Sau khi tập 1 lên sóng và nhận được nhiều sự chú ý, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tiếp tục bùng nổ với những màn trình diễn đầy mãn nhãn ở tập 2. Khán giả theo dõi tràn đầy cảm xúc khi theo dõi dàn Anh Tài bùng nổ với các sân khấu đa dạng thể loại. Có màn trình diễn đậm chất hip-hop, có sân khấu khiến khán giả bồi hồi với loạt hit “thanh xuân học đường" hay bất ngờ với màn “đá chéo sân” đầy ấn tượng của tổ hợp diễn viên - võ sĩ - nhiếp ảnh gia… Tất cả mang đến một tập phát sóng đã mắt, đã tai.

Loạt sân khấu mãn nhãn của tập 2

Có lẽ vì hiệu ứng bùng nổ như vậy nên tập 2 cũng đạt nhiều kết quả vượt trội hơn hẳn tập 1 phát sóng trước đó. Nếu như tập 1 chỉ sở hữu 27 ngàn lượt xem khi công chiếu trực tiếp trên YouTube sau hơn 1 tiếng phát sóng thì sang đến tập 2, con số này đã tăng lên gần 10 lần với 217 ngàn lượt xem.

Tập 1 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đạt lượt xem khiêm tốn, bị show đối thủ bỏ xa

Con số này tăng gần 10 lần ở tập 2

Ngoài ra, khi so sánh với show lên sóng cùng thời điểm, nhiều netizen theo dõi cho biết show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai có lúc còn vượt qua Anh Trai Say Hi . Tuy nhiên, cũng có thời điểm Anh Trai Say Hi vượt lên trên, số người xem của 2 chương trình có thể nói là so kè từng phút một.

Hai show có số người xem so kè từng phút một

Còn nhớ ở tập 1, lượng người xem thực cùng lúc của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai phiên bản phát sóng trên YouTube chỉ là 27 nghìn người - con số khá thấp với một chương trình quy tụ toàn sao. Trong khi chỉ số lượt xem realtime của "đối thủ" Anh Trai Say Hi ở tập 3 cùng thời điểm là 234 nghìn người.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng Anh Trai Say Hi đã lên sóng trước 2 tập nên ít nhiều cũng đã nhận được sự chú ý từ khán giả và đạt được hiệu ứng truyền thông nhất định. Còn Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vì mới lên sóng nên netizen vẫn cần thêm thời gian để làm quen với chương trình.

Lượng người xem này hoàn toàn có thể đảo chiều bất kỳ lúc nào bởi đường dài mới biết ngựa hay. Và câu trả lời đã có ngay sau đó 1 tuần, lượng người xem tập 2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai không chỉ phá kỷ lục của tập 1 mà còn phá gấp 10 lần! Mức độ thảo luận về show cũng ngày càng cao, cho thấy sự yêu thích của khán giả dành cho Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là rất lớn dù mới chỉ phát sóng 2 tập. Các màn trình diễn âm nhạc và “thả miếng" của dàn Anh Tài đều nhận được lời khen của khán giả. Hy vọng rằng trong các tập phát sóng tiếp theo, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai sẽ giữ vững được nhịp độ này, mang đến 1 chương trình chất lượng dành cho khán giả.