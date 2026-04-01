Đột quỵ trẻ hóa vì ăn uống sai lầm: Đừng chỉ ăn khoai lang, hãy bổ sung ngay 6 thực phẩm này

Trong những năm gần đây, không khó để bắt gặp các lời khuyên lan truyền trên mạng xã hội rằng chỉ cần ăn một loại thực phẩm nào đó mỗi ngày - như khoai lang - là có thể “làm sạch mạch máu” và ngăn ngừa đột quỵ. Tuy nhiên, đây là một quan niệm sai lầm nguy hiểm.

Thực tế, đột quỵ hay nhồi máu não không bao giờ đến từ một nguyên nhân đơn lẻ, cũng không thể phòng ngừa bằng một loại thực phẩm duy nhất. Đó là kết quả của cả một quá trình tích lũy lâu dài: huyết áp cao, mỡ máu cao, tiểu đường, hút thuốc, lười vận động và chế độ ăn uống mất cân bằng.

Theo “Hướng dẫn phòng ngừa và điều trị bệnh mạch máu não 2024” của Trung Quốc, yếu tố cốt lõi trong phòng ngừa đột quỵ không phải là “ăn gì cho thần kỳ”, mà là duy trì một chế độ ăn cân bằng, đa dạng và khoa học.

Khoai lang không xấu - nhưng đừng thần thánh hóa

Trước hết cần khẳng định: khoai lang không phải là thực phẩm gây hại. Ngược lại, đây là nguồn cung cấp carbohydrate tốt, giàu chất xơ và có thể thay thế một phần tinh bột tinh chế.

Vấn đề nằm ở cách nhiều người sử dụng nó. Không ít người tin rằng chỉ cần ăn khoai lang mỗi ngày thì có thể “bù đắp” cho những thói quen xấu khác như ăn nhiều đồ chiên rán, uống rượu bia hay ít vận động.

Sai lầm lớn nhất chính là tập trung vào một chi tiết nhỏ nhưng bỏ qua bức tranh tổng thể. Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), để phòng ngừa đột quỵ, cần:

- Giảm muối, đường và chất béo bão hòa

- Tăng cường rau xanh và trái cây

- Duy trì cân nặng hợp lý

- Hạn chế rượu bia và bỏ thuốc lá

Vì sao đột quỵ ngày càng trẻ hóa?

Không còn hiếm gặp những trường hợp đột quỵ ở độ tuổi 30-40. Nguyên nhân chủ yếu đến từ lối sống hiện đại:

- Ăn nhiều đồ chế biến sẵn, nhiều muối

- Ngồi lâu, ít vận động

- Căng thẳng kéo dài

- Thức khuya, rối loạn giấc ngủ

Thay vì phụ thuộc vào một loại thực phẩm, các chuyên gia khuyến nghị xây dựng chế độ ăn đa dạng với nhiều nhóm thực phẩm khác nhau để bảo vệ sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ đột quỵ.

Trước hết là rau xanh đậm như cải bó xôi, bông cải xanh hay cải thìa. Đây là nhóm thực phẩm giàu kali, chất xơ và axit folic, có tác dụng hỗ trợ ổn định huyết áp, cải thiện chức năng tim mạch và từ đó góp phần giảm nguy cơ đột quỵ nếu được bổ sung thường xuyên trong bữa ăn hằng ngày.

Bên cạnh đó, ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, gạo lứt hay lúa mì nguyên cám cũng rất quan trọng. So với các loại tinh bột tinh chế như gạo trắng, nhóm thực phẩm này giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn, tạo cảm giác no lâu, hạn chế tích tụ mỡ và hỗ trợ duy trì cân nặng ổn định.

Một lựa chọn không thể thiếu khác là các loại đậu và sản phẩm từ đậu . Đậu nành, đậu đen hay đậu xanh cung cấp nguồn protein thực vật lành mạnh, ít chất béo xấu và đặc biệt có lợi cho hệ tim mạch. Việc thay thế một phần thịt đỏ bằng các loại đậu cũng giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa.

Ngoài ra, trái cây đa dạng như táo, cam, chuối, kiwi hay việt quất mang lại nguồn vitamin và chất chống oxy hóa dồi dào. Điều quan trọng là không nên chỉ ăn một loại trái cây duy nhất mà cần thay đổi thường xuyên để đảm bảo cơ thể nhận đủ dưỡng chất cần thiết.

Cá cũng là thực phẩm nên xuất hiện thường xuyên trong thực đơn, nhờ hàm lượng omega-3 giúp giảm viêm và bảo vệ thành mạch. Các chuyên gia khuyến nghị nên ăn cá khoảng 2-3 lần mỗi tuần, đồng thời hạn chế các loại thịt chế biến sẵn để giảm gánh nặng cho hệ tim mạch.

Cuối cùng, sữa ít béo và các loại hạt là nhóm thực phẩm thường bị bỏ qua nhưng lại đóng vai trò quan trọng. Chúng giúp bổ sung canxi, hỗ trợ quá trình chuyển hóa và góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch nếu được sử dụng ở mức hợp lý, không lạm dụng.

Để giảm nguy cơ đột quỵ, cần ghi nhớ:

- Ăn đa dạng, không lệ thuộc vào một loại thực phẩm

- Giảm muối xuống dưới 5g/ngày

- Tập thể dục ít nhất 150 phút/tuần

- Ngủ đủ giấc

- Kiểm tra sức khỏe định kỳ

Điều đáng sợ nhất của đột quỵ không phải là sự đột ngột, mà là sự chủ quan kéo dài. Việc tin vào một loại thực phẩm như khoai lang để “cứu” sức khỏe là cách tiếp cận sai lầm. Khoai lang có thể ăn, nhưng không phải “bùa hộ mệnh”. Điều thực sự bảo vệ bạn là một lối sống lành mạnh và chế độ ăn cân bằng lâu dài. Nếu muốn giảm nguy cơ đột quỵ, đừng tìm “phép màu” trong một món ăn - hãy bắt đầu từ chính thói quen mỗi ngày.