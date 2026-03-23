Không chỉ ăn cá hồi, phụ nữ Hàn còn dùng hoạt chất PDRN để trẻ hóa làn da

Thời gian gần đây, cộng đồng làm đẹp châu Á, đặc biệt là phụ nữ Hàn Quốc, đang "truyền tai nhau" một bí quyết giúp da căng mịn, trẻ hóa rõ rệt: bổ sung collagen từ cá hồi và sử dụng các sản phẩm chứa hoạt chất PDRN. Không chỉ dừng lại ở chế độ ăn, PDRN còn trở thành thành phần nổi bật trong nhiều sản phẩm skincare cao cấp, được xem như "chìa khóa" giúp làn da phục hồi và tái sinh từ bên trong.

Vậy PDRN là gì mà lại được săn đón đến vậy? PDRN (Polydeoxyribonucleotide) là một hoạt chất có nguồn gốc từ DNA của cá hồi, nổi bật với khả năng tái tạo mô và thúc đẩy quá trình phục hồi da. Theo nhiều bác sĩ da liễu, PDRN hoạt động bằng cách kích thích sản sinh tế bào mới, đồng thời hỗ trợ tăng sinh collagen - yếu tố quan trọng giúp da duy trì độ đàn hồi và săn chắc. Nhờ đó, làn da không chỉ được cải thiện về kết cấu mà còn trở nên khỏe mạnh hơn theo thời gian.

Lợi ích của PDRN trong chăm sóc da là điều khiến giới làm đẹp "phát sốt". Trước hết, hoạt chất này giúp tái tạo và phục hồi da tổn thương, đặc biệt phù hợp với làn da sau treatment hoặc da yếu, nhạy cảm. Bên cạnh đó, PDRN còn kích thích sản sinh collagen, giúp làm đầy các nếp nhăn li ti, mang lại làn da căng mịn, tươi trẻ. Ngoài ra, khả năng cấp ẩm sâu và cải thiện hàng rào bảo vệ da cũng là một điểm cộng lớn, giúp da luôn trong trạng thái mềm mại, đủ nước. Chính vì vậy, không khó hiểu khi PDRN nhanh chóng trở thành "ngôi sao mới" trong các chu trình skincare hiện đại.

Nếu bạn muốn trải nghiệm hoạt chất này, dưới đây là một số sản phẩm chứa PDRN đang được đánh giá cao:

1. Beplain Cica PDRN Skin Booster Serum

Sản phẩm này kết hợp giữa PDRN và chiết xuất rau má (Cica), giúp làm dịu da đồng thời phục hồi các tổn thương. Kết cấu serum nhẹ, thấm nhanh, phù hợp với cả da nhạy cảm hoặc da đang bị kích ứng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn bắt đầu làm quen với PDRN.

Nơi mua: Beplain

2. Innisfree Serum Retinol PDRN

Sự kết hợp giữa retinol và PDRN mang lại hiệu quả kép: vừa hỗ trợ tái tạo da, vừa cải thiện dấu hiệu lão hóa. Sản phẩm này phù hợp với những ai đang tìm kiếm giải pháp chống lão hóa toàn diện, tuy nhiên cần sử dụng đúng cách để tránh kích ứng do retinol.

Nơi mua: Innisfree

3. ANUA PDRN Hyaluronic Acid Capsule 100 Serum

Đây là dòng serum nổi bật với khả năng cấp ẩm mạnh mẽ nhờ sự kết hợp giữa PDRN và hyaluronic acid. Các "capsule" dưỡng chất giúp tăng hiệu quả thẩm thấu, mang lại làn da căng mọng, ẩm mịn rõ rệt sau một thời gian sử dụng.

Nơi mua: ANUA

4. CNP Derma Answer Active Boost Ampule

Ampoule này tập trung vào khả năng phục hồi và tăng cường sức khỏe làn da. Với bảng thành phần giàu dưỡng chất, sản phẩm giúp cải thiện độ đàn hồi và làm sáng da, phù hợp với làn da đang có dấu hiệu xuống cấp.

Nơi mua: CNP

5. medicube PDRN Pink Collagen Capsule Cream

Đây là dòng kem dưỡng kết hợp PDRN và collagen, hướng đến việc nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong. Kết cấu dạng capsule độc đáo giúp bảo toàn dưỡng chất, đồng thời mang lại hiệu quả dưỡng ẩm và làm đầy da rõ rệt.

Nơi mua: medicube

Có thể thấy, xu hướng làm đẹp với PDRN không chỉ đơn thuần là "trào lưu" mà còn dựa trên những nền tảng khoa học rõ ràng. Việc phụ nữ Hàn Quốc ưa chuộng cá hồi - cả trong ăn uống lẫn skincare - cũng xuất phát từ mong muốn nuôi dưỡng làn da từ gốc, thay vì chỉ chăm sóc bề mặt. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn nên kết hợp giữa chế độ ăn uống lành mạnh, sinh hoạt khoa học và lựa chọn sản phẩm phù hợp với làn da. PDRN có thể là một "trợ thủ đắc lực", nhưng làn da đẹp bền vững vẫn cần sự chăm sóc toàn diện mỗi ngày.