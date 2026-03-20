Ông bà dặn kỹ: 7 loại cây tuyệt đối đừng trồng trong nhà, đẹp mấy cũng xui rủi, cả nhà khó an yên

Trồng cây cảnh trong nhà từ lâu được xem là cách giúp không gian sống trở nên xanh mát, cải thiện chất lượng không khí và mang lại cảm giác thư giãn. Tuy nhiên, không phải loại cây nào cũng an toàn. Thực tế, nhiều loài cây cảnh phổ biến lại chứa độc tố tiềm ẩn, có thể gây hại cho sức khỏe con người, đặc biệt là trẻ nhỏ và vật nuôi nếu vô tình tiếp xúc hoặc ăn phải.

Theo các chuyên gia, người dân cần thận trọng khi lựa chọn cây cảnh trưng trong nhà, nhất là dịp đầu năm khi nhu cầu trang trí tăng cao.

Hoa phi yến

Hoa phi yến thường được trưng trong nhà vào mùa xuân nhờ vẻ ngoài mềm mại, bắt mắt. Tuy nhiên, loại cây này chứa các alkaloid độc, đặc biệt là methyllycaconitine và delphinine.

Chỉ cần một lượng nhỏ cũng có thể gây nôn mửa; nếu dùng nhiều có thể dẫn đến tử vong. Trẻ em hoặc vật nuôi khi tiếp xúc có thể bị viêm da, ngộ độc với các biểu hiện như tiêu chảy, yếu cơ, suy hô hấp.

Trúc đào

Trúc đào là loại cây có hoa rực rỡ với các màu hồng, trắng hoặc đỏ, thường xuất hiện ở công viên hoặc dọc hàng rào. Tuy nhiên, đây lại là một trong những loài cây có độc tính mạnh. Toàn bộ cây, từ lá, thân, hoa cho đến nhựa đều chứa glycoside tim mạch như oleandrin.

Nếu ăn phải, các chất này có thể gây buồn nôn, tiêu chảy, rối loạn nhịp tim, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Đáng lưu ý, ngay cả khói khi đốt cây trúc đào cũng có thể gây kích ứng đường hô hấp.

Vạn niên thanh

Vạn niên thanh là cây nội thất quen thuộc nhờ vẻ ngoài xanh mướt, dễ chăm sóc và được cho là mang lại tài lộc. Tuy nhiên, trong tế bào của cây chứa nhiều tinh thể canxi oxalat.

Khi nhai hoặc nuốt phải, các tinh thể này có thể gây bỏng rát miệng, sưng môi, lưỡi và cổ họng, thậm chí khiến người bị ảnh hưởng mất giọng tạm thời. Trường hợp nặng có thể gây khó thở, đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ.

Kim tiền

Cây kim tiền thường được ưa chuộng vì ý nghĩa phong thủy, tượng trưng cho tài lộc và thịnh vượng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng toàn bộ cây cũng chứa canxi oxalat.

Nếu nhựa cây dính vào da có thể gây kích ứng, nổi mẩn hoặc phồng rộp. Khi ăn phải, chất độc có thể gây đau rát miệng, buồn nôn, thậm chí ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và hô hấp. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo nên đặt cây ở vị trí cao, tránh xa tầm tay trẻ em.

Hoa sứ

Hoa sứ thường được trồng dưới dạng bonsai với dáng đẹp và hoa bắt mắt. Tuy nhiên, phần nhựa trắng (mủ) của cây lại chứa độc tố.

Khi tiếp xúc, nhựa có thể gây viêm da, bỏng rát; nếu dính vào mắt có thể ảnh hưởng đến thị lực tạm thời. Trường hợp nuốt phải có thể gây rối loạn tiêu hóa và tác động đến tim mạch. Người chăm sóc nên đeo găng tay khi cắt tỉa để hạn chế rủi ro.

Hoa ly lửa

Hoa ly lửa (còn gọi là ngót nghẻo) sở hữu màu sắc nổi bật nhưng lại chứa độc tố mạnh trong toàn bộ cây, đặc biệt là phần rễ củ với các chất như colchicine.

Sau khi nhiễm độc, người bệnh có thể xuất hiện triệu chứng buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy, thậm chí tiến triển thành suy hô hấp, rối loạn đông máu, tổn thương đa cơ quan nếu không được xử lý kịp thời.

Môn kiểng

Môn kiểng (Caladium) là loại cây lá màu được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, lá cây có thể gây kích ứng mạnh khi tiếp xúc.

Nếu ăn phải, trẻ nhỏ có thể bị sưng môi, lưỡi, nôn mửa và tiêu chảy. Trường hợp nhựa cây dính vào mắt có thể gây tổn thương giác mạc.

Thận trọng khi chọn cây cảnh trong nhà

Có thể thấy, nhiều loại cây cảnh quen thuộc lại tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe. Việc lựa chọn cây trồng trong nhà không chỉ dựa vào yếu tố thẩm mỹ hay phong thủy, mà còn cần cân nhắc đến mức độ an toàn.

Đối với gia đình có trẻ nhỏ hoặc vật nuôi, nên ưu tiên các loại cây lành tính, đồng thời đặt cây ở vị trí phù hợp, tránh tiếp xúc trực tiếp. Khi chăm sóc, cắt tỉa cây có nhựa, nên sử dụng găng tay và rửa sạch tay sau đó.

Không gian sống xanh là điều ai cũng mong muốn, nhưng sự an toàn vẫn cần được đặt lên hàng đầu.

(Tổng hợp)