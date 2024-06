Sốc với lượng người xem một trời một vực của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai so với đối thủ Anh Trai Say Hi

Tối 29/6, tập mở màn của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai chính thức lên sóng, quy tụ 33 anh tài ở nhiều lĩnh vực. Là phiên bản Việt hóa từ show truyền hình ăn khách Call Me by Fire của Trung Quốc, và nhà sản xuất còn từng thành công với Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng mùa đầu tiên, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai nhận được quan tâm, bàn luận sôi nổi sau khi lên sóng.

Tập đầu tiên của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai nhận được phản hồi tích cực của khán giả. Điểm cộng là cách dàn dựng giúp 33 "anh tài" ai cũng có spotlight, sân khấu ấn tượng, những màn trình diễn kết hợp mới lạ... Nếu đặt lên bàn cân so sánh về nội dung với Anh Trai Say Hi, ở thời điểm này, có thể nói rằng Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai không bị lép vế, thậm chí có phần thu hút hơn đối thủ. Chỉ một điều đáng tiếc là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vẫn chưa thực sự bùng nổ ở tập đầu tiên, để kéo lượng lớn khán giả về cho chương trình.

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mang đến cho khán giả 1 bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn, dàn dựng hết như concert

Lượng người xem thực cùng lúc của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tập đầu tiên trong 2 tiếng phát sóng chỉ là 34 nghìn người - con số rất thấp với một chương trình quy tụ toàn sao. Trong khi chỉ số lượt xem realtime của "đối thủ" Anh Trai Say Hi ở tập 3 là 234 nghìn người. Lên sóng trước 2 tập, rõ ràng Anh Trai Say Hi đã tạo được hiệu ứng về mặt truyền thông và giành về cho mình lượng lớn khán giả. Tuy nhiên, lượng người xem này hoàn toàn có thể đảo chiều bất kỳ lúc nào bởi đường dài mới biết ngựa hay. Chặng đường sắp tới hứa hẹn sẽ là cuộc đấu căng thẳng giữa hai sân chơi này.

Lượng người xem của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lép vế trước Anh Trai Say Hi

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai Say Hi là 2 chương trình âm nhạc dành cho nghệ sĩ nam. Cả hai chương trình gần có nội dung giống nhau nên không tránh khỏi sự so sánh. Trước những ý kiến nhận xét về hai chương trình, lo ngại việc đuổi theo thành tích của Anh Trai Say Hi, phía nhà sản xuất Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai chia sẻ rằng tình cảm của khán giả sẽ quyết định tất cả.

"Các anh tài dù đã lớn tuổi hay đang đương thời còn trẻ và sở hữu lượng fan đông đảo đã tham gia chương trình ai cũng đều cố gắng hết sức để có những tiết mục hay nhất, hành trình ý nghĩa nhất và tạo ra thông điệp tích cực lan truyền đến khán giả. Tôi tin rằng sự chân thành, nỗ lực của các anh sẽ đổi lấy tình yêu và sự trân trọng của khán giả. Và tình cảm của khán giả cũng chính là fandom lớn nhất cũng là sức mạnh lớn nhất của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai", nhà sản xuất cho biết.

