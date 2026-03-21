Việt Nam sở hữu loại cá "tốt nhất thế giới", giá bình dân, ngoài chợ bán đầy

Loại cá thứ tốt nhất bậc nhấy mà chuyên gia Julia Zumpano người Mỹ nhắc tới đó là cá trích. Đây cũng là một loại cá béo, giàu omega-3. Theo đó, chỉ 85g cá trích cung cấp 1,5g omega-3. Lượng omega-3 này thậm chí cao hơn cả cá hồi hoặc cá ngừ.

Cá trích có giá thành bình dân nhưng chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng. Ảnh minh họa.

Cá trích là nguồn cung cấp dồi dào axit béo omega-3, đặc biệt là DHA (docosahexaenoic acid) và EPA (eicosapentaenoic acid). Nghiên cứu được công bố trên tạp chí American Journal of Clinical Nutrition đã chỉ ra rằng, việc tiêu thụ cá trích thường xuyên có thể giúp giảm triglyceride.

Đây là một trong những loại cá giàu axit béo omega-3 nhất, cùng với hàng loạt vitamin và khoáng chất thiết yếu.

Tại Việt Nam, giá cá trích thông thường từ 80.000 - 100.000 đồng/kg. Ở các chợ cá của các địa phương vùng biển, giá cá trích có thể rẻ hơn nữa.

Cá trích, một loại cá biển quen thuộc với người Việt Nam, không chỉ hấp dẫn bởi hương vị mà còn được biết đến với nhiều giá trị dinh dưỡng vượt trội. Ảnh minh họa.

Cải thiện sức khỏe da và tóc: Ngoài các chất béo có lợi, cá trích còn là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, cần thiết cho quá trình xây dựng và sửa chữa tế bào. Protein từ cá trích chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu, giúp hỗ trợ tăng trưởng cơ bắp, cải thiện sức khỏe da và tóc.

Theo nghiên cứu của European Journal of Nutrition, selen trong cá trích giúp bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.

Chống viêm: Ăn cá trích thường xuyên có thể là một trong những sự lựa chọn hợp lý giúp chống viêm hiệu quả vì nó chứa nhiều axit béo omega-3 và selen các chất dinh dưỡng có đặc tính chống viêm tuyệt vời.

Giảm căng thẳng: Các chất dinh dưỡng như axit béo omega-3, vitamin D và selen có trong cá trích giúp cải thiện sự tập trung và điều chỉnh tâm trạng theo chiều hướng tích cực. Do đó, nó có thể giúp ích cho những người có tâm trạng thất thường hoặc những người bị bệnh trầm cảm.

Tăng cường sức khỏe tim mạch: Cá trích ngâm chua là loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe tim mạch. Nó có chứa hàm lượng chất béo không bão hòa đa cao, giúp làm giảm mức chất béo trung tính, kiểm soát huyết áp và giảm mức cholesterol có hại. Cá trích ngâm chua còn là một nguồn protein tuyệt vời, thích hợp cho những người bị tim mạch vành.

Rất tốt cho xương: Cá trích là một trong những nguồn thực phẩm tự nhiên giàu vitamin D, một loại vitamin quan trọng giúp hấp thụ canxi, bảo vệ xương chắc khỏe. Theo nghiên cứu từ The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, việc thiếu hụt vitamin D có thể dẫn đến loãng xương và tăng nguy cơ gãy xương ở người lớn tuổi.

Cá trích với hàm lượng vitamin D cao giúp bổ sung canxi và tăng cường mật độ xương, đặc biệt có lợi cho trẻ em và người già. Ngoài ra, cá trích còn chứa nhiều phốt pho và selen, hai khoáng chất thiết yếu hỗ trợ quá trình tái tạo mô xương và duy trì sự khỏe mạnh của khớp.



