3 loại cây đặc biệt hợp với gia đình nhỏ: Biết trồng thì cả nhà đều vui

Trong bối cảnh đô thị ngày càng ô nhiễm và không gian sống bị thu hẹp, việc mang thiên nhiên vào nhà đang trở thành xu hướng phổ biến tại Việt Nam. Theo nhiều bài viết từ VnExpress, Tuổi Trẻ hay Dân trí, cây xanh không chỉ giúp làm đẹp không gian mà còn góp phần cải thiện chất lượng không khí, giảm căng thẳng và nâng cao sức khỏe tinh thần cho các thành viên trong gia đình.

Đặc biệt với những gia đình nhỏ, việc trồng một vài loại cây phù hợp không chỉ giúp “lọc sạch” không khí mà còn tạo nên sự kết nối, cùng chăm sóc và tận hưởng không gian sống xanh. Dưới đây là 3 loại cây tiêu biểu, dễ trồng và rất phù hợp với gia đình hiện đại.

1. Cây lưỡi hổ – “máy lọc không khí” tự nhiên

Cây lưỡi hổ là một trong những loại cây được khuyến nghị nhiều nhất khi trồng trong nhà. Theo VnExpress, loài cây này có khả năng hấp thụ nhiều chất độc hại như formaldehyde, benzen hay xylen – những chất thường tồn tại trong sơn, đồ nội thất và không khí đô thị.

Không chỉ vậy, Tuổi Trẻ cho biết lưỡi hổ còn có khả năng sản sinh oxy vào ban đêm, giúp cải thiện chất lượng không khí trong phòng ngủ và hỗ trợ giấc ngủ tốt hơn.

Điểm đặc biệt khiến cây lưỡi hổ phù hợp với gia đình nhỏ là cực kỳ dễ chăm sóc. Cây chịu được ánh sáng yếu, không cần tưới nước thường xuyên, rất phù hợp với những người bận rộn hoặc gia đình trẻ sống trong căn hộ.

Ngoài lợi ích sức khỏe, việc cùng nhau chăm sóc một chậu cây lưỡi hổ nhỏ cũng giúp các thành viên, đặc biệt là trẻ em, hình thành thói quen yêu thiên nhiên và trách nhiệm với môi trường sống.

2. Cây trầu bà – xanh mát và gần gũi

Trầu bà là loại cây quen thuộc trong nhiều gia đình Việt. Theo VnExpress, cây có khả năng hấp thụ các khí độc như carbon monoxide và benzen, góp phần cải thiện chất lượng không khí trong nhà.

Ưu điểm lớn của trầu bà là khả năng thích nghi cao: có thể trồng trong đất hoặc trong nước, phát triển tốt trong điều kiện ánh sáng yếu. Với những không gian nhỏ như căn hộ chung cư, trầu bà có thể được đặt trên bàn, treo tường hoặc trang trí kệ sách, vừa tiết kiệm diện tích vừa tạo điểm nhấn xanh mát.

Không chỉ là cây cảnh, trầu bà còn mang lại cảm giác thư giãn, giúp giảm căng thẳng sau một ngày làm việc. Theo các chuyên gia được Tuổi Trẻ dẫn lại, việc có cây xanh trong nhà giúp cải thiện tinh thần, giảm mệt mỏi và tạo cảm giác dễ chịu hơn.

Đối với gia đình nhỏ, việc cùng nhau chăm sóc một chậu trầu bà – từ thay nước, lau lá đến cắt tỉa – cũng là cách đơn giản để tăng sự tương tác và gắn kết giữa các thành viên.

3. Cây nha đam – vừa lọc khí vừa tốt cho sức khỏe

Nha đam (lô hội) không chỉ là cây cảnh mà còn là “người bạn sức khỏe” quen thuộc. Theo VnExpress, cây có khả năng hấp thụ các chất độc như formaldehyde và benzen từ môi trường trong nhà.

Đặc biệt, các nghiên cứu cho thấy nha đam nằm trong danh sách những loại cây lọc không khí hiệu quả theo chương trình Clean Air Study của NASA.

Một điểm thú vị là nha đam còn có thể “báo hiệu” môi trường ô nhiễm: khi xuất hiện nhiều đốm nâu trên lá, đó có thể là dấu hiệu không khí xung quanh đang kém chất lượng.

Ngoài ra, nha đam còn được sử dụng trong chăm sóc da, nấu ăn hoặc làm đồ uống. Điều này giúp các thành viên trong gia đình có thêm những hoạt động chung như chế biến món ăn hoặc làm đẹp từ nguyên liệu tự nhiên, từ đó tăng sự kết nối và chia sẻ.

Không chỉ là cây – mà là “chất keo” gắn kết gia đình

Dù cây xanh có khả năng cải thiện không khí, các chuyên gia cũng lưu ý rằng chúng không thể thay thế hoàn toàn máy lọc không khí trong những môi trường ô nhiễm nặng. Tuy nhiên, giá trị lớn nhất của cây xanh lại nằm ở việc tạo ra không gian sống dễ chịu và kết nối con người với thiên nhiên.

Đối với gia đình nhỏ, một góc xanh không chỉ giúp không khí trong lành hơn mà còn là nơi để các thành viên cùng chăm sóc, trò chuyện và thư giãn. Những hoạt động đơn giản như tưới cây, lau lá hay thay chậu có thể trở thành “khoảnh khắc chung” quý giá giữa nhịp sống bận rộn.

Có thể nói, lưỡi hổ, trầu bà và nha đam không chỉ là những “máy lọc không khí” tự nhiên mà còn là cầu nối giúp gia đình thêm gắn kết. Trong một không gian nhỏ, chỉ cần vài chậu cây xanh, bạn đã có thể tạo nên một tổ ấm trong lành, ấm áp và tràn đầy sức sống.