Loại thực phẩm quen thuộc âm thầm “rút ruột” xương, bác sĩ khuyên nên hạn chế ngay

Ăn nhiều thực phẩm siêu chế biến có liên quan đến sức khỏe xương kém hơn.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí The British Journal of Nutrition cho thấy những người tiêu thụ nhiều thực phẩm siêu chế biến (UPFs) có nguy cơ gãy xương hông cao hơn và mật độ xương thấp hơn.

Kết quả này đặc biệt rõ rệt ở những người dưới 65 tuổi và những người thiếu cân.

“Nhóm nghiên cứu của chúng tôi được theo dõi trong hơn 12 năm, và chúng tôi phát hiện rằng việc tiêu thụ nhiều thực phẩm siêu chế biến có liên quan đến sự suy giảm mật độ xương ở nhiều vị trí, bao gồm các vùng quan trọng của xương đùi trên và cột sống thắt lưng,” Tiến sĩ Lu Qi, đồng tác giả nghiên cứu, cho biết trong một thông cáo báo chí.

“Dù các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng thực phẩm siêu chế biến có thể ảnh hưởng đến sức khỏe xương, đây là lần đầu tiên mối liên hệ này được kiểm tra trực tiếp trên con người,” ông nói thêm.

Dù các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng thực phẩm siêu chế biến có thể ảnh hưởng đến sức khỏe xương, đây là lần đầu tiên mối liên hệ này được kiểm tra trực tiếp trên con người. (Ảnh minh họa)

Thực phẩm siêu chế biến làm suy yếu xương, tăng nguy cơ gãy xương hông

Dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho thấy thực phẩm siêu chế biến chiếm khoảng 55% tổng lượng calo tiêu thụ của cả trẻ em và người lớn nước này.

Để tìm hiểu tác động của nhóm thực phẩm này đến sức khỏe xương, các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ hơn 160.000 người tham gia trong cơ sở dữ liệu UK Biobank.

Trung bình, mỗi người tiêu thụ khoảng 8 khẩu phần thực phẩm siêu chế biến mỗi ngày.

Kết quả cho thấy, cứ mỗi 3,7 khẩu phần thực phẩm siêu chế biến tăng thêm mỗi ngày, nguy cơ gãy xương hông tăng 10,5%.

Theo các tác giả, 3,7 khẩu phần này tương đương với một bữa ăn đông lạnh, một lon nước ngọt và một chiếc bánh quy.

Grace Derocha, chuyên gia dinh dưỡng và người phát ngôn của Viện Dinh dưỡng và Chế độ ăn Hoa Kỳ, cho rằng đây là kết quả đáng lưu ý (bà không tham gia nghiên cứu).

“Mức tăng 10,5% nguy cơ gãy xương hông là đáng kể, đặc biệt khi đây là loại chấn thương nghiêm trọng ảnh hưởng đến khả năng vận động lâu dài và sự độc lập, nhất là ở người cao tuổi,” bà cho biết.

“Tuy nhiên, cần hiểu đúng bối cảnh. Đây là nghiên cứu quan sát, tức là chỉ cho thấy mối liên hệ chứ không chứng minh nguyên nhân trực tiếp.”

“Dù vậy, kết quả này củng cố xu hướng chung trong khoa học dinh dưỡng: chế độ ăn nhiều thực phẩm siêu chế biến thường liên quan đến kết quả sức khỏe kém hơn. Đây là tín hiệu đáng chú ý để cải thiện chất lượng chế độ ăn,” bà nói thêm.

Dana Hunnes, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng tại hệ thống y tế Mỹ UCLA Health, cho rằng có nhiều cơ chế có thể giải thích mối liên hệ này (bà cũng không tham gia nghiên cứu).

“Tình trạng viêm có thể là yếu tố làm giảm mật độ xương; đồng thời, khi ăn nhiều thực phẩm siêu chế biến, lượng canxi, phốt pho, vitamin D và các khoáng chất quan trọng cho xương thường bị thiếu hụt. Khi không đủ các dưỡng chất này, xương sẽ yếu đi,” bà cho biết.

“Có thể những người này cũng ít vận động hơn, mà việc ít vận động cũng làm giảm mật độ xương do xương không chịu lực tác động như khi hoạt động nhiều. Tất cả những yếu tố này có thể cùng góp phần gây ra sự thay đổi,” bà giải thích.

Chế độ ăn ảnh hưởng đến sức khỏe xương như thế nào?

Thực phẩm siêu chế biến được sản xuất ở quy mô công nghiệp. Chúng thường dễ ăn, ít chất xơ và chứa nhiều đường, muối và chất béo không lành mạnh.

Nhóm này bao gồm các thực phẩm như đồ ăn đông lạnh, ngũ cốc ăn sáng, đồ uống có đường, đồ ăn tiện lợi và đồ ăn vặt.

Thực phẩm siêu chế biến được sản xuất ở quy mô công nghiệp. Chúng thường dễ ăn, ít chất xơ và chứa nhiều đường, muối và chất béo không lành mạnh. (Ảnh minh họa)

Nghiên cứu mới là một phần trong chuỗi bằng chứng ngày càng nhiều cho thấy mối liên hệ giữa chế độ ăn nhiều thực phẩm siêu chế biến và sức khỏe xương.

“Chúng ta có bằng chứng rõ ràng rằng dinh dưỡng là nền tảng cho sức khỏe xương suốt cuộc đời,” Derocha nói. “Chế độ ăn giàu thực phẩm siêu chế biến có thể làm giảm lượng dưỡng chất và tăng viêm, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến xương theo thời gian.”

Bác sĩ David Cutler, chuyên gia y học gia đình tại California, cho rằng kết quả này không quá bất ngờ (ông không tham gia nghiên cứu), nhưng cũng nhấn mạnh rằng có nhiều yếu tố dinh dưỡng ảnh hưởng đến xương.

“Ngoài thực phẩm siêu chế biến, còn nhiều yếu tố dinh dưỡng khác tác động đến mật độ xương,” ông nói.

“Khi thiếu canxi, vitamin D hoặc protein, mật độ xương sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các dưỡng chất khác như magie, kali và vitamin K cũng có tác động đáng kể, dù ở mức thấp hơn. Vì vậy, nếu thực phẩm siêu chế biến được bổ sung các chất này, tác động tiêu cực của chúng có thể phần nào được giảm bớt,” ông cho biết.