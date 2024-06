MV chủ đề Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai: Nhạc hay nhưng tạo hình sến sẩm, kỹ xảo giả trân

Tối 28/6, Hỏa Ca - bài hát chủ đề của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã chính thức được trình làng. Hỏa Ca quy tụ 33 "anh tài" góp mặt, được đầu tư kỹ càng về bối cảnh. Các set quay được dàn dựng hơi hướm mạnh mẽ, tôn lên sự gắn kết giữa các "anh tài" với nhau. Về phần nhạc, nhiều cư dân mạng đánh giá Hỏa Ca là bài hát ổn, giai điệu có nhiều điểm nhấn để gây ấn tượng cho người nghe.

Bên cạnh đó, sau khi Hỏa Ca ra mắt, nhiều khán giả cũng có nhiều sự so sánh với The Stars - MV chủ đề của chương trình Anh Trai Say Hi. Một số ý kiến cho rằng Hỏa Ca đã làm tốt trong việc chia line đồng đều cho 33 "anh tài", không người nào lên hình quá nhiều hoặc quá ít. Đây được xem là "nước cờ" thông minh của NSX Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vì phân chia đồng đều để tránh những tranh cãi từ người hâm mộ.

Tuy nhiên, vẫn còn một vài điểm của Hỏa Ca mà khán giả cho rằng chưa tốt hơn The Stars. Cụ thể, netizen nhận xét tạo hình rong MV của các "anh tài" sến hơn so với các "anh trai", thậm chí một số "anh đại" trông thiếu tự nhiên bởi lớp trang điểm dày dặn với ý đồ thêm sự cá tính. Ngoài ra, một số cảnh quay trong Hỏa Ca bị nhận xét chưa chỉn chu trong phần kỹ xảo nên khi lên hình mang tới cảm quan "hơi quê" so với The Stars.

Hỏa Ca (Call Me By Fire) - MV chủ đề của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

MV Hỏa Ca dàn dựng theo hơi hướm mạnh mẽ, gắn kết các "anh tài" với nhau

Tuy nhiên tạo hình của các "anh tài" trong MV chủ đề nhận về nhiều tranh cãi

Nhiều phân đoạn trong MV sử dụng kỹ xảo khá "giả trân"

Nhiều "anh tài" được trang điểm quá đà tạo hiệu ứng thị giác sến súa cho người xem

Trước đó, Anh Trai Say Hi cũng đã tung MV chủ đề The Stars.Với sự đầu tư trong các set quay, đặc biệt là bối cảnh, đồ hoạ, hiệu ứng, MV chủ đề nhận được nhiều lời khen vì sự chỉn chu, đẹp mắt. MV chủ đề còn là màn bùng nổ visual khi quy tụ dàn sao nam "hot hòn họt". Những khung hình focus vào ngoại hình, vóc dáng, những bước đi cực chất của 30 anh trai khiến khán giả không thể rời mắt. Ngoài ra, sự xuất hiện của Trấn Thành và JustaTee khiến nhiều người không khỏi thích thú.

Hiệu ứng, kỹ xảo của MV dựa trên các ý tưởng đầy tính nghệ thuật của Đạo diễn Phương Vũ - Top 5 đại sứ truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2023 được chính Đức Phúc so sánh ngang với loạt MV đang gây sốt của Kpop như Superova, Armageddon. JustaTee xứng danh là "phù thuỷ âm nhạc" khi một lần nữa cho ra đời một sản phẩm lôi cuốn, thời thượng và cũng đầy mới mẻ.

Tuy nhiên, với việc tham gia của đông đảo "anh trai" trong một MV nên dân mạng không khỏi dành sự chú ý đặc biệt đến việc phân chia thời lượng lên hình ra sao. Có thể thấy trong MV chủ đề, người chiếm spotlight chính là WEAN. Nam rapper được ưu ái cho nhiều "đất diễn", cộng thêm màn cởi áo khoe body càng giúp WEAN trở nên nổi bật. Trong khi đó, những cái tên đình đám cứ ngỡ là "cân team" như HIEUTHUHAI hay Isaac lại xuất hiện khá chớp nhoáng. Đáng nói, Anh Tú (Atus), Anh Tú (Voi Bản Đôn), Huỳnh Hùng, Đỗ Phú Quí, Song Luân... trở nên mất hút trong MV chủ đề.



MV chủ đề của Anh Trai Say Hi được khen về mặt hình ảnh nhưng lại gây tranh cãi về phần chia line cho các thành viên

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai Say Hi là 2 chương trình âm nhạc dành cho nghệ sĩ nam. Cả hai chương trình gần có nội dung giống nhau khi tập trung vào các nghệ sĩ nam nên không tránh khỏi sự so sánh. Trước những ý kiến nhận xét về hai chương trình, lo ngại việc đuổi theo thành tích của Anh Trai Say Hi, phía nhà sản xuất Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai chia sẻ rằng tình cảm của khán giả sẽ quyết định tất cả:

"Các anh tài dù đã lớn tuổi hay đang đương thời còn trẻ và sở hữu lượng fan đông đảo đã tham gia chương trình ai cũng đều cố gắng hết sức để có những tiết mục hay nhất, hành trình ý nghĩa nhất và tạo ra thông điệp tích cực lan truyền đến khán giả. Tôi tin rằng sự chân thành, nỗ lực của các anh sẽ đổi lấy tình yêu và sự trân trọng của khán giả. Và tình cảm của khán giả cũng chính là fandom lớn nhất cũng là sức mạnh lớn nhất của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai".

Tập 1 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai sẽ lên sóng vào ngày 29/6

