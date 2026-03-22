Mỹ nữ cao 1m49 nổi khắp TikTok vì sành điệu: Chưa bao giờ mặc xấu, chưa một lần chậm trend

Giữa "rừng" hot TikToker theo đuổi hình ảnh sành điệu, chỉn chu, cái tên Hương Thù (tài khoản @huongthuf) vẫn có cách riêng để nổi bật và giữ chân người xem. Không cần chiêu trò, cô nàng ghi điểm bằng gu thẩm mỹ ổn định, khả năng bắt trend nhanh và những video đời thường gần gũi nhưng luôn được chăm chút kỹ lưỡng về hình ảnh.

Hương Thù thật là Nguyễn Thu Hường, sinh năm 2000, tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cô nàng hiện là một trong những nhà sáng tạo nội dung được yêu thích trên TikTok với gần 800.000 người theo dõi và hơn 65 triệu lượt thích. Nội dung của cô xoay quanh cuộc sống hàng ngày, làm đẹp và thời trang - những chủ đề quen thuộc nhưng được thể hiện theo cách trẻ trung, dễ tiếp cận và có tính ứng dụng cao, đặc biệt với giới trẻ.

Tuy nhiên, điều khiến Hương Thù được nhắc đến nhiều hơn cả không chỉ nằm ở nội dung hay khả năng bắt trend, mà còn ở phong cách cá nhân gần như "không có ngày mặc xấu". Ít ai ngờ rằng, cô nàng lại thuộc hội “bé hạt tiêu” với chiều cao chỉ xấp xỉ 1m50. Chính lợi thế tưởng chừng là hạn chế này lại trở thành điểm nhấn, khi Hương Thù chứng minh rằng chỉ cần biết cách phối đồ, bất kỳ ai cũng có thể mặc đẹp và sành điệu, bất kể chiều cao ra sao.

Ngắm tủ đồ của cô nàng, hội chị em, đặc biệt là những ai thấp bé, nhẹ cân hoàn toàn có thể học được không ít chiêu mix đồ vừa tôn dáng vừa bắt trend cực kỳ hay ho.

Ai bảo cao 1m50 là không thể đu trend mặc đẹp như Cha Mu Hee. Thời gian gần đây, công thức phối đồ của nhân vật này gây sốt mạng xã hội bởi khả năng tôn dáng, giúp các cô nàng nhỏ nhắn trông cao ráo và thời thượng hơn. Không đứng ngoài trào lưu, Hương Thù cũng nhanh chóng thử sức với outfit tương tự. Dù thuộc hội "bé hạt tiêu" Hương Thù vẫn ghi điểm nhờ cách chọn form đồ vừa vặn. Màn "copy" công thức mặc đẹp này không chỉ bắt trend nhanh mà còn chứng minh rằng chiều cao khiêm tốn hoàn toàn không phải rào cản nếu biết chọn đồ thông minh.





Một điểm dễ nhận ra trong tủ đồ của Hương Thù là cô nàng đặc biệt ưu ái các item màu trắng, từ áo, váy đến set đồ đồng bộ. Đây cũng là một "chiêu" khá thông minh với những người có vóc dáng nhỏ nhắn. Gam trắng sáng giúp tổng thể trông thoáng mắt hơn, hạn chế cảm giác người bị lọt thỏm trong trang phục, đồng thời tạo hiệu ứng cơ thể thanh thoát và cao ráo hơn. Khi chọn các thiết kế trắng với phom gọn gàng hoặc phối theo set đồng màu, tỷ lệ cơ thể cũng được kéo dài đáng kể. Vì vậy, việc tận dụng trang phục tông trắng có thể xem là mẹo đáng học lỏm cho hội thấp bé muốn mặc đẹp mà vẫn trông cân đối, sành điệu.

Hương Thù ưu tiên đồ ôm dáng, hạn chế hẳn item thùng thình dễ "nuốt dáng". Set đồ này là ví dụ điển hình cho cách phối đồ thông minh của cô: Áo sơ mi fit người, có chiết eo nhẹ giúp thân trên gọn gàng, kết hợp chân váy ngắn cạp cao để kéo dài chân. Công thức đơn giản nhưng cực hiệu quả với hội thấp bé: đồ ôm + dáng ngắn + nhấn eo là auto tôn dáng.

Ở outfit này, Hương Thù tiếp tục áp dụng công thức quen thuộc cho vóc dáng nhỏ nhắn: ưu tiên dáng ngắn và ôm người. Áo hai dây cổ yếm ôm sát giúp phần thân trên gọn gàng, đồng thời để lộ vòng eo tạo cảm giác tỷ lệ cơ thể dài hơn. Kết hợp với chân váy xếp ly ngắn, tổng thể càng "hack" chiều cao hiệu quả. Set đồ đơn giản nhưng nhờ phom dáng gọn gàng, không dư vải nên dù cao khoảng 1m50, cô nàng vẫn trông thanh thoát và cân đối.

Hương Thù rất chăm lăng xê các thiết kế áo hoặc váy dạng ống, kiểu dáng tối giản nhưng lại rất hiệu quả trong việc tôn dáng. Những item này giúp phần vai và cổ trông thanh thoát hơn, đồng thời tạo cảm giác thân trên gọn gàng, không bị chia khúc. Khi kết hợp cùng chân váy ngắn hoặc quần cạp cao, tổng thể càng giúp kéo dài tỷ lệ cơ thể, khiến vóc dáng nhỏ nhắn trông cao ráo hơn. Đây cũng là một trong những lựa chọn dễ áp dụng cho hội thấp bé muốn mặc đẹp mà vẫn giữ được vẻ trẻ trung, năng động.



