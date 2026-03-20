1,4 tỷ dân Trung tìm kiếm mỹ nữ mặc quần jeans đẹp vô thực

Hướng Hàm Chi, sinh năm 2002, là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ tiểu hoa 10X trên màn ảnh Hoa ngữ. Cô gây ấn tượng nhờ nhan sắc trong trẻo, ánh mắt tinh anh và phong cách thời trang vừa sành điệu vừa tinh tế, khiến mỗi lần xuất hiện đều thu hút ánh nhìn.

Mới đây, Hướng Hàm Chi trở lại màn ảnh với bộ phim Tình Yêu Từ Từ, và ngay lập tức trở thành tâm điểm bàn luận. Loạt ảnh hậu trường cùng những video ngắn của cô được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi, từ chemistry với bạn diễn Lương Đình Vỹ cho đến tạo hình nhân vật, tất cả đều nhận về nhiều lời khen ngợi.

Trong số đó, một phân cảnh đặc biệt nhanh chóng gây sốt khi Hướng Hàm Chi xuất hiện với outfit đơn giản gồm cardigan và quần jeans. Dù không cầu kỳ, cô vẫn khiến người xem chú ý nhờ vóc dáng cân đối và tỷ lệ cơ thể gần như hoàn hảo. Sự tối giản trong trang phục lại trở thành "vũ khí" giúp đường nét hình thể của cô được tôn lên rõ rệt, khiến phân cảnh này lập tức leo lên hot search và trở thành hình mẫu về thân hình đáng mơ ước trong mắt nhiều người.

Hướng Hàm Chi gây ấn tượng với tỷ lệ cơ thể hoàn hảo dù diện outfit vô cùng tối giản

"Tỷ lệ eo - hông của Hướng Hàm Chi" leo hot search Weibo, trở thành chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm của netizen

Từ ảnh hậu trường đến video, vẻ đẹp và vóc dáng lý tưởng của Hướng Hàm Chi vẫn luôn chiếm trọn spotlight

Công thức ăn vận giúp mỹ nữ 10x "leo" hot search: Diện đơn giản áo cardigan + quần jeans ống loe

Gây sốt khắp cõi mạng nhưng outfit của Hướng Hàm Chi lại vô cùng đơn giản với áo cardigan cổ khoét phối cùng quần jeans ống loe. Đây đều là những món đồ cơ bản, dễ phối và dễ mặc, được phái đẹp đặc biệt ưa chuộng.

Trong outfit này, nữ diễn viên ưu tiên diện cardigan dáng ôm để tôn lên vóc dáng mảnh mai, đồng thời kết hợp quần jeans ống loe giúp tạo hiệu ứng phần trên ôm sát - phần dưới loe nhẹ, mang đến cảm giác vừa "hack" chân vừa cân bằng tỷ lệ cơ thể. Nhờ cách mix match tinh tế này, phần eo - hông của Hướng Hàm Chi đã được tôn lên khéo léo, vừa nổi bật vừa giữ được sự thanh lịch.

Set đồ giúp Hướng Hàm Chi tôn dáng tuyệt đối đến từ trang phục cơ bản gồm áo cardigan và quần jeans ống loe. Hai item này dễ kết hợp với nhiều món đồ khác, nên chắc chắn đáng có trong tủ đồ của các cô gái. Đặc biệt, nếu chị em nào ưng bụng outfit đang viral của Hướng Hàm Chi thì lại càng không nên bỏ qua việc sắm ngay cả hai món này.

