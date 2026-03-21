Mỹ nhân thấp bé nhưng mặc gì cũng tạo trend, gái xinh toàn cầu rủ nhau copy paste

Không phải ngẫu nhiên mà Jennie BLACKPINK được phong danh "IT Girl toàn cầu". Dù chỉ cao khoảng 1m63, cô nàng vẫn sở hữu tỷ lệ cơ thể cực kỳ cân đối, đặc biệt là bờ vai móc áo thon gọn - "vũ khí" giúp Jennie cân đẹp mọi kiểu trang phục, từ basic đến high fashion. Chính thần thái sang chảnh, pha chút lạnh lùng đặc trưng đã khiến mỗi lần cô xuất hiện là một lần tạo trend, từ street style đời thường đến outfit trên sân khấu.

Là thành viên nổi bật của BLACKPINK, Jennie không chỉ ghi dấu ấn trong âm nhạc mà còn có sức ảnh hưởng cực lớn trong thời trang. Những item tưởng chừng quen thuộc như áo cardigan, váy babydoll, quần ống rộng hay thậm chí chỉ là set đồ tối giản… qua tay Jennie đều nhanh chóng trở thành "cơn sốt" được gái xinh toàn cầu thi nhau copy paste. Cùng điểm lại những món đồ từng "làm mưa làm gió" chỉ nhờ một lần Jennie diện nhé.

Chiếc áo phông in hình nơ mà Jennie từng diện tưởng chừng chỉ là item basic nhưng lại nhanh chóng trở thành "cơn sốt" tại Hàn Quốc nói riêng và toàn cầu nói chung. Với thiết kế baby tee nhỏ xinh, điểm nhấn là họa tiết nơ trước ngực, item này vừa ngọt ngào vừa dễ mặc, phù hợp với nhiều phong cách khác nhau. Sau khi Jennie đăng ảnh, mẫu áo lập tức được săn lùng mạnh mẽ, thậm chí loạt sao nữ như Lisa, Suzy hay Yeji cũng nhanh chóng “đu trend” theo.

Trong video đăng tải trên kênh YouTube cá nhân để phân tích ý nghĩa ca khúc mới Love Hangover, chiếc áo babydoll dáng lửng mà Jennie diện trở thành hot item. Dù giá khá “mềm”, item này vẫn tạo hiệu ứng mạnh vì lên dáng cực xinh, dễ phối mà vẫn nổi bật. Ngay sau đó, nhiều tín đồ thời trang nhanh chóng săn lùng vì quá dễ mặc nhưng vẫn giữ được nét nữ tính đặc trưng.



Set đồ “ngoan xinh yêu” mà Jennie diện trong show Apartment 404 từng siêu viral vì vừa xinh vừa dễ học lỏm với cardigan hồng pastel mix cùng áo phông trắng và quần jeans basic. Điểm hay nằm ở cách cô nàng phối thêm băng đô ton-sur-ton, tạo tổng thể vừa trẻ trung, ngọt ngào vừa đậm vibe highteen khiến hội chị em châu Á lập tức “copy paste” theo không trượt phát nào.

Thời trang sân bay của Jennie là 1 trong những điều khiến truyền thông phải tốn giấy mực, thậm chí không biết khen sao cho đủ. 1 trong những oufit "iconic" nhất của nữ idol không thể không kể đến set denim này. Điểm đặc biệt ở đây là chiếc mũ lông gấu mà cô nàng đội trên đầu. Bởi chỉ ngay sau khi hình ảnh này xuất hiện thì hội con gái toàn cầu đều đua nhau mua mũ giống nàng IT Girl.

Chiếc áo corset giá chỉ 16 đô của thương hiệu Cider đã khiến hơn 5 triệu người “phát sốt”, nhanh chóng sold out trong 1 nốt nhạc. Và sau đó các chị em đồng loạt rủ nhau mua mẫu na ná Jennie để diện.

Không chỉ dừng lại ở quần áo, Jennie còn khiến cả một món phụ kiện nhỏ xíu như nơ ruy băng trở thành xu hướng phủ sóng khắp nơi, đến mức được gọi luôn là “bà hoàng ruy băng”. Những chiếc kẹp nơ, dây buộc tóc tưởng chừng hơi “bánh bèo” lại bất ngờ hot trở lại khi Jennie liên tục lăng xê từ sân khấu, sự kiện cho đến đời thường. Điểm hay là item này cực dễ áp dụng, chỉ cần thêm một chiếc nơ nhỏ là tổng thể đã trở nên mềm mại, nữ tính hơn hẳn, đúng chuẩn vibe ngọt ngào mà vẫn trendy - bảo sao hội gái xinh toàn cầu thi nhau “đu trend” không trượt phát nào.







