Nhóm Chị Đẹp chưa hoạt động đã tan rã, nhóm Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai sẽ ra sao?

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 đang là chương trình âm nhạc giải trí nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả Việt trong tháng 6. Do có format gần giống với Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, câu hỏi lớn nhất được người hâm mộ đặt ra lúc này là tương lai của 33 "anh tài" sau khi tham gia show truyền hình sẽ ra sao? Liệu họ có thành lập nhóm nhạc sau chung kết và lâm vào cảnh tan rã chóng vánh như 7 Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng hay không?

Trước thắc mắc nói trên, đại diện nhà sản xuất đã có câu trả lời chính thức tại họp báo ra mắt chương trình vào ngày 26/6. "Mục tiêu của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai không phải tìm ra một nhóm nhạc mà là tìm ra một gia tộc các anh trai cùng nhau nỗ lực, cùng kết hợp để khám phá thế mạnh, vượt qua giới hạn bản thân để có thể trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Về chính xác số lượng anh tài tạo thành gia tộc, chúng tôi chưa thể tiết lộ nhưng con số là rất nhiều. Chưa biết ai sẽ có cơ hội hợp thành gia tộc nhưng các anh tài đã tính đến chuyện có 1 sân khấu mà 33 người cùng biểu diễn chung. Về phía nhà sản xuất, chúng tôi không bắt buộc các anh tài trong gia tộc phải biểu diễn cùng nhau sau khi chương trình kết thúc", đại diện nhà sản xuất cho biết.

Nhà sản xuất Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai nói về tương lai "thành đoàn" của 33 "anh tài" trong chương trình

Từ chia sẻ của nhà sản xuất, có lẽ câu trả lời cho tương lai của nhóm nhạc Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 cũng đã phần nào rõ ràng. Tóm lại, sẽ có nhóm đông các "anh tài" đạt thứ hạng cao giành chiến thắng và tạo thành một "gia tộc" sau đêm chung kết. Tuy nhiên, các "anh tài" này không bắt buộc phải hoạt động chung với nhau như một nhóm nhạc. Họ có thể hoạt động solo hoặc lập nhóm nhỏ đi diễn tùy nhu cầu, sở thích bản thân.

Các "anh tài" giành chiến thắng bước ra từ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 có thể tùy ý hoạt động nghệ thuật

Thực tế ngay cả phiên gốc của Trung Quốc là Call Me By Fire, các nam nghệ sĩ sau khi "thành đoàn" cũng không hoạt động nhóm chung với nhau sau chương trình. Call Me By Fire có hình thức như một cuộc thi tuyển chọn thần tượng, nơi các nghệ sĩ tham gia sẽ trình diễn các ca khúc, thể hiện kỹ năng hát nhảy để giành suất tham gia nhóm chiến thắng cuối cùng. Đây được xem là show giải trí vực lại danh tiếng cho các tài tử qua thời. Sau khi bước ra khỏi cuộc chơi, họ chủ yếu hoạt động cá nhân, thỉnh thoảng kết hợp cùng nhau nhưng chưa bao giờ đủ quân số như lúc "thành đoàn".

Ở phiên bản gốc Trung Quốc, dàn anh trai giành suất "thành đoàn" bước ra từ show cũng không hoạt động nhóm với nhau

Ở bản Việt, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai quy tụ 33 nghệ sĩ như Jun Phạm, Liên Bỉnh Phát, Đăng Khôi, Phan Đình Tùng, Kay Trần, Thiên Minh, Binz, Trương Thế Vinh, BB Trần... Sau khi đội hình hoàn thiện, các "anh tài" đã dọn vào nhà chung để tập luyện và ghi hình. Tập 1 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai sẽ lên sóng vào ngày 29/6 tới.

https://kenh14.vn/nhom-chi-dep-chua-hoat-dong-da-tan-ra-nhom-anh-trai-vuot-ngan-chong-gai-se-ra-sao-20240626201436433.chn