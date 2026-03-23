Gái Việt sống ở Luân Đôn hot nhất Instagram: "Sách mẫu" mặc đẹp của hàng nghìn cô gái

Giữa dàn du học sinh Việt đang phủ sóng mạng xã hội, Linh Sim, sinh năm 2000, thành viên của Schannel là cái tên gây chú ý nhờ vibe "fashion girl" rất riêng. Hiện sống và học tập tại London, cô nàng thường xuyên chia sẻ cuộc sống du học theo hướng trẻ trung, hiện đại, đậm màu sắc lifestyle. Không chỉ sở hữu gương mặt khả ái, Linh Sim còn ghi điểm bởi gu ăn mặc sành điệu, mix&match linh hoạt từ năng động đến thanh lịch. Đứng giữa trời Tây, phong cách của cô nàng vẫn nổi bật, không hề lép vế mà ngược lại còn toát lên thần thái tự tin - lý do khiến nhiều người xem xem đây như một "hệ tư tưởng" mặc đẹp đáng tham khảo.

Đón mùa xuân ở Luân Đôn, Linh Sim chọn một chiếc váy hoa dáng dài trễ vai mang vibe nhẹ nhàng, nữ tính. Thiết kế bay bổng kết hợp họa tiết hoa nhí giúp tổng thể trông vừa “nàng thơ” vừa hợp không khí trời Tây đang ấm dần lên. Chiếc đầm này là của local brand Nakedbyv - chị em hoàn toàn có thể tham khảo diện đi chơi, dạo phố hay cà phê cuối tuần đều xinh.

Linh Sim gợi ý cho các chị em công thức lên đồ vừa hợp đi chơi vừa hợp đi học. Đó là áo sơ mi layer cùng áo len mỏng, phối thêm một chiếc chân váy chữ A dáng xòe nhẹ. Điểm nhấn ở đây phải kế đến phụ kiện băng đô "hợp rơ" màu sắc với tổng thể outfit. Đây đúng là vibe "ngoan xinh yêu" mà các cô nàng nữ tính theo đuổi.

Áo dạ tweed phối cùng quần jeans là công thức quen thuộc của hội mặc đẹp. Nhưng ở đây Linh Sim đã hoàn thiện thêm outfit bằng một đôi boots cổ thấp khiến set đồ vốn dĩ sành điệu lại trở nên thời thượng hơn bao giờ hết.

Gợi ý shopping tương tự: Boots

Linh Sim tiếp tục ghi điểm với chiếc váy chấm bi lệch vai vô cùng trendy, mang lại cảm giác vừa cổ điển vừa hiện đại. Phom dáng gọn gàng giúp tôn lên vóc dáng thanh thoát, trong khi chi tiết lệch vai tạo điểm nhấn nhẹ nhưng đủ thu hút. Kiểu váy này cũng là gợi ý hay cho những buổi dạo phố hoặc hẹn hò, chỉ cần mix cùng sandal hoặc giày bệt là đã đủ nổi bật.

Gợi ý tương tự: Váy chấm bi lệch vai

Cô nàng cũng đặc biệt chuộng gam trắng, điển hình là những chiếc váy dáng dài hoặc chân váy trắng nhẹ nhàng. Tông màu này giúp tổng thể trông thanh lịch, tinh khôi nhưng vẫn rất dễ phối cùng áo len mỏng hay blazer. Đây cũng là công thức an toàn mà chị em có thể áp dụng khi muốn mặc đẹp mà không cần nghĩ quá nhiều.



