Chỉ 4 bước dưỡng da mỗi tối: Tôi "cứu vớt" được làn da khô căng, nếp nhăn li ti trở nên căng mịn

Không phải lúc nào một chu trình dưỡng da dài với hàng chục sản phẩm cũng mang lại hiệu quả tốt hơn. Với nhiều người có làn da khô, nhạy cảm hoặc bắt đầu xuất hiện dấu hiệu lão hóa, việc tối giản skincare và tập trung vào những bước thật sự cần thiết lại giúp da cải thiện rõ rệt. Nàng blogger làm đẹp Tiểu Mịch - một nàng blogger Trung Quốc - chia sẻ rằng cô từng thử nhiều routine phức tạp nhưng cuối cùng lại quay về với chu trình dưỡng da 4 bước đơn giản, giúp làn da khô được phục hồi, trở nên mềm mại hơn và hạn chế hình thành nếp nhăn li ti.

Theo Tiểu Mịch, làn da khô thường dễ gặp các vấn đề như thiếu nước, hàng rào bảo vệ da suy yếu và nhanh xuất hiện dấu hiệu lão hóa. Vì vậy, thay vì sử dụng quá nhiều sản phẩm đặc trị, cô tập trung vào ba yếu tố chính: làm dịu - cấp nước - khóa ẩm. Đây cũng là nền tảng giúp làn da khỏe hơn trước khi nghĩ đến các bước chăm sóc nâng cao.

Bước 1: Dùng toner làm dịu và cấp nước nhanh cho da

Ngay sau khi rửa mặt, Tiểu Mịch luôn thoa toner càng sớm càng tốt để tránh tình trạng da bị khô căng. Sản phẩm cô sử dụng là nước hoa hồng DPANTHENOL Soothing Toner 500ml. Đây là loại toner có dung tích lớn và kết cấu khá nhẹ, phù hợp để dùng nhiều lần trong ngày nếu cần.

Theo chia sẻ của cô, toner đóng vai trò giúp cân bằng lại độ ẩm cho da sau khi làm sạch. Khi da được cấp nước ngay lập tức, cảm giác khô căng cũng giảm đi đáng kể. Cô thường vỗ nhẹ toner lên da bằng tay thay vì dùng bông tẩy trang để tránh ma sát không cần thiết, đồng thời giúp dưỡng chất thẩm thấu tốt hơn.

Bước 2: Serum làm dịu da và hỗ trợ phục hồi

Sau bước toner, Tiểu Mịch chuyển sang sử dụng Serum Abib Heartleaf TECA Capsule Serum. Đây là sản phẩm chứa chiết xuất diếp cá - thành phần nổi tiếng với khả năng làm dịu da và hỗ trợ cải thiện tình trạng da nhạy cảm. Tiểu Mịch này cho biết khi làn da bị khô hoặc kích ứng nhẹ, việc bổ sung một loại serum có tác dụng làm dịu sẽ giúp da ổn định nhanh hơn. Kết cấu serum khá nhẹ, khi thoa lên da mang lại cảm giác dễ chịu và không gây nặng mặt. Sau một thời gian sử dụng, cô nhận thấy da ít bị đỏ và trở nên mềm mại hơn. Đây cũng là bước giúp chuẩn bị làn da trước khi tiếp tục các bước dưỡng ẩm sâu hơn.

Bước 3: Serum cấp nước cho da khô

Một trong những bước quan trọng nhất trong routine của Tiểu Mịch chính là serum cấp nước Wellage Hyaluronic Acid Serum. Với những người có làn da khô, thiếu nước thường là nguyên nhân khiến da xỉn màu và dễ xuất hiện nếp nhăn nhỏ. Serum của Wellage chứa thành phần hyaluronic acid giúp giữ nước cho da, từ đó mang lại cảm giác căng mọng hơn. Tiểu Mịch thường thoa một lớp serum này sau serum làm dịu để tăng cường độ ẩm cho da.

Cô chia sẻ rằng việc layer serum đặc trị và serum cấp nước giúp làn da được chăm sóc toàn diện hơn. Sau khi thoa, da trông mềm mại và có độ ẩm tự nhiên, không còn cảm giác khô ráp như trước.

Bước 4: Kem dưỡng khóa ẩm và bảo vệ hàng rào da

Bước cuối cùng trong chu trình dưỡng da của Tiểu Mịch là thoa kem dưỡng để khóa ẩm. Tùy vào thời điểm trong ngày hoặc tình trạng da, cô sẽ lựa chọn giữa hai sản phẩm là SVR Cicavit+ Soothing Cream hoặc S. Nature Aqua Squalane Moisturizing Cream.

Vào buổi tối hoặc khi da cảm thấy khô hơn bình thường, cô thường dùng SVR Cicavit+ Soothing Cream vì kết cấu khá giàu dưỡng chất và giúp da mềm mại hơn vào sáng hôm sau. Trong khi đó, vào buổi sáng hoặc trước khi trang điểm, cô sẽ chuyển sang S. Nature Aqua Squalane Moisturizing Cream vì kết cấu nhẹ hơn và thấm nhanh. Theo Tiểu Mịch, bước kem dưỡng là yếu tố rất quan trọng đối với làn da khô. Nếu chỉ cấp nước mà không khóa ẩm, da sẽ nhanh chóng mất nước và trở lại tình trạng khô ban đầu.

Chu trình dưỡng da của Tiểu Mịch chỉ gồm bốn bước cơ bản nhưng lại tập trung vào những yếu tố cần thiết nhất cho làn da khô: cấp nước, làm dịu và củng cố hàng rào bảo vệ da. Sau một thời gian duy trì routine này, cô nhận thấy da mềm mại hơn, bề mặt da mịn hơn và những nếp nhăn nhỏ cũng ít xuất hiện rõ rệt.

Từ trải nghiệm của mình, Tiểu Mịch cho rằng chăm sóc da không nhất thiết phải quá phức tạp. Điều quan trọng là chọn đúng sản phẩm phù hợp với tình trạng da và duy trì thói quen chăm sóc da đều đặn. Khi làn da được cấp ẩm đầy đủ và hàng rào bảo vệ da khỏe mạnh, vẻ ngoài căng mịn và tươi tắn sẽ dần trở lại theo thời gian.