Loại lá mọc dại bờ rào được xem là "bảo bối" cho hệ tiêu hóa

Theo y học cổ truyền, mơ lông có vị đắng mát. Tác dụng kiện tỳ, hóa thấp thanh nhiệt, sát trùng, tiêu viêm, hoá đàm, khu phong.

Theo Sách Dược tính chỉ nam, lá mơ lông có vị ngọt bùi, hơi cay không độc, công hiệu bổ được hư lao, bổ trung ích khí, ích tinh, sát trùng, ích vị, bền chắc ruột già.

Các nghiên cứu hiện đại cũng ghi nhận trong lá mơ có chứa flavonoid và polyphenol, những hoạt chất có khả năng chống viêm. Nhờ đó, loại lá này không chỉ hỗ trợ đường tiêu hóa mà còn góp phần giảm viêm khớp, giảm sưng và đau nhức.

Không chỉ ở Việt Nam mà tại nhiều nước châu Á, đặc biệt là khu vực Nam Á, lá mơ được sử dụng như một vị thuốc tự nhiên giúp nhuận tràng, điều hòa chức năng ruột, hỗ trợ điều trị tiêu chảy, chướng bụng, đầy hơi và chán ăn.

Ngoài tác dụng với hệ tiêu hóa, lá mơ còn được dân gian dùng để hỗ trợ điều trị mụn nhọt, giun kim, giun đũa và rối loạn đại tiện. Cách dùng khá linh hoạt, có thể ăn sống, làm chả cùng trứng gà hoặc giã lấy nước uống tùy mục đích.

Gợi ý bài thuốc từ lá mơ lông

ThS. Hoàng Khánh Toàn chia sẻ với Sức khỏe & Đời sống về một số bài thuốc từ lá mơ lông:

- Giảm đau khớp, trừ phong thấp: Mơ lông cả dây 60g (khô), sắc nước uống.

- Chữa vàng da liên quan đến bệnh lý gan mật: Rễ mơ lông 90g, đậu tương 200g; hầm chín nhừ, thêm gia vị vừa miệng, chia ăn trong ngày.

- Chữa đau trướng bụng, đầy bụng ăn không tiêu: Rễ mơ lông 30-50g, sắc nước uống trong ngày. Hoặc dùng bài: Rễ mơ tam thể, phơi hoặc sấy khô, tán bột mịn, ngày uống 3 lần, mỗi lần uống 2g.

- Sụt giảm cân nặng và suy nhược cơ thể, chán ăn: Lá mơ tươi, thái nhỏ, trộn với thịt xay nhỏ, viên rán chín.

- Trừ giun kim: Lá mơ lông 30g-50g, rửa sạch, giã nát, thêm nước đun sôi để nguội, lọc lấy nước cốt; tối trước khi đi ngủ, bơm thụt vào hậu môn, sau khoảng 20 phút, giun sẽ bò ra.

- Hỗ trợ chữa đau dạ dày: Lá mơ tươi khoảng 60g, sắc nước uống nhiều ngày.