Tôi lười chống nắng vài ngày và nám quay lại rõ rệt: Đây là sai lầm nhiều người mắc phải!

Cụ thể là tôi đã chủ quan với việc chống nắng. Có hôm bôi, có hôm quên, thậm chí có lúc nghĩ rằng ở trong nhà hay chỉ ra ngoài một chút thì không cần quá nghiêm túc. Và kết quả đến rất nhanh: những vùng nám từng mờ đi bắt đầu đậm trở lại, rõ hơn, sậm hơn, đặc biệt là ở hai bên gò má.

Cảm giác lúc đó thực sự rất khó chịu. Không phải vì da xấu đi ngay lập tức, mà vì tôi biết rõ: mình đã từng cải thiện được, nhưng chỉ vì chủ quan mà mọi thứ “quay xe”.

Không chỉ vậy, tôi cũng nhận ra một yếu tố khác ảnh hưởng khá nhiều đến tình trạng da – đó là chế độ ăn uống. Những ngày ăn nhiều đồ cay nóng, dầu mỡ, da tôi dễ bị “stress”, xỉn màu hơn và nám cũng có xu hướng rõ hơn. Dù biết vậy, nhưng đôi khi vẫn rất khó kiểm soát.

Sau lần đó, tôi quyết định phải nghiêm túc lại từ đầu. Nếu không thể kiểm soát hoàn toàn thói quen ăn uống, thì ít nhất phải chăm sóc da đúng cách hơn.

Tôi quay lại với một routine đơn giản nhưng tập trung vào hai mục tiêu: làm mờ nám và phục hồi da.

Buổi tối, tôi sử dụng hydroquinone – một hoạt chất trị nám mạnh, nhưng cũng cần dùng rất cẩn thận. Tôi chỉ chấm trực tiếp lên vùng nám, không bôi toàn mặt. Những ngày đầu, tôi dùng cách ngày để da thích nghi dần. Điều quan trọng nhất là sau khi dùng, tuyệt đối tránh ánh sáng.

Sau đó, tôi luôn kết hợp thêm một lớp kem phục hồi để làm dịu da. Khi dùng hoạt chất mạnh, nếu không có bước phục hồi đi kèm, da rất dễ bị kích ứng, thậm chí còn làm tình trạng sạm nặng hơn. Với tôi, việc giữ cho da “ổn định” quan trọng không kém gì việc làm mờ nám.

Song song đó, tôi duy trì dưỡng ẩm đều đặn sáng và tối. Da đủ ẩm thì hàng rào bảo vệ mới khỏe, và khi da khỏe, mọi sản phẩm đặc trị mới phát huy hiệu quả tốt hơn. Đây là điều trước đây tôi từng xem nhẹ, nhưng giờ thì không.

Và tất nhiên, tôi quay lại với việc chống nắng một cách nghiêm túc. Không còn chuyện “hôm nay quên cũng không sao” nữa. Tôi coi đây là bước bắt buộc, giống như rửa mặt mỗi ngày. Vì nếu không chống nắng, thì mọi nỗ lực trị nám gần như vô nghĩa.

Sau một thời gian kiên trì, làn da của tôi dần ổn định lại. Nám không biến mất hoàn toàn, nhưng không còn lan rộng hay đậm lên như trước. Với tôi, đó đã là một sự cải thiện đáng giá.

Nhìn lại, tôi nhận ra trị nám không phải là câu chuyện của một sản phẩm, mà là sự kết hợp của thói quen – từ chống nắng, dưỡng ẩm đến cách mình chăm sóc cơ thể mỗi ngày.

Và đôi khi, điều khiến nám quay lại không phải vì da “khó chiều”, mà đơn giản chỉ là mình đã chủ quan.