"Bạch nguyệt quang" sống ở Paris gây sốt vì mặc đẹp, đứng cạnh gái Tây không hề lép vế

Giữa loạt hot girl du học sinh, Bạch Lưu Dương đang là cái tên nhận được nhiều sự chú ý khi sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng đúng chuẩn "bạch nguyệt quang" mà dân mạng vẫn hay nhắc tới. Gương mặt của Bạch Dương được nhận xét có nét giống IU hay Chương Nhược Nam với đôi mắt to tròn, nụ cười tươi và thần thái nhẹ nhàng. Tuy nhiên, điểm khiến cô nổi bật không chỉ nằm ở đường nét mà còn ở tổng thể khí chất: kiểu đẹp không quá sắc sảo nhưng càng nhìn càng cuốn.

Sinh năm 2001, đến từ Nghệ An và hiện đang học tập tại Pháp, cô nàng không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào mà còn bởi phong cách thời trang tinh tế, đậm chất tiểu thư.

Combo yêu thích của nàng du học sinh chính là những chiếc áo điệu mix cùng chân váy dài. Chỉ với công thức đơn giản này, Bạch Lưu Dương có thể linh hoạt biến hóa nhiều phong cách khác nhau, khi thì nhẹ nhàng, trong trẻo, lúc lại khéo léo chọn dáng áo lụa cut-out để tạo điểm nhấn, mang đến vẻ ngoài quyến rũ ấn tượng.

Nếu chưa quá tự tin với vóc dáng, bạn hoàn toàn có thể học theo Bạch Lưu Dương khi ưu tiên những thiết kế áo tay bồng hay áo điệu có phần tay giúp che bắp tay khéo léo. Để tổng thể không bị đơn điệu, cô nàng thường chọn các gam màu sáng hoặc họa tiết nổi bật làm điểm nhấn, vừa nịnh dáng lại vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, thu hút.

Bạch Lưu Dương đúng chuẩn “trùm” váy điệu, những thiết kế cô nàng chọn thường không quá cầu kỳ, rất dễ tìm và dễ mặc theo. Tuy nhiên, điểm hay nằm ở các chi tiết nhấn nhá như trễ vai, chiết eo hay dáng ôm nhẹ, giúp tôn lên vóc dáng mảnh mai mà vẫn giữ được vẻ nữ tính, thanh thoát.

Một trong những điểm đặc trưng trong phong cách của Bạch Lưu Dương là khả năng phối phụ kiện rất tinh tế. Khi diện những set đồ đơn giản như áo phông quần jeans hay váy ôm một màu, cô thường khoác nhẹ một chiếc cardigan hoặc áo len như một lớp phụ kiện. Cách mix này không chỉ phù hợp với tiết trời se lạnh của Paris mà còn giúp tổng thể trông có chiều sâu hơn, tránh cảm giác đơn điệu.

Món phụ kiện đa dạng và được xin info nhiều nhất trong tủ đồ của nàng du học sinh chắc chắn là mũ. Từ những chiếc mũ dạng khăn mềm mại đến mũ nồi đậm chất Paris hay mũ lưỡi trai năng động, Bạch Lưu Dương đều linh hoạt biến tấu để phù hợp với từng outfit. Chính chi tiết nhỏ này lại giúp tổng thể look của cô nàng thêm phần nổi bật, có điểm nhấn và mang đậm vibe Pháp rất riêng.

Có thể nói, sức hút của Lưu Bạch Dương không nằm ở những món đồ đắt đỏ mà đến từ cách cô xây dựng hình ảnh. Một chút dịu dàng, một chút tinh tế và một gu thẩm mỹ ổn định đã đủ để tạo nên hình tượng "bạch nguyệt quang" giữa đời thực khiến ai nhìn cũng phải ngoái lại.

