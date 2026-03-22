BĐS của 7 "đấng" BTS: Từ Seoul vươn dài đến Mỹ, mỗi cơ ngơi đều là 1 tuyên ngôn đẳng cấp toàn cầu

Sau nhiều năm hoạt động đỉnh cao và gặt hái thành công trên phạm vi toàn cầu, các thành viên BTS không chỉ khẳng định vị thế trong âm nhạc mà còn cho thấy đẳng cấp sống ngày càng khác biệt. Nếu nhìn vào những bất động sản gắn với từng thành viên, có thể thấy mỗi người đều mang một lựa chọn rất riêng: người chuộng căn hộ tối giản nhưng đắt đỏ, người chọn khu dân cư biểu tượng của giới thượng lưu Seoul, người lại gây chú ý với biệt thự tạm trú xa hoa tại Mỹ. Dù khác nhau về phong cách, điểm chung dễ nhận ra là hầu hết những bất động sản này đều nằm ở những khu vực đắt giá bậc nhất và phần lớn được mua hoặc thuê với mức tài chính khiến công chúng phải trầm trồ.

V: Căn hộ hơn 92 tỷ đồng, sang trọng theo cách tối giản tuyệt đối

Trong số những không gian sống từng được nhắc đến của BTS, căn hộ của V gây ấn tượng mạnh bởi vẻ đẹp rất tiết chế nhưng vẫn toát lên cảm giác xa xỉ. Vào tháng 7/2019, V chính thức sở hữu một căn hộ tại khu phức hợp cao cấp Apelbaum, thuộc quận Gangnam, Seoul. Căn hộ này có giá khoảng 4,5 triệu USD, tương đương khoảng 92,6 tỷ đồng, nằm trên tầng 15 và có diện tích hơn 282m².

Apelbaum vốn nổi tiếng là nơi ở dành cho giới thượng lưu và người nổi tiếng. Toàn khu chỉ có 17 căn hộ, được bao quanh bởi cây xanh, hồ nước và hệ thống tường rào riêng biệt nhằm đảm bảo sự riêng tư, an ninh tuyệt đối. Đây cũng là lý do nơi ở của V không chỉ đắt vì vị trí mà còn vì trải nghiệm sống biệt lập giữa lòng thành phố.

Điểm đáng giá nhất của bất động sản này chính là tầm nhìn bao trọn sông Hàn, cho phép chủ nhân ngắm toàn cảnh Seoul từ trên cao, từ bình minh đến hoàng hôn.

Bên trong căn hộ, V lựa chọn phong cách tối giản cả về màu sắc lẫn cách bố trí nội thất. Tông màu chủ đạo là màu đen xám, kết hợp cùng hệ thống chiếu sáng tạo cảm giác ấm áp. Không gian không quá nhiều chi tiết nhưng vẫn có điểm nhấn nhờ những khung tranh tự vẽ hoặc các tác phẩm nghệ thuật mà anh sưu tầm. Phòng khách đặt một chiếc sofa đen cỡ lớn ở trung tâm, vừa là khu vực nghỉ ngơi, xem TV, vừa tạo nên vẻ hiện đại, sang trọng.

Khu vực bàn ăn cũng được chăm chút không kém với một chiếc bàn đá màu đen đặt gần cửa sổ, để mỗi bữa ăn đều gắn liền với view sông Hàn đắt giá. Phòng ngủ tiếp tục theo tinh thần tối giản, chỉ giữ lại những món đồ thiết yếu như giường, hệ tủ ngang, TV, bên cạnh một số món decor nhỏ như đèn treo tường, mô hình hoạt hình và đặc biệt là chiếc loa đứng ba chân màu đen của thương hiệu OMA có giá khoảng 25.000 USD, tương đương khoảng 570 triệu đồng.

Ngoài chiếc loa nửa tỷ đồng, căn hộ của V còn được chú ý bởi nhiều món nội thất thú vị như chiếc ghế mô phỏng vòng ba của thương hiệu Casamania & Horm, giá khoảng 21 triệu đồng, hộp đựng khăn giấy có thiết kế độc lạ giá khoảng 1,3 triệu đồng, hay mẫu sofa đen của thương hiệu CHERISH có giá khoảng 81 triệu đồng. Tổng thể không gian sống của V cho thấy một gu thẩm mỹ trưởng thành, kín đáo nhưng vẫn cực kỳ đắt giá.

Ngoài ra, giữa năm 2025, truyền thông Hàn Quốc đưa tin V đã sở hữu thêm một căn hộ penthouse tại khu Cheongdam với mức giá lên tới 14,2 tỷ won.

Theo thông tin bất động sản ngày 24/9, V chính thức hoàn tất giao dịch căn hộ thuộc dự án PH129, có diện tích 273,96m², gồm 5 phòng ngủ và 3 phòng tắm. Hợp đồng mua bán được ký từ tháng 5/2025 và đến giữa tháng 9, anh đã thanh toán toàn bộ số tiền còn lại để nhận quyền sở hữu.

PH129 là khu căn hộ cao cấp hoàn thành vào tháng 8/2020, gồm 29 căn trong tòa nhà cao 26 tầng (20 tầng nổi và 6 tầng hầm). Trước đây, dự án có tên là The Penthouse Cheongdam, sau đó được đổi thành PH129 theo địa chỉ tại Cheongdam-dong.

Jungkook: Nhà riêng 162 tỷ đồng tại Itaewon, biểu tượng cho cuộc sống đắt đỏ giữa Seoul

Nếu V gây ấn tượng với căn hộ nhìn ra sông Hàn, thì Jungkook lại khiến công chúng chú ý khi lựa chọn một căn nhà riêng biệt lập ở Itaewon, một trong những khu vực nổi tiếng nhất Seoul. Theo thông tin được truyền thông Hàn Quốc đăng tải vào đầu năm 2021, Jungkook đã mua ngôi nhà này vào tháng 11/2020 với giá khoảng 7,63 tỷ won, tương đương khoảng 7 triệu USD hay khoảng 162 tỷ đồng.

Ngôi nhà có 2 tầng, được xây từ năm 1976, với diện tích sàn khoảng 230m² và diện tích khuôn viên lên tới 637m². Trong 1 đoạn clip house tour ngắn được nam idol chia sẻ, có thể thấy tone màu chủ đạo của ngôi nhà là sắc đen vừa nam tính vừa huyền bí, rất phù hợp với phong cách thường ngày của thành viên BTS.

Việc Jungkook chọn mua nhà riêng thay vì căn hộ chung cư cũng là điều khiến nhiều người bất ngờ, bởi đây không chỉ là lựa chọn thể hiện tiềm lực tài chính mà còn phản ánh nhu cầu về không gian sống riêng tư hơn.

Itaewon từ lâu đã được xem là một biểu tượng cho sự xa hoa và quốc tế hóa của Seoul. Khu phố này nổi tiếng vì có đông người nước ngoài sinh sống, tập trung nhiều nhà ngoại giao, doanh nhân và giới nhà giàu. Bất động sản của Jungkook nằm gần Đại sứ quán Kuwait, Đại sứ quán Ấn Độ và Samsung Seung Ji Won, đồng thời chỉ cách Nine One Hannam, nơi BTS từng sinh sống, khoảng 1,5 km, tương đương 5 phút lái xe. Chính vị trí này khiến ngôi nhà của Jungkook càng trở nên đáng chú ý.

Jin: "Anh cả" BTS và chuỗi bất động sản đắt đỏ tại Hannam The Hill

Jin là một trong những thành viên có hành trình đầu tư bất động sản khá rõ nét và bền bỉ. Vào tháng 6/2025, anh tiếp tục trở thành tâm điểm khi mua thêm một căn hộ tại Hannam The Hill, khu chung cư cao cấp nằm ở quận Yongsan, Seoul, với giá 17,5 tỷ won, tương đương khoảng 12,8 triệu USD. Điều khiến thương vụ này gây choáng không chỉ là mức giá, mà còn ở chỗ Jin hoàn tất giao dịch hoàn toàn bằng tiền mặt, không sử dụng bất kỳ khoản vay ngân hàng nào.

Hannam The Hill từ lâu đã được xem là một trong những khu căn hộ đắt đỏ và danh giá nhất Hàn Quốc. Nơi đây tập trung nhiều doanh nhân hàng đầu cùng các nghệ sĩ nổi tiếng như G-Dragon, So Ji Sub, Han Hyo Joo. Giá căn hộ thường dao động từ vài triệu USD đến hơn 7 triệu USD tùy diện tích và vị trí, nhưng một số căn đặc biệt hoặc penthouse có thể vượt xa ngưỡng đó. Căn hộ mới của Jin nằm trong nhóm tài sản như vậy.

Đáng nói hơn, đây không phải lần đầu Jin đầu tư vào Hannam The Hill. Trước đó, vào tháng 7/2019, anh từng mua một căn hộ diện tích 233m² với giá khoảng 4,49 tỷ won. Đến tháng 11 cùng năm, anh tiếp tục mua thêm một căn diện tích 206m² với giá khoảng 4,27 tỷ won. Như vậy, căn mua năm 2025 đánh dấu tài sản thứ ba của Jin tại cùng một khu phức hợp, cho thấy mức độ tin tưởng rất lớn của anh dành cho bất động sản ở khu vực này.

Jimin - RM cùng tậu căn hộ cao cấp tại Nine One Hannam

Ngày 31/3/2021, RM và Jimin cùng xác nhận trở thành chủ nhân của những căn hộ cao cấp tại khu phức hợp Nine One Hannam, một trong những khu chung cư đắt đỏ nhất Seoul, thường được ví như "Beverly Hills" của Hàn Quốc.

Trong đó, RM đã hoàn tất giao dịch mua căn hộ với giá 6,36 tỷ won, tương đương khoảng 131 tỷ đồng. Căn hộ của trưởng nhóm BTS có diện tích khoảng 293,93m² và được thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt, không sử dụng khoản vay nào.

Cùng ngày, Jimin cũng "chốt" một căn hộ có diện tích tương đương tại Nine One Hannam với giá 5,9 tỷ won, khoảng 121 tỷ đồng. Giống RM, nam idol cũng thanh toán một lần bằng tiền mặt mà không cần vay ngân hàng.

Với việc cùng sở hữu bất động sản tại Nine One Hannam, RM và Jimin chính thức trở thành hàng xóm của nhiều ngôi sao đình đám Kbiz như G-Dragon, Jeon Ji Hyun hay So Ji Sub. Không chỉ nổi tiếng vì mức giá thuộc hàng cao nhất Seoul, khu căn hộ này còn gây ấn tượng bởi không gian sống sang trọng, riêng tư và hệ tiện ích đẳng cấp, xứng tầm giới thượng lưu.

Suga: Căn hộ 70 tỷ đồng tại UN Village, sống giữa khu dân cư của giới tinh hoa

Suga là một trong những thành viên sớm được nhắc đến với việc sở hữu nhà riêng. Theo nhiều nguồn tin Hàn Quốc vào năm 2019, anh đã mua một căn hộ tại khu UN Village, Hannam-dong, quận Yongsan, Seoul vào tháng 8/2018 với giá 3,4 tỷ won, tương đương gần 70 tỷ đồng. Tương tự nhiều thành viên khác trong BTS, Suga được cho là gần như thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt mà không vay nợ.

UN Village vốn là một địa chỉ cực kỳ nổi tiếng trong giới bất động sản Hàn Quốc. Đây là nơi được nhiều CEO, nghệ sĩ đình đám và cả tầng lớp tài phiệt lựa chọn sinh sống. Danh sách hàng xóm từng được nhắc đến bao gồm T.O.P, Shin Min Ah, Ha Ji Won, Tony An, Uhm Jung Hwa, Park Na Rae và nhiều nhân vật có tiếng khác. Khu vực này thậm chí còn được xem là nơi ở của nhóm 0,1% chaebol Hàn Quốc.

Việc Suga sở hữu bất động sản tại đây khiến công chúng không chỉ choáng vì giá trị căn hộ, mà còn vì vị trí của nó trong mạng lưới những khu dân cư tinh hoa bậc nhất Seoul. Điều đó cho thấy đẳng cấp tài chính của nam rapper, producer nhà BTS đã thay đổi mạnh mẽ chỉ sau vài năm hoạt động ở đỉnh cao quốc tế.

J-Hope: Xa hoa từ bất động sản Seoul đến biệt thự tạm trú ở Beverly Hills

Trong câu chuyện về nhà cửa của BTS, J-Hope là trường hợp khá đặc biệt vì không chỉ gây chú ý với bất động sản tại Hàn Quốc mà còn với nơi ở tạm thời tại Mỹ. Đầu năm 2025, chương trình I Live Alone hé lộ không gian sống của J-Hope trong thời gian anh lưu trú tại Los Angeles để làm nhạc sau khi xuất ngũ. Đó là căn biệt thự Vista Modern ở Beverly Hills, một bất động sản thuộc Airbnb Luxe, nơi anh thuê ngắn hạn chứ không sở hữu.

Vista Modern là biệt thự một tầng rộng khoảng 350m², chưa tính khoảng sân có hồ bơi, nằm tại khu Beverly Hills đắt đỏ và có tầm nhìn rộng ra thành phố. Căn nhà nổi bật với hệ cửa kính cao từ sàn đến trần, kết nối trực tiếp không gian bên trong với sân vườn, hồ bơi, khu BBQ ngoài trời và một khu vực thư giãn riêng tư. Biệt thự có tổng cộng 5 phòng ngủ, 2 phòng khách liền kề, quầy bar, bếp đầy đủ tiện nghi, phòng thay đồ lớn, phòng tắm rộng và cả phòng tập gym.

Điều khiến khán giả đặc biệt trầm trồ là mức giá thuê. Tính đến tháng 5/2025, giá thuê được nhắc đến là 2.378 USD mỗi ngày, tương đương khoảng 71.340 USD mỗi tháng. Nếu cộng thêm phí vệ sinh, thuế và các dịch vụ khác, tổng chi phí một tháng có thể lên tới 90.000 USD, tức hơn 2 tỷ đồng. Chỉ riêng việc sẵn sàng chi một khoản lớn như vậy cho một nơi ở tạm thời cũng đủ cho thấy độ giàu có của J-Hope.

Tuy nhiên, bất động sản thực sự của J-Hope tại Hàn Quốc còn đáng chú ý hơn.

Theo Ten Asia, ngày 20/6/2024, J-Hope đã hoàn tất thủ tục mua một căn penthouse tại khu After Hangang với mức giá khoảng 8,6 triệu USD (tương đương 12 tỷ won). Căn hộ thuộc dạng duplex với thiết kế 2 tầng, tổng diện tích khoảng 273,85m². After Hangang là một trong những khu dân cư cao cấp bậc nhất Hàn Quốc, tọa lạc gần Công viên Yongsan và sở hữu tầm nhìn trực diện ra sông Hàn. Toàn bộ khu chỉ có 26 căn hộ với diện tích dao động từ hơn 200m² đến gần 274m², được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng Yoo Hyun Joon, mang đậm dấu ấn hiện đại và tối giản.

Không dừng lại ở đó, J-Hope còn được tiết lộ đã mua thêm một căn hộ khác ngay bên dưới penthouse này. Điều này đồng nghĩa với việc anh hiện sở hữu hai căn hộ tại After Hangang, bên cạnh hai bất động sản khác tại khu Trimage, Seongsu-dong. Tổng cộng, nam idol đang nắm trong tay 4 căn hộ cao cấp tại Seoul.