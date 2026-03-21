Toàn cảnh căn hộ "đỉnh lưu" gần 100 tỷ của V (BTS)

Là một trong những đỉnh lưu hàng đầu Kpop, V (BTS) không chỉ gây ấn tượng với sức ảnh hưởng toàn cầu mà còn khiến công chúng trầm trồ bởi khối tài sản “khủng” ở tuổi còn rất trẻ. Cuối năm 2025, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin nam idol đã chi tới 14,2 tỷ won (khoảng 269 tỷ đồng) để sở hữu một căn penthouse thuộc khu phức hợp cao cấp tại Seoul, đặc biệt toàn bộ số tiền được thanh toán bằng tiền mặt.

Trước đó, V cũng từng khiến giới bất động sản chú ý khi nắm trong tay một căn hộ đắt đỏ khác trị giá khoảng 4,5 triệu USD (khoảng 92 tỷ đồng) cũng tọa lạc tại Seoul. Căn hộ này có diện tích hơn 282 m2, sở hữu tầm nhìn bao trọn sông Hàn, dễ dàng chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố từ trên cao. Đáng chú ý, khu phức hợp này chỉ vỏn vẹn 17 căn hộ, càng làm tăng độ riêng tư và đẳng cấp. Đây cũng là không gian sống mà V nhiều lần check-in, qua những khung hình đăng tải phần nào hé lộ nội thất tinh tế và sang trọng bên trong.

V (BTS) sinh năm 1995

Căn hộ 92 tỷ của V nằm tại khu phức hợp cao cấp Apelbaum, thuộc quận Gangnam, Seoul

Khu phức hợp Apelbaum nổi tiếng là nơi dành cho giới thượng lưu và người nổi tiếng với khuôn viên được phủ kín bằng cây xanh và hồ nước

Sở hữu vị trí đắc địa, căn hộ của V có view nhìn thẳng ra sông Hàn

Bên trong căn hộ cao cấp, V lựa chọn theo đuổi phong cách tối giản nhưng vẫn toát lên cảm giác ấm áp và tinh tế. Toàn bộ không gian được phủ gam màu be dịu mắt, kết hợp cùng hệ thống ánh sáng bố trí khéo léo, vừa tạo điểm nhấn vừa mang lại cảm giác dễ chịu.

Nam idol đặc biệt chú trọng yếu tố nghệ thuật khi khéo léo điểm xuyết những bức tranh tự vẽ hoặc các tác phẩm yêu thích ở nhiều khu vực khác nhau, giúp tổng thể không gian trở nên có chiều sâu và giàu tính cá nhân. Tại phòng khách, một chiếc sofa cỡ lớn màu đen được đặt ở vị trí trung tâm, vừa tạo điểm nhấn thị giác, vừa là nơi để V thư giãn, xem TV sau những giờ làm việc bận rộn. Không gian này còn gây chú ý với chiếc ghế có thiết kế độc đáo, mô phỏng đường cong cơ thể, đến từ thương hiệu Casamania & Horm. Mẫu ghế này có cả phiên bản dành cho nam và nữ, với mức giá khoảng 724 bảng Anh hoặc 897 USD (tương đương hơn 20 triệu đồng).

Chiếc ghế có hình thù mô phỏng vòng 3 của thương hiệu Casamania & Horm

Theo một số nguồn tin, khu vực bên ngoài căn hộ của V là một hành lang rộng rãi, được đặt thêm một chiếc gương lớn. Cách bố trí này không chỉ tạo cảm giác thoáng đãng mà còn giúp nam idol dễ dàng chỉnh trang trước khi ra ngoài.

Khu vực phòng ngủ của V chiếm diện tích khá lớn trong tổng thể căn hộ, tiếp tục được thiết kế theo tinh thần tối giản nhưng vẫn đảm bảo sự tiện nghi. Nam idol ưu tiên những món nội thất thiết yếu như giường ngủ, hệ tủ ngang và TV, tạo nên một không gian gọn gàng, thoáng mắt.

Dù theo đuổi phong cách tối giản, V vẫn khéo léo thêm vào một vài chi tiết decor như loa đứng màu đen, đèn treo tường hay các mô hình nhân vật hoạt hình, mang lại cảm giác gần gũi và thể hiện rõ dấu ấn cá nhân. Một trong những món đồ nổi bật nhất trong phòng ngủ chính là chiếc loa ba chân màu đen. Theo tìm hiểu, đây là sản phẩm đến từ thương hiệu OMA, có giá khoảng 25.000 USD (tương đương 570 triệu đồng).

Chiếc loa 3 chân màu đen với thiết kế khá đơn giản, giá khoảng 570 triệu đồng