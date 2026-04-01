Người cao huyết áp ăn mít có tốt?

Giá trị dinh dưỡng đáng chú ý của mít

Mít chứa nhiều dưỡng chất quan trọng như vitamin C, vitamin nhóm B (B1, B2, B6), vitamin A cùng các khoáng chất như kali, canxi, sắt, magiê, mangan và kẽm. Dù hàm lượng protein không cao, mít vẫn cung cấp đủ 9 axit amin thiết yếu cần thiết cho cơ thể.

Đặc biệt, cùi mít giàu chất xơ và đường tự nhiên (fructose), giúp cung cấp năng lượng nhanh nhưng cũng cần được tiêu thụ hợp lý.

Người cao huyết áp ăn mít có lợi gì?

Mít chín vàng ươm là nguồn cung cấp Kali tự nhiên dồi dào cho cơ thể (Ảnh: Shutterstock)

Hỗ trợ ổn định huyết áp

Mít là nguồn cung cấp kali dồi dào. Trung bình 100g mít chín chứa khoảng 300mg kali. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), kali làm giảm tác dụng của natri và làm giảm căng thẳng ở thành mạch máu.

Việc bổ sung đủ nguồn kali trong chế độ ăn uống có thể giúp kiểm soát huyết áp. Tuy nhiên, chế độ ăn giàu kali có thể gây hại cho những người mắc bệnh thận hoặc các tình trạng ảnh hưởng đến khả năng điều hòa kali của cơ thể.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Ngoài kali, mít còn giàu chất xơ, giúp giảm mức cholesterol xấu, cải thiện sức khỏe của mạch máu, từ đó hỗ trợ kiểm soát huyết áp lâu dài. Bên cạnh đó, các flavonoid và vitamin C có trong múi mít hoạt động như chất chống oxy hóa, giúp giảm viêm, bảo vệ chức năng nội mô mạch máu và ngăn ngừa tổn thương thành mạch. Những tác dụng này không chỉ tốt cho tim mạch mà còn góp phần giảm nguy cơ đột quỵ.

Hỗ trợ tuần hoàn và giảm căng thẳng

Mít là thực phẩm giàu vitamin nhóm B, đặc biệt là B6 và niacin (B3), có vai trò hỗ trợ chuyển hóa năng lượng, duy trì chức năng thần kinh khỏe mạnh và góp phần giảm căng thẳng, lo âu. Việc duy trì mức độ stress hợp lý cũng góp phần quan trọng trong việc ổn định huyết áp và hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Người cao huyết áp có thể ăn mít để tận dụng các lợi ích từ kali và chất chống oxy hóa, nhưng nên ăn vừa phải (khoảng 80–100g/lần), tránh ăn khi đói hoặc vào buổi tối muộn, đồng thời kết hợp chế độ ăn ít muối, giàu rau xanh để hỗ trợ kiểm soát huyết áp hiệu quả và duy trì cân bằng dinh dưỡng.

(Nguồn: Medicalnewstoday)