Ngô Thanh Vân nói gì mà Jun Phạm khóc nức nở?

Tối 6/7, tập 2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lên sóng với tất cả các tiết mục còn lại trong vòng Liveshow của các Anh Tài. Một trong những đội thi gây chú ý thuộc về đội thi Anh Tài Đa Sắc gồm Jun Phạm, Huy R, Bùi Công Nam, Duy Khánh.

Trước khi trình diễn, Jun Phạm của nhóm Anh Tài Đa Sắc bật khóc khi nhận được lời cổ vũ của đạo diễn Ngô Thanh Vân. “Từ xưa tới giờ, chị chưa bao giờ cảm thấy bớt tự hào về em. Những ngày đầu tiên khi gặp em lúc bé xíu, em là một người tài năng và với chị, em như một cái cầu vồng đa sắc. Nhạc nào em cũng nhảy được, nhạc nào cũng hát được và lĩnh vực nào em cũng tham gia được” - Ngô Thanh Vân nói với Jun Phạm. Nữ đạo diễn nhắn gửi học trò hãy cố gắng hết sức trong cuộc chơi này và chông gai cũng sẽ vượt qua.

Jun Phạm bật khóc vì đoạn clip quá bất ngờ,

Như lời nhắn gửi của Ngô Thanh Vân, nhóm Jun Phạm thành công khi mang đến một tiết mục đa sắc và vui nhộn. Jun Phạm làm cho sân khấu Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thực sự bùng nổ qua hit Tân Thời. Đây vốn là ca khúc được đông đảo khán giả yêu mến từ trước nên Jun Phạm không khó để khuấy động sân khấu. Ngoại hình điển trai, màn trình diễn thú vị kết hợp vũ đạo nóng bỏng và giọng hát live khỏe khoắn giúp Jun Phạm ghi điểm tuyệt đối với khán giả.

Duy Khánh mở màn bằng Think of You qua bản phối mới mẻ thì Tăng Phúc khoác màu áo mới, khi vừa vũ đạo vừa ca hát với Đừng Chờ Anh Nữa. Bùi Công Nam khiến khán giả khá bất ngờ khi tự tin phô diễn vũ đạo trên nền nhạc mới của ca khúc Chúa Tể. HuyR gợi nhắc khán giả 9x về những kỷ niệm yêu đương qua loạt hit Mashup Yêu Anh Em Nhé & Cô Gái M52 & Anh Thanh Niên.

Khi trình diễn nhóm còn nhau, 5 Anh Tài Đa Sắc khiến sân khấu trở nên nhộn nhịp qua hit Anh Nhà Ở Đâu Thế. Tuy nhiên, có thể thấy màn trình diễn Anh Nhà Ở Đâu Thế không thực sự phù hợp với các thành viên, tạo cảm giác khá “gồng” và “gượng”.

Kết quả của nhóm Anh Tài Đa Sắc khó đoán và đầy bất ngờ khi Jun Phạm thành công nhận 300 điểm hỏa lực qua với số điểm bình chọn lên đến 1.170. Các thành viên khác có số điểm bình chọn như sau: Duy Khánh - 710, HuyR - 230, Bùi Công Nam - 460, Tăng Phúc - 480.

Nhận được 300 điểm hỏa lực nhờ sự yêu thích của khán giả, Jun Phạm vừa xúc động vừa hạnh phúc. Trên sân khấu, Jun Phạm chia sẻ Duy Khánh đã cổ vũ anh tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024. Duy Khánh khuyên anh đừng ở nhà nữa, hãy tham gia để tạo ra những kỷ niệm thanh xuân đáng nhớ cùng mọi người. “Jun thấy mọi người tập luyện hết mình và nhớ lại khoảng thời gian 7 năm trước trong nhóm nhạc 365. Cảm ơn năng lượng tuyệt vời của khán giả trong tại sân khấu” - Jun Phạm xúc động nói.