoặc tác động từ từ, nguy hiểm kịch phát về sau.

Vì vậy, cần nhớ kỹ 3 điều:

- Tuyệt đối không bẻ cổ, vặn cổ: Thói quen bẻ khớp cổ phát ra tiếng kêu "rắc rắc" để đỡ mỏi có thể làm rách màng trong mạch máu ngay lập tức.

- Tránh dùng lực mạnh vào hai bên cổ: Không cho người không có chuyên môn y tế bấm huyệt, đấm bóp hay dùng súng mát xa dí chặt vào vùng cổ trước và hai bên cổ.

- Chỉ mát xa vùng cơ dày: Các thiết bị súng mát xa cầm tay chỉ an toàn khi dùng cho vùng cơ dày như bắp tay, bắp chân, đùi, tuyệt đối phải tránh xa vùng cổ nhạy cảm.

Khi đau nhức hay cổ vai gáy có dấu hiệu bất thường, hãy tìm đến cơ sở y tế uy tín để được hỗ trợ.

5 dấu hiệu đột quỵ cần "thuộc lòng"

Thông qua trường hợp của Tiểu Trương và người đàn ông đam mê thể hình kể trên, bác sĩ Luo Ning cũng một lần nữa phát đi lời cảnh báo về tình trạng trẻ hóa của đột quỵ.

Nhiều người vẫn mặc định đột quỵ là căn bệnh của tuổi già, thường chỉ xuất hiện ở những cụ già từ 70 đến 80 tuổi. Thế nhưng thực tế lâm sàng hiện nay đang gióng lên một hồi chuông cảnh báo đáng sợ khi căn bệnh này tấn công cả những người mới mươi mốt tuổi.

Bác sĩ Lou Ning chia sẻ, nếu như trước đây có đến 80% ca bệnh tập trung ở người cao tuổi, thì những năm gần đây, tỷ lệ người trẻ và trung niên từ 20 đến 40 tuổi nhập viện vì tổn thương mạch máu não, dẫn tới đột quỵ đã tăng vọt lên khoảng 10 - 15% tổng số ca cấp cứu của khoa. Sự phổ biến của các tiệm mát xa không chuyên và các thiết bị chăm sóc sức khỏe tại nhà nhưng sử dụng sai cách đang vô tình đẩy nhanh xu hướng khởi phát sớm của căn bệnh tử thần này.

Ảnh minh họa

Khi mạch máu não bị tổn thương hoặc tắc nghẽn sau các tác động ngoại lực sai cách, cơ thể sẽ phát ra những tín hiệu cảnh báo đột quỵ cấp tính. Hãy lập tức đến bệnh viện nếu xuất hiện 5 dấu hiệu sau:

- Tê yếu một bên cơ thể: Đột ngột cảm thấy yếu, tê cứng hoặc không thể nhấc nổi một bên tay, chân.

- Méo mặt, lệch nụ cười: Một bên mặt bị xệ xuống, cơ mặt không cân đối, nụ cười bị méo xệch.

- Rối loạn ngôn ngữ: Đột ngột nói ngọng, nói lắp, ú ớ không thành câu hoặc không hiểu lời người khác nói.

- Chóng mặt, mất thăng bằng: Biểu hiện chóng mặt dữ dội, bước đi loạng choạng, buồn nôn hoặc mất khả năng phối hợp động tác.

- Đau đầu dữ dội: Cơn đau đầu ập đến đột ngột, đau nhói như búa bổ mà không rõ nguyên nhân.

Nguồn và ảnh: Sohu, EBC, Today Line