Từng 55kg, giờ nhẹ nhàng như sương trong “Trục Ngọc”: Nữ phụ gây sốt hé lộ cách ăn giúp gầy đi mà không lo tăng cân trở lại

Không phải nữ chính, cũng không sở hữu quá nhiều "đất diễn", nhưng nhân vật Du Thiển Thiển trong "Trục Ngọc" lại đang âm thầm chiếm trọn cảm tình của khán giả. Giữa một bộ phim cổ trang đang gây bùng nổ thảo luận, mỗi lần Khổng Tuyết Nhi xuất hiện là mỗi lần mạng xã hội rộ lên những lời khen: từ thần thái dịu dàng, ánh mắt có chiều sâu cho đến vóc dáng mảnh mai, thanh thoát đến mức "như bước ra từ tranh vẽ".

Ít ai biết rằng để có được hình ảnh "nhẹ nhàng như sương" ấy trên màn ảnh, Khổng Tuyết Nhi từng trải qua hành trình giảm cân không hề dễ dàng: Từ 55kg xuống còn 49kg. Nhưng điều đáng nói là, cô không chọn cách ép cân cực đoan mà duy trì những thói quen rất đời thường – đủ bền vững để giữ dáng lâu dài mà không lo tăng cân trở lại.

Ăn đúng cách thay vì ăn ít: Nguyên tắc "cao protein - thấp chất béo - giàu chất xơ"

Khác với suy nghĩ phổ biến rằng muốn gầy phải ăn càng ít càng tốt, Khổng Tuyết Nhi lại chọn cách ăn "thông minh".

Chế độ ăn của cô xoay quanh 3 nguyên tắc:

Tăng protein để tạo cảm giác no lâu

Giảm chất béo để hạn chế calo dư thừa

Bổ sung chất xơ để hỗ trợ tiêu hóa

Thực đơn hàng ngày khá đơn giản: Buổi sáng ăn trứng và một chút tinh bột, buổi trưa thiên về rau xanh và đạm nhẹ, buổi tối ăn rất thanh đạm với trứng hấp, hạt hoặc bánh ngũ cốc. Chính cách ăn này giúp cơ thể duy trì trạng thái năng lượng thấp một cách tự nhiên, không gây mệt mỏi mà vẫn kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Đôi chân "cực phẩm" không phải tự nhiên mà có: Bí quyết nằm ở massage mỗi ngày

Một trong những điểm khiến Du Thiển Thiển ghi điểm chính là đôi chân thon dài, thẳng tắp – thứ tạo nên khí chất rất riêng của nhân vật.

Để có được điều đó, Khổng Tuyết Nhi duy trì thói quen massage chân mỗi ngày, đặc biệt sau khi đứng lâu hoặc tập luyện. Động tác đơn giản, chỉ là dùng tay đẩy từ bắp chân lên đùi, nhưng lại mang đến hiệu quả lớn như kích thích tuần hoàn máu; Giảm tích nước - nguyên nhân khiến chân trông to và nặng nề.

Nhiều trường hợp "trông béo" thực chất chỉ là phù nề. Khi cải thiện được lưu thông, đôi chân sẽ gọn lại thấy rõ, đồng thời đường nét cũng mềm mại hơn.

Cắt bỏ "calo vô hình": Hạn chế uống canh dù đang ăn kiêng

Một sai lầm phổ biến khi giảm cân là thay bữa chính bằng canh hoặc súp. Nhưng theo Khổng Tuyết Nhi, đây lại là "bẫy calo" mà nhiều người không nhận ra.

Các loại nước dùng ninh lâu thường chứa lượng chất béo không nhỏ và hàm lượng muối cao, dễ gây giữ nước

Vì vậy, khi cần kiểm soát cân nặng, cô gần như tránh các món canh. Ngay cả khi ăn uống "thoải mái" hơn, cô vẫn ưu tiên món khô. Đây là chi tiết nhỏ nhưng lại là yếu tố quyết định giúp quá trình giảm cân không bị "chững lại".

Không chỉ giảm cân mà còn phải đẹp: Kết hợp cardio và tập cơ

Lợi thế của Khổng Tuyết Nhi đến từ nền tảng idol, nơi cô thường xuyên luyện tập vũ đạo với cường độ cao. Những buổi tập kéo dài hàng giờ thực chất là sự kết hợp hoàn hảo giữa:

Cardio (giúp đốt mỡ)

Tập cơ (giữ độ săn chắc)

Nhờ vậy, cơ thể không chỉ gầy đi mà còn giữ được độ "gọn gàng có đường nét" – điều mà việc ăn kiêng đơn thuần không thể mang lại. Đây cũng chính là lý do khiến vóc dáng của cô trên phim trông nhẹ nhàng nhưng không hề thiếu sức sống.

Giữ cơ thể "nhẹ" từ bên trong: Xông hơi để thư giãn và hỗ trợ trao đổi chất

Ngoài ăn uống và vận động, Khổng Tuyết Nhi còn duy trì thói quen xông hơi để điều hòa cơ thể.

Việc ra mồ hôi trong môi trường nhiệt độ cao không chỉ giúp: Giải tỏa căng thẳng; Tăng cường tuần hoàn.

mà còn mang lại cảm giác cơ thể nhẹ nhõm hơn rõ rệt. Với cô, đây không phải là phương pháp giảm cân trực tiếp, nhưng lại là yếu tố giúp cơ thể vận hành trơn tru, từ đó hỗ trợ quá trình giữ dáng hiệu quả hơn.

Từ một cô gái từng có phần đầy đặn đến hình ảnh Du Thiển Thiển mảnh mai, thanh thoát trong "Trục Ngọc", hành trình của Khổng Tuyết Nhi cho thấy: giữ dáng không nằm ở những phương pháp cực đoan, mà ở những thói quen nhỏ – đủ đơn giản để duy trì mỗi ngày, nhưng đủ bền bỉ để tạo nên sự thay đổi lâu dài.