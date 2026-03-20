Lương Thùy Linh, Tiểu Vy, Thiên Ân mê tít đồ lụa: Mát mẻ, sang chảnh lại rất lúng liếng, diện mùa hè over hợp

Mùa hè 2026 tiếp tục chứng kiến sự đổ bộ mạnh mẽ của các thiết kế chất liệu lụa - từ váy hai dây, sơ mi cho đến set đồ đồng bộ, tất cả đều phủ sóng khắp street style lẫn mạng xã hội. Không chỉ ghi điểm bởi cảm giác mát mẻ, nhẹ tênh khi diện trong thời tiết nóng bức, đồ lụa còn mang đến vẻ ngoài mềm mại, bay bổng nhưng vẫn giữ được nét sang chảnh rất riêng. Đây cũng là lý do vì sao chất liệu này liên tục nằm trong danh sách những xu hướng đinh mỗi mùa hè.

Đáng chú ý, hội nàng Hậu sành điệu đình đám như Lương Thùy Linh, Trần Tiểu Vy hay Đoàn Thiên Ân cũng không nằm ngoài cuộc chơi. Các mỹ nhân này liên tục lăng xê đồ lụa trong loạt outfit đời thường, từ đi du lịch đến xuống phố, mỗi lần xuất hiện đều toát lên vẻ lúng liếng, cuốn hút mà vẫn cực kỳ trẻ trung.

Lương Thùy Linh có lẽ là người bắt trend nhanh và nhạy nhất. Không chỉ dừng lại ở những thiết kế lụa cơ bản, cô nàng còn sớm lăng xê phiên bản "nâng cấp" đang hot rần rần mùa Xuân - Hè 2026: lụa phối ren. Sự kết hợp này mang đến cảm giác vừa mềm mại, nữ tính của lụa, vừa có thêm nét quyến rũ, tinh tế nhờ những chi tiết ren điểm xuyết.

Set đồ của Lương Thùy linh ghi điểm với combo áo lụa ống phối ren mềm mại, mang lại cảm giác nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ tinh tế và cuốn hút. Khi kết hợp cùng quần jeans ống suông và túi xách mini, tổng thể trở nên cân bằng giữa vẻ nữ tính và nét phóng khoáng rất hợp vibe mùa hè.

Lương Thùy Linh tiếp tục chọn combo áo lụa hai dây phối ren ôm nhẹ cùng quần jeans ống rộng. Chị em có thể copy paste set đồ này để diện đi cafe, dạo phố.

Hoa hậu Tiểu Vy cũng mê đồ lụa ra mặt. Chẳng thế mà, chỉ cần dạo 1 vòng trang Instagram cá nhân của cô nàng, chị em dễ dàng bắt gặp loạt outfit với đồ lụa vừa đẹp và sang. Càng ngắm càng không thể nào thoát ra được và chỉ muốn sắm ngay vào món tương tự Tiểu Vy để diện thôi.

Trần Tiểu Vy ghi điểm với chiếc váy lụa vàng “gà con” đang hot trend, tôn lên làn da và thần thái rạng rỡ đầy sức sống. Thiết kế cổ yếm mềm mại ôm dáng khéo léo càng làm nổi bật vẻ quyến rũ nhưng vẫn rất tinh tế.

Tiểu Vy thường ưu ái những chiếc váy lụa bay bổng dáng dài để đi dự các sự kiện quan trọng. Không thể phủ nhận, mỗi 10 lần Tiểu Vy diện đồ lụa thì đều đẹp cả 10. Quá khó để tìm thấy điểm chê.

Những chiếc váy lụa nhẹ tênh, bay bổng từ lâu đã trở thành “chân ái” cho những chuyến đi biển, vừa mát mẻ lại lên hình cực kỳ ăn ảnh. Và Hoa hậu Thiên Ân cũng không nằm ngoài xu hướng này khi liên tục lăng xê váy lụa trong các chuyến du lịch, khéo léo khoe trọn vẻ nữ tính, quyến rũ mà vẫn giữ được nét tinh tế rất riêng.

Thiên Ân áp dụng triệt để công thức mặc đẹp đi du lịch biển: Váy lụa

Chị em hoàn toàn có thể học lỏm ý tưởng này, vì đồ lụa diện đi biển thì hợp tuyệt đối. Đảm bảo cứ lên hình là có ảnh xinh

Tóm lại, nếu chị em đang tìm một món đồ vừa mát mẻ, nữ tính lại "auto sang" trong mùa hè này thì váy lụa chắc chắn là khoản đầu tư không thể thiếu trong tủ đồ hè. Dưới đây là một vài gợi ý shopping xinh xắn để nàng dễ dàng chọn cho mình chiếc váy ưng ý nhất.



Gợi ý shopping: