Tưởng là keo kiệt, nhưng 10 thói quen của người dì 60 tuổi lại giúp bà không bao giờ áp lực tiền bạc

Thế hệ của dì từng trải qua giai đoạn thiếu thốn nên chuyện tiết kiệm với họ không phải "trào lưu" mà là bản năng. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là: Khi điều kiện sống tốt lên, bà vẫn giữ nếp sống ấy, không phải vì sợ thiếu tiền, mà vì hiểu rõ giá trị của từng món đồ.

Những thói quen của dì đôi khi nhìn qua tưởng keo kiệt. Nhưng càng quan sát lâu, tôi càng thấy đó là những bài học tài chính rất đáng suy ngẫm - đặc biệt với những người trung niên đang muốn sống ổn định, không áp lực tiền bạc.

1. Tự trồng rau: Tiết kiệm không chỉ là chuyện tiền

Dù khu vườn nhỏ cách nhà hơn 10 phút đi bộ, ngày nào dì cũng ra chăm sóc vài luống rau. Với bà, việc này không chỉ để có rau sạch mà còn là cách "giữ mình bận rộn một cách lành mạnh".

Dì từng nói: "Trồng rau giúp dì thấy mình vẫn còn hữu ích". Nghĩ kỹ, đây không chỉ là tiết kiệm vài chục nghìn mỗi ngày – mà là cách giữ sức khỏe và tinh thần ổn định khi lớn tuổi.

2. Dùng xơ mướp rửa bát: Một lựa chọn vừa rẻ vừa bền

Giữa hàng loạt dụng cụ rửa bát hiện đại, dì vẫn trung thành với xơ mướp. Lý do rất đơn giản: sạch, không trầy xước, không bám dầu và gần như không tốn tiền.

"Có những thứ cũ nhưng vẫn tốt hơn đồ mới," bà nói nhẹ nhàng.

3. Cắt tuýp kem đánh răng để dùng tiếp

Một thói quen khiến nhiều người trẻ bật cười, nhưng thật ra lại rất thực tế. Khi không bóp ra được nữa, dì cắt tuýp ra để dùng thêm vài ngày.

Nhìn cảnh đó, tôi nhớ lại thời sinh viên – và nhận ra: Không phải chúng ta không biết tiết kiệm, chỉ là đã quên.

4. Pha loãng dầu gội khi gần hết

Thay vì bỏ đi, dì mở nắp chai, thêm nước và lắc đều để dùng tiếp. Bà áp dụng cách này với dầu gội, sữa tắm, nước rửa chén.

Không phải vì thiếu tiền mà vì bà ghét cảm giác lãng phí.

5. Tái chế vụn xà phòng

Những mẩu xà phòng nhỏ được dì gom lại, cắt nhỏ, đổ nước nóng cho tan rồi ép thành bánh mới.

Bà bảo: "Chỉ cần chịu khó một chút là không bỏ phí thứ gì."

6. Không mua túi rác

Túi nilon từ siêu thị, cửa hàng đều được dì giữ lại, phân loại gọn gàng. Nhờ vậy, bà gần như không phải mua túi rác.

Ban đầu tôi thấy việc này khá phiền. Nhưng khi thành thói quen, nó trở nên rất nhẹ nhàng.

7. Chai thủy tinh không bao giờ bị bỏ phí

Trong nhà dì, chai thủy tinh có vô số công dụng:

- Làm cốc uống nước

- Đựng ngũ cốc, gia vị

- Trồng cây thủy canh

Không có món đồ nào "vô dụng" nếu biết cách dùng lại.

8. Đồ hỏng thì sửa trước khi mua mới

Nồi cơm điện, quạt, tivi – miễn còn sửa được, dì không thay.

Bà nói: "Đồ cũ bền hơn mình nghĩ".

Thói quen này giúp tiết kiệm không ít tiền trong nhiều năm.

9. Luôn tắt điện khi không dùng

Một thói quen tưởng đơn giản nhưng hiếm người duy trì. Dì luôn rút phích cắm khi không dùng thiết bị điện.

Với bà, tiết kiệm điện không chỉ là chuyện tiền bạc mà còn là an toàn.

10. Ghi chép chi tiêu mỗi ngày

Suốt nhiều thập kỷ, dì vẫn giữ thói quen ghi chép chi tiêu bằng tay – từ khoản lớn đến khoản nhỏ.

"Ghi lại không phải để ép mình tiết kiệm, mà để thấy yên tâm", bà nói.

Tiết kiệm không phải là keo kiệt

Quan sát dì nhiều năm, tôi nhận ra một điều: Tiết kiệm không phải là sống kham khổ. Đó là cách sống có ý thức.

Biết mình cần gì. Biết thứ gì đáng tiền. Biết khi nào nên mua và khi nào không.

Với nhiều người trung niên, đặc biệt là phụ nữ đang chuẩn bị cho giai đoạn nghỉ hưu, những thói quen nhỏ như vậy có thể tạo ra khác biệt lớn về tài chính lẫn cảm giác an tâm.

Có lẽ điều đáng ngưỡng mộ nhất ở người dì 60 tuổi ấy không phải là bà tiết kiệm được bao nhiêu tiền, mà là bà luôn sống rất chủ động – với tiền bạc, với thời gian và với chính cuộc đời mình.