6 món ăn âm thầm "tiếp tay" cho ung thư thực quản nhưng CỰC QUEN trên mâm cơm Việt

Người đàn ông này họ Trương, sống tại Chiết Giang (Trung Quốc). Ông bất ngờ phát hiện ung thư thực quản giai đoạn 3 sau khi thường xuyên cảm thấy khó nuốt. Ông vốn có sức khỏe tốt, thường xuyên tập thể dục và ăn uống điều độ.

Theo lời ông kể với bác sĩ, ông chưa từng hút thuốc dù chỉ một lần, số lần uống bia rượu một năm không quá số ngón tay trên một bàn tay. Đặc biệt, ông Trương thường xuyên uống nước nóng, uống trà còn bốc khói, ưu tiên đồ ăn nóng để bảo vệ sức khỏe. Ông cũng thích ăn rau củ muối vì nghĩ nó tốt cho tiêu hoá.

Nhưng ông Trương không ngờ rằng, chính 2 kiểu ăn uống tưởng tốt cho sức khoẻ này lại là "thủ phạm" khiến ông mắc ung thư thực quản. Ông hối hận thì đã muộn.

6 loại thực phẩm "tiếp tay" cho ung thư thực quản

Trường hợp của ông Trương chỉ là một trong vô số những trường hợp mắc bệnh ung thư thực quản vì thói quen nhỏ, ít để ý trong cuộc sống hàng ngày. Ngoài bia rượu, thuốc lá - những nguyên nhân gây bệnh hàng đầu được mọi người nhắc tới thì còn có 6 món ăn đang âm thầm “tiếp tay” cho ung thư thực quản rất phổ biến trên bàn ăn như:

1. Đồ ăn, thức uống nóng trên 65 độ C

Đây là sai lầm phổ biến nhưng lại được nhiều người tưởng tốt giống ông Trương. Thông thường, niêm mạc thực quản chỉ chịu được nhiệt độ từ 40 đến 50 độ C. Khi bạn nạp thực phẩm trên 60 - 65 độ C, lớp niêm mạc sẽ bị bỏng rát và viêm loét. Việc liên tục lặp lại thói quen này khiến thực quản không kịp phục hồi, dẫn đến các tổn thương mãn tính. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã liệt kê đồ uống nóng trên 65 độ C vào nhóm gây ung thư Loại 2A.

2. Thực phẩm muối chua, nhất là muối xổi

Dưa cải, cà muối, mắm cá hay mắm tôm... là những món "bắt cơm" nhưng lại chứa hàm lượng nitrit rất cao. Khi đi vào cơ thể, nitrit có thể chuyển hóa thành nitrosamine - một hoạt chất có khả năng gây đột biến gen và tấn công trực tiếp vào các tế bào biểu mô thực quản. Đặc biệt, rau củ muối chưa chín kỹ hoặc đã quá hạn, có dấu hiệu phân hủy là nguồn gốc của nhiều chất độc hại không nên xuất hiện trên bàn ăn vì gây nhiều bệnh ngoài ung thư thực quản.

3. Đồ ăn quá cay nồng và kích thích

Thói quen ăn quá cay không chỉ gây hại cho dạ dày mà còn làm bỏng hóa học bề mặt thực quản. Các chất kích thích mạnh trong ớt, tiêu khiến biểu mô thực quản bị sung huyết, viêm tấy. Tình trạng viêm niêm mạc kéo dài chính là mầm mống khiến các tế bào bình thường dễ dàng bị thay thế bởi các tế bào ác tính.

4. Đồ nướng và thực phẩm hun khói

Thịt xông khói, xúc xích nướng hay thịt cháy cạnh là nguồn gốc sinh ra nhóm hydrocarbon thơm đa vòng (pahs) và benzen. Khi nướng ở nhiệt độ cao, mỡ cháy nhỏ xuống than tạo ra khói độc thấm ngược vào thực phẩm. Việc tích tụ các chất gây ung thư này lâu ngày trong quá trình hấp thụ thức ăn sẽ trực tiếp "tiếp tay" cho mầm bệnh tấn công thực quản và đường tiêu hóa.

5. Các loại thực phẩm thô, cứng mà nhai không kỹ

Những món ăn quá cứng như bánh kếp, bánh mè, hoặc hải sản có vỏ (tôm, cua) nếu không được nhai kỹ sẽ trở thành những vật thể gây "sát thương" vật lý. Khi nuốt xuống, chúng gây chà xát, ăn mòn và làm rách niêm mạc thực quản. Các nghiên cứu lâm sàng chỉ ra rằng tổn thương cơ học lặp đi lặp lại sẽ hình thành viêm nhiễm mãn tính, từ đó thúc đẩy sự phát triển của khối u theo thời gian.

6. Thực phẩm chế biến sẵn ăn quá thường xuyên

Xúc xích, giăm bông hay thịt muối tiện lợi thường chứa hàm lượng muối và các chất bảo quản như nitrit, nitrat. Nếu tiêu thụ quá mức, các hóa chất này cùng với chất tạo màu, hắc ín sẽ làm tăng nguy cơ viêm nhiễm diện rộng. Hệ thống chuyển hóa của cơ thể không thể xử lý kịp thời lượng độc tố khổng lồ, dẫn đến sự biến đổi gen của tế bào thực quản, tăng nguy cơ mắc ung thư thực quản.

Dấu hiệu ung thư thực quản không thể ngó lơ

Bàn luận về ca bệnh của ông Trương trong một chuơng trình y tế trực tuyến, Giáo sư Liao Hongying Đại học Sun Yat-sen (Trung Quốc) nhấn mạnh rằng ung thư thực quản giai đoạn đầu thường có triệu chứng rất nhẹ, dễ bị nhầm lẫn với viêm họng thông thường. Vì vậy, ông nhắc nhở 4 dấu hiệu phổ biến nhất của bệnh này không được ngó lơ:

- Chứng khó nuốt tiến triển: Ban đầu là khó nuốt thức ăn cứng, sau đó ngay cả uống nước cũng thấy vướng mắc.

- Cảm giác dị vật: Luôn thấy có vật gì đó mắc kẹt sau xương ức hoặc trong thực quản ngay cả khi không ăn.

- Khàn giọng kéo dài: Khối u hoặc hạch di căn chèn ép dây thần kinh thanh quản.

- Đau sau xương ức: Cơn đau tái phát nhiều lần khi nuốt thức ăn.

Để phòng ngừa, ông khuyến cáo mọi người nên xây dựng thói quen "ăn chậm, nhai kỹ", tuyệt đối không dùng đồ ăn khi còn bốc khói nghi ngút và nên thực hiện tầm soát định kỳ nếu có tiền sử gia đình mắc bệnh. Bảo vệ thực quản bắt đầu từ việc kiềm chế những sở thích ăn uống cực đoan trên bàn ăn mỗi ngày.

Nguồn và ảnh: NetEase Health, Aboluowang