Vỏ quýt khô ngâm cùng giấm trắng có tác dụng gì?

Vỏ quýt khô và giấm trắng – sự kết hợp từ hai nguyên liệu quen thuộc

Vỏ quýt khô trong Đông y còn được gọi là trần bì, là phần vỏ quýt được phơi khô và bảo quản trong thời gian dài để sử dụng làm dược liệu.

Theo các tài liệu y học cổ truyền, trần bì có vị cay, đắng, tính ấm, có tác dụng kiện tỳ, hóa đờm, điều hòa khí và hỗ trợ tiêu hóa. Trong khi đó, giấm trắng là loại gia vị phổ biến trong nấu ăn, được tạo ra từ quá trình lên men axit axetic, có khả năng kháng khuẩn, khử mùi và làm sạch hiệu quả.

Khi vỏ quýt khô được ngâm trong giấm trắng, các tinh dầu tự nhiên có trong vỏ quýt sẽ dần hòa tan vào dung dịch giấm, tạo nên một hỗn hợp vừa có mùi thơm tự nhiên vừa có khả năng khử khuẩn, làm sạch và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe cũng như sinh hoạt hàng ngày.

Chính vì vậy, phương pháp ngâm vỏ quýt khô với giấm trắng đang được nhiều người chia sẻ như một mẹo hay giúp tận dụng nguyên liệu sẵn có trong nhà.

Hỗ trợ làm sạch và khử mùi hiệu quả trong nhà

Một trong những công dụng phổ biến nhất của hỗn hợp vỏ quýt khô ngâm giấm trắng là khử mùi và làm sạch không gian sống. Tinh dầu trong vỏ quýt có mùi thơm nhẹ, dễ chịu, trong khi giấm trắng lại có khả năng tiêu diệt vi khuẩn và loại bỏ mùi hôi.

Khi kết hợp với nhau, dung dịch này có thể trở thành một loại nước xịt khử mùi tự nhiên, giúp loại bỏ mùi khó chịu trong nhà bếp, tủ lạnh, nhà vệ sinh hoặc những khu vực kín gió.

Nhiều người thường sử dụng dung dịch này để lau bếp, lau bàn ăn, lau bồn rửa hoặc các bề mặt trong nhà.

Nhờ tính axit nhẹ của giấm và tinh dầu từ vỏ quýt, hỗn hợp này có thể giúp đánh bay dầu mỡ, đồng thời để lại hương thơm tự nhiên thay vì mùi hóa chất nồng như nhiều loại chất tẩy rửa công nghiệp.

Đây cũng là lý do vì sao ngày càng có nhiều gia đình lựa chọn phương pháp làm sạch tự nhiên này để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Giúp giảm ho là một trong những tác dụng tuyệt vời của vỏ quýt. (Ảnh: The spruce Eats)

Hỗ trợ xua đuổi côn trùng tự nhiên

Ngoài khả năng khử mùi và làm sạch, vỏ quýt khô ngâm giấm trắng còn được nhiều người sử dụng như một cách xua đuổi côn trùng tự nhiên. Tinh dầu cam quýt nói chung và tinh dầu trong vỏ quýt nói riêng có mùi mà nhiều loại côn trùng như muỗi, kiến hoặc gián không thích.

Khi dung dịch này được xịt vào các góc nhà, khu vực gần cửa sổ hoặc nơi côn trùng thường xuất hiện, mùi hương từ vỏ quýt có thể giúp hạn chế sự xuất hiện của chúng.

So với việc sử dụng các loại thuốc xịt côn trùng chứa hóa chất mạnh, phương pháp dùng vỏ quýt khô ngâm giấm trắng được xem là an toàn và thân thiện với môi trường hơn, đặc biệt phù hợp với những gia đình có trẻ nhỏ hoặc thú cưng.

Hỗ trợ chăm sóc da và làm đẹp tự nhiên

Trong lĩnh vực làm đẹp, vỏ quýt chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa, vitamin C và tinh dầu tự nhiên. Khi được ngâm trong giấm trắng, một số người tận dụng dung dịch này để pha loãng và sử dụng như nước lau da hoặc nước rửa mặt tự nhiên.

Nhờ đặc tính kháng khuẩn nhẹ và khả năng làm sạch bề mặt da, hỗn hợp này có thể hỗ trợ làm sạch lỗ chân lông, giảm dầu thừa và giúp da trở nên tươi sáng hơn.

Tuy nhiên, khi áp dụng cho mục đích chăm sóc da, người dùng cần pha loãng dung dịch và thử trước trên vùng da nhỏ để tránh kích ứng, bởi giấm có tính axit và có thể không phù hợp với một số loại da nhạy cảm.

Giúp khử mùi và làm sạch đồ dùng nhà bếp

Nhà bếp là nơi thường xuyên xuất hiện các mùi khó chịu như mùi tanh của cá, mùi dầu mỡ hoặc mùi thực phẩm lâu ngày. Dung dịch vỏ quýt khô ngâm giấm trắng có thể được dùng để rửa thớt, lau bồn rửa, khử mùi hộp đựng thực phẩm hoặc làm sạch các vật dụng nấu ăn.

Tinh dầu vỏ quýt giúp át mùi, trong khi giấm trắng có khả năng làm sạch và diệt khuẩn, giúp đồ dùng nhà bếp sạch sẽ hơn.

Ngoài ra, dung dịch này còn có thể dùng để lau kính, lau gương hoặc các bề mặt inox trong nhà bếp, giúp loại bỏ vết bẩn và vết ố một cách khá hiệu quả.

Hỗ trợ giảm mùi hôi giày dép

Một mẹo nhỏ được nhiều người áp dụng là sử dụng dung dịch vỏ quýt khô ngâm giấm trắng để khử mùi giày dép. Chỉ cần pha loãng dung dịch rồi xịt nhẹ vào bên trong giày hoặc lau phần đế giày, mùi hôi do vi khuẩn gây ra có thể được giảm bớt. Hương thơm từ vỏ quýt cũng giúp giày dép có mùi dễ chịu hơn.

Phương pháp này đặc biệt hữu ích đối với những người thường xuyên vận động, đi giày trong thời gian dài hoặc trong môi trường nóng ẩm.

Cách ngâm vỏ quýt khô với giấm trắng đơn giản tại nhà

Để tạo ra dung dịch vỏ quýt khô ngâm giấm trắng, bạn có thể thực hiện theo các bước khá đơn giản.

Trước hết, vỏ quýt sau khi ăn nên được rửa sạch để loại bỏ bụi bẩn và hóa chất còn bám trên bề mặt, sau đó đem phơi khô dưới nắng cho đến khi vỏ quýt khô hoàn toàn. Tiếp theo, cho vỏ quýt khô vào lọ thủy tinh sạch rồi đổ giấm trắng vào sao cho ngập phần vỏ.

Đậy kín nắp lọ và để ở nơi khô ráo, thoáng mát trong khoảng từ hai đến ba tuần. Trong thời gian này, tinh dầu trong vỏ quýt sẽ dần tiết ra và hòa vào giấm. Sau khi ngâm đủ thời gian, bạn có thể lọc lấy dung dịch, pha loãng với nước rồi cho vào bình xịt để sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày.

Một số lưu ý khi sử dụng vỏ quýt khô ngâm giấm trắng

Mặc dù hỗn hợp vỏ quýt khô ngâm giấm trắng có nhiều công dụng hữu ích, người dùng cũng nên lưu ý một số điểm quan trọng để đảm bảo an toàn. Trước hết, nên lựa chọn quýt sạch, không có thuốc bảo vệ thực vật hoặc rửa kỹ trước khi phơi khô để tránh tồn dư hóa chất.

Ngoài ra, dung dịch giấm có tính axit nên không nên sử dụng trực tiếp trên một số bề mặt dễ bị ăn mòn như đá tự nhiên hoặc gỗ chưa xử lý.

Đối với việc sử dụng trên da, dung dịch cần được pha loãng và thử trước trên vùng da nhỏ để kiểm tra phản ứng. Nếu xuất hiện dấu hiệu kích ứng, nên ngừng sử dụng ngay.