Người có tuổi thọ ngắn thường có 5 điểm chung khi ăn uống, nếu không có cái nào thì xin chúc mừng

Nhiều người nói đến việc chăm sóc sức khỏe hàng ngày, vấn đề là làm sao chúng ta có thể sống lâu hơn nếu thậm chí không thể ăn ba bữa một ngày đúng giờ?



Thực phẩm là thứ quan trọng nhất đối với con người. Chúng ta phải ăn hàng ngày, nhưng thói quen ăn uống sai lầm đang vô hình trung gây hại cho sức khỏe của chúng ta. Bệnh nếu không chữa khỏi thậm chí có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ. Người có tuổi thọ ngắn thường có 5 đặc điểm chung khi ăn uống, nếu không có cả 5 thì xin chúc mừng, bạn đang có sức khỏe tốt.



1. Có bữa ăn rất thất thường

Tại sao ba bữa một ngày thay vì hai bữa một ngày, bốn bữa một ngày hoặc năm bữa một ngày? Bởi đây là hành vi ăn uống có lợi nhất được tổ tiên phát hiện từ lâu đời nên được bảo tồn cho đến ngày nay.

Trong cuộc sống thực, nhiều người ăn ba bữa một ngày rất không đều đặn, một số người thường bỏ bữa sáng, hoặc có một số người ăn ba bữa một ngày nhưng thời gian ăn rất không đều đặn, thậm chí ăn vặt nhiều bữa, ăn đêm. Đây thực chất là những hành vi không tốt cho sức khỏe. Thường xuyên bỏ bữa sáng dễ gây tổn thương dạ dày, dễ gây viêm loét dạ dày tá tràng và thậm chí là ung thư dạ dày. Nó cũng gây tổn thương gan và túi mật. Người thường xuyên bỏ bữa sáng và ăn nhiều ở bữa trưa, bữa tối dễ dẫn đến béo phì và các bệnh về tim mạch, mạch máu não.

2. Ăn quá nhiều

Thường xuyên ăn quá nhiều trong bữa ăn rất có hại cho sức khỏe, ăn quá nhiều sẽ khiến người ta béo hơn, chất béo tích tụ sẽ hủy hoại mọi thứ không chỉ ngoại hình mà còn cả sức khỏe.

3. Có xu hướng uống nhiều rượu trong khi ăn

Nhiều người không thể ăn nếu không "khai vị" bằng việc uống rượu, số lượng có thể chỉ nửa chén, có khi hơn một chén. Uống rượu đã có hại cho sức khỏe, lạm dụng rượu lại càng có hại cho sức khỏe.

Uống rượu trong thời gian dài sẽ làm tăng tỷ lệ mắc các bệnh ung thư khác nhau. Tạp chí Lancet Oncology đã công bố một nghiên cứu toàn cầu quy mô lớn do Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) dẫn đầu, đánh giá mới nhất về gánh nặng ung thư toàn cầu do uống rượu gây ra cho thấy sẽ có 740.000 ca mắc mới vào năm 2020. Ung thư có thể là do uống rượu, và thậm chí uống rượu vừa phải (khoảng hai ly một ngày) là nguyên nhân gây ra hơn 100.000 ca ung thư mới mỗi năm.

Xét về loại ung thư, trong số các loại ung thư mới liên quan đến rượu, số ca mắc cao nhất là ung thư thực quản (189.700 ca) và ung thư gan (154.700 ca), tiếp theo là ung thư vú (98.300 ca) và ung thư ruột kết (91.500 ca), ung thư môi và khoang miệng (74.900 trường hợp), ung thư trực tràng (65.100 trường hợp), ung thư vòm họng (39.400 trường hợp) và ung thư thanh quản (27.600 trường hợp).

Ngoài việc liên quan đến tỷ lệ mắc bệnh ung thư, uống rượu lâu dài còn có thể dẫn đến tăng tỷ lệ mắc các bệnh về tim mạch và mạch máu não.

4. Ăn những thực phẩm có nhiều muối

Bạn có tiêu thụ quá nhiều muối mỗi ngày? Ăn quá nhiều muối thực ra không tốt cho sức khỏe chút nào, chế độ ăn nhiều muối là thủ phạm gây ra bệnh cao huyết áp, cao huyết áp là thủ phạm gây ra các bệnh về tim mạch và mạch máu não.

Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo người lớn không nên tiêu thụ quá 5 gam muối mỗi ngày, nhưng nhiều người lại tiêu thụ hơn 12 gam muối trở lên mỗi ngày.

5. Ăn những thực phẩm giàu chất béo

Nhiều người ăn nhiều dầu mỡ, bữa nào cũng có thịt mỡ, đặc biệt thích ăn nội tạng động vật và dầu động vật, điều này rất có hại cho sức khỏe.

Ăn quá nhiều dầu mỡ dễ làm tăng lipid máu và gây ra các bệnh về tim mạch, mạch máu não, cực kỳ có hại cho sức khỏe.

Nguồn và ảnh: Lancet, Healthline