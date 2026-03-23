Gái Việt sống ở Luân Đôn hot nhất Instagram: "Sách mẫu" mặc đẹp của hàng nghìn cô gái

Giữa dàn du học sinh Việt đang phủ sóng mạng xã hội, Linh Sim, sinh năm 2000, thành viên của Schannel là cái tên gây chú ý nhờ vibe "fashion girl" rất riêng. Hiện sống và học tập tại London, cô nàng thường xuyên chia sẻ cuộc sống du học theo hướng trẻ trung, hiện đại, đậm màu sắc lifestyle. Không chỉ sở hữu gương mặt khả ái, Linh Sim còn ghi điểm bởi gu ăn mặc sành điệu, mix&match linh hoạt từ năng động đến thanh lịch. Đứng giữa trời Tây, phong cách của cô nàng vẫn nổi bật, không hề lép vế mà ngược lại còn toát lên thần thái tự tin - lý do khiến nhiều người xem xem đây như một "hệ tư tưởng" mặc đẹp đáng tham khảo.
Cô nàng cũng đặc biệt chuộng gam trắng, điển hình là những chiếc váy dáng dài hoặc chân váy trắng nhẹ nhàng. Tông màu này giúp tổng thể trông thanh lịch, tinh khôi nhưng vẫn rất dễ phối cùng áo len mỏng hay blazer. Đây cũng là công thức an toàn mà chị em có thể áp dụng khi muốn mặc đẹp mà không cần nghĩ quá nhiều.