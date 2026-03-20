Thú vui trong biệt thự 20 tỷ của "nữ hoàng dân ca" Vbiz

Cơ ngơi 20 tỷ của "nữ hoàng dân ca" Cẩm Ly luôn khiến nhiều người trầm trồ mỗi khi nhắc đến. Không chỉ là một bất động sản giá trị, nơi đây còn là tổ ấm bình yên của nữ ca sĩ ở tuổi U60, mang vẻ ngoài hoành tráng nhưng vẫn giữ được sự gần gũi, ấm cúng. Trong không gian sống rộng khoảng 400m2, Cẩm Ly dành nhiều tâm huyết cho khu vườn tược, nơi cô thỏa sức theo đuổi niềm đam mê trồng trọt với đủ loại cây trái.

Mới đây, nữ ca sĩ hào hứng chia sẻ hình ảnh cây táo sai trĩu quả được trồng ngay bên cạnh biệt thự, cho thấy sự chăm chút kỹ lưỡng cũng như "độ mát tay" đáng nể. Cô cũng hé lộ vườn nhà hiện có hơn 20 loại trái khác nhau, phần nào cho thấy niềm đam mê trồng trọt bất tận của mình. Trong đoạn video đăng tải, Cẩm Ly dí dỏm chia sẻ: "Cây ăn trái trồng thì ra nhưng cây ăn lá thì rất khó khăn, trồng không được. Giống như xà lách, cải là rất khó trồng, nhưng tất cả các loại trái, trên 20 loại trái thì lại trồng được. Ngang ngược dễ sợ".

Cẩm Ly (sinh năm 1970)

Biệt thự rộng 400m2 của Cẩm Ly được thiết kế theo phong cách hiện đại, ưu tiên sự tinh giản nhưng vẫn toát lên nét sang trọng. Không gian sử dụng nhiều chất liệu như kính, gỗ, tạo nên tổng thể hài hòa giữa vẻ đẹp tinh tế và cảm giác ấm cúng, gần gũi.

Không chỉ chú trọng kiến trúc, nữ ca sĩ còn chăm chút từng góc nhỏ bằng những bình hoa tươi do chính tay mình cắt tỉa, cắm đặt. Từ phòng khách đến phòng bếp, đâu đâu cũng ngập tràn sắc hoa, mang lại cảm giác tươi mới và tràn đầy sức sống, khiến không gian sống vốn đã sang trọng càng thêm phần sinh động.

Khu vườn trên sân thượng là nơi Cẩm Ly tự tay trồng đủ loại rau và cây trái. Nữ ca sĩ đặc biệt yêu thích những khoảnh khắc được thu hoạch thành quả do chính mình vun trồng, như một cách tận hưởng niềm vui giản dị mỗi ngày. Không chỉ mang lại nguồn thực phẩm sạch cho gia đình, khu vườn còn trở thành góc thư giãn lý tưởng, giúp cô cân bằng và tái tạo năng lượng sau những giờ làm việc.

