Nàng thơ Schannel đã xinh lại ăn mặc đẹp dù chỉ cao 1m55

Trịnh Hà Vi, mỹ nữ sinh năm 2000 tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, là 1 trong những KOL được yêu thích bởi hình ảnh dịu dàng, năng lượng tích cực, nội dung "sạch" và gần gũi trên mạng xã hội.

Không chỉ ghi điểm bởi nhan sắc ngọt ngào, "nàng thơ" Schannel còn gây chú ý với gu thời trang nữ tính và vô cùng sành điệu. Dù hạn chế về chiều cao, chỉ khoảng 1m55-1m56, Hà Vi vẫn luôn xuất hiện với diện mạo cân đối và cuốn hút. Các set đồ được cô nàng phối khéo léo, tập trung vào tỷ lệ cơ thể và phom dáng, tạo cảm giác cao ráo hơn thực tế. Nhờ vậy, Trịnh Hà Vi dần trở thành nguồn cảm hứng thời trang cho những cô nàng nhỏ nhắn theo đuổi style nữ tính hiện đại. Nếu các nàng nấm lùn muốn mặc đẹp mà vẫn giữ được vẻ mềm mại, trẻ trung, thì nhất định phải "học lỏm" Trịnh Hà Vi nhé!

Một trong những bảo bối hack dáng quen thuộc của Trịnh Hà Vi chính là boot cao cổ. Item này không chỉ giúp tổng thể trông gọn gàng hơn mà còn tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân rõ rệt, đặc biệt khi kết hợp cùng váy ngắn. Ngoài ra, boot cao còn khiến outfit nhân đôi vẻ sành điệu, thêm chút cá tính nhưng vẫn giữ được nét nữ tính đặc trưng. Với hội thấp bé, đây rõ ràng là công thức đáng học hỏi.

Hà Vi đi Hội An chọn diện combo áo yếm dáng rộng kết hợp quần suông xanh, mang lại vẻ nhẹ nhàng nhưng vẫn rất sành điệu. Thiết kế quần cạp cao giúp kéo dài tỷ lệ cơ thể, đặc biệt phù hợp với vóc dáng nhỏ nhắn. Tổng thể gam màu trung tính khiến outfit trông thanh thoát, đúng chất nàng thơ mà Trịnh Hà Vi theo đuổi.

Quả nhiên, với 1 cô gái mê style nữ tính như Hà Vi thì không thể không đu trend outfit Cha Mu Hee trong phim Tiếng yêu này anh dịch được không. Chuyến du lịch này mà nàng bí ý tưởng lên đồ, đừng quên học lỏm set đồ siêu xinh siêu yêu này nhé.

Váy hai dây dáng ngắn là lựa chọn “nhỏ nhưng có võ” trong việc hack dáng cho hội nấm lùn. Độ dài trên gối giúp đôi chân trông dài hơn rõ rệt, trong khi phần thân ôm nhẹ và chân váy xòe tạo tỷ lệ cơ thể cân đối, không bị chia khúc. Đặc biệt, tông trắng sáng còn giúp tổng thể thêm thanh thoát, khiến người mặc trông cao ráo hơn. Đây cũng là gợi ý đáng tham khảo của Hà Vi cho những nàng muốn mặc đơn giản nhưng vẫn cải thiện chiều cao thị giác.

Trịnh Hà Vi gợi ý thêm các chị em mẫu đầm maxi linen hai dây với thiết kế xếp ly nhẹ ở phần ngực, tạo điểm nhấn nữ tính mà vẫn tinh tế. Chất liệu linen mang lại cảm giác mềm mại, bay nhẹ, giúp tổng thể trông thanh thoát hơn. Phần eo được xử lý gọn gàng kết hợp dáng váy dài khiến vóc dáng nhỏ nhắn vẫn giữ được tỷ lệ cân đối, đúng chuẩn nàng thơ nhẹ nhàng.

Nàng thơ Schannel từng khiến chị em xin info rần rần set đồ trong vlog tự hẹn hò một mình. Cô nàng diện áo len lông màu vàng gà con phối cùng chân váy tennis, điểm nhấn là chiếc khăn turban chấm bi trên cổ khiến tổng thể outfit ngoan xinh yêu nhưng vẫn đủ nổi bật. Đây cũng là công thức đơn giản mà hội thấp bé có thể áp dụng để vừa hack dáng vừa giữ được nét nữ tính nhẹ nhàng.



