Người đàn bà làng chài "chửi như hát" trên phim giờ vàng VTV: Ngoài đời xinh bất ngờ, lại thêm style đẹp miễn chê

Anh Đào (sinh năm 1996) đang là cái tên nhận được nhiều sự chú ý khi đảm nhận vai Khánh Linh trong Không Giới Hạn - bộ phim giờ vàng của VTV, khai thác đề tài người lính thời bình với nhiều tình huống gần gũi, đời thường. Trong phim, Khánh Linh là cô gái làng chài hồn nhiên, thẳng thắn, tràn đầy năng lượng và không ngại bộc lộ cảm xúc. Nhân vật của cô nhanh chóng chiếm cảm tình khán giả nhờ nét hài hước tự nhiên, lối nói chuyện bộc trực cùng những màn "chửi như hát" vừa duyên dáng vừa rất đỗi đời thường.

Diễn viên Anh Đào gây ấn tượng với vai diễn Khánh Linh trong phim Không Giới Hạn

Khác với hình ảnh cô gái làng chài giản dị, hồn nhiên và thẳng thắn trên màn ảnh, ngoài đời, Anh Đào lại mang đến một sắc thái hoàn toàn khác. Nữ diễn viên ghi điểm với nhan sắc ngọt ngào cùng phong cách thời trang trẻ trung, sành điệu, nhìn 1 lần là đã thấy cuốn hút.

Style ngoài đời của "cô gái làng chài" hot nhất VTV: Toàn váy vóc điệu xinh, trẻ trung và dễ ứng dụng

Theo đuổi phong cách trẻ trung, năng động, Anh Đào sau khi rời hình ảnh cô gái làng chài giản dị là nhanh chóng trở về với diện mạo sành điệu vốn có. Ngoài đời, cô ưu ái những thiết kế váy áo điệu đà, nữ tính, tủ đồ ngập tràn các mẫu xinh xắn, trendy. Chỉ cần ngắm qua một lượt cũng đủ để chị em có thêm loạt gợi ý mặc đẹp để học theo.

Tủ váy vóc của Anh Đào toàn những item xinh yêu, điển hình là mẫu váy dài với thiết kế phần thân trên ôm nhẹ tôn dáng, kết hợp chân váy xòe mềm mại, tạo cảm giác vừa thanh thoát vừa duyên dáng

Diện váy hai dây bản to họa tiết chấm bi, Anh Đào tiếp tục ưu ái phom dáng dài thướt tha, mang đến vẻ ngoài dịu dàng, yêu kiều. Đây cũng là kiểu váy được nhiều chị em ưa chuộng, không cần phối cầu kỳ vẫn đủ nổi bật và cuốn hút

Vi vu đi du lịch, Anh Đào chọn diện đơn giản với set áo 2 dây cùng chân váy dài, "nguyên cây" trắng tinh khôi vẫn đủ sức mang lại vẻ duyên dáng, thanh lịch cho diện mạo

Sở hữu chiều cao gần 1m7, những mẫu váy dáng dài luôn là lựa chọn lý tưởng giúp Anh Đào tôn dáng hiệu quả. Cô khéo léo chọn thiết kế váy trắng lệch vai, vừa khoe trọn bờ vai thanh mảnh vừa tạo điểm nhấn tinh tế cho tổng thể

Anh Đào chuẩn vibe “ngoan xinh yêu” khi diện váy liền cổ sơ mi, với thiết kế chân váy xếp ly giúp tổng thể thêm phần trẻ trung, nữ tính, nhìn qua khó ai nghĩ cô đã bước vào độ tuổi U30

Thiết kế bồng xòe luôn được phái nữ ưa chuộng, và Anh Đào cũng không ngoại lệ. Cô diện 1 chiếc váy màu vàng gà con tuyệt xinh, ghi điểm với phom dáng bí bồng xòe độc đáo, vừa tôn dáng vừa mang đến vẻ ngoài ngọt ngào, tươi trẻ

Thêm một mẫu váy chấm bi được Anh Đào ưu ái, lần này là thiết kế dáng ngắn trẻ trung, điểm xuyết chi tiết vạt vắt qua vai tạo nét chấm phá tinh tế. Với những item điệu đà, xinh xắn như thế này, giày cao gót luôn là lựa chọn lý tưởng giúp Anh Đào hoàn thiện tổng thể, tôn dáng và tăng thêm vẻ thanh lịch.



