Tổ đội gây tò mò nhất Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai: danh hài Táo Quân, huyền thoại bóng đá Hồng Sơn là ẩn số!

Chỉ còn 1 ngày nữa, tập đầu tiên của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai sẽ chính thức lên sóng. Đây là mùa đầu tiên của cuộc thi được sản xuất tại Việt Nam sau khi mua bản quyền phiên bản Đạp Gió dành cho nam ở Trung Quốc có tên Call Me By Fire. Gameshow quy tụ gương mặt nổi tiếng đến từ nhiều lĩnh vực, cùng tranh tài qua các vòng công diễn mà ở đó họ không chỉ hát mà còn kết hợp nhiều yếu tố trình diễn để tạo nên tiết mục bùng nổ. Ngoài yếu tố cá nhân thì Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai khai thác mạnh khả năng làm việc nhóm, kết hợp thành tổ đội của các "anh tài". Khi tạm gác sự nổi tiếng, nét đặc biệt cá nhân để làm việc cùng nhiều người khác thì các "anh tài" sẽ ra sao - đó là sự tò mò mà khán giả chờ đợi ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Một điều bí ẩn và gây hấp dẫn không kém cho Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai chính là ngoài tập hợp những sao nam đình đám của làng giải trí thì chương trình còn quy tụ những cái tên nổi bật đến từ các lĩnh vực khác, trong đó phải kể đến cựu danh thủ Hồng Sơn, võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất. Xuất thân là những vận động viên lần đầu góp mặt trong một cuộc thi âm nhạc, có thể nói Hồng Sơn và Duy Nhất chính là 2 nhân tố gây tò mò trong chương trình năm nay. Ngoài ra, "tổ đội bí ẩn" của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai còn phải kể đến 2 cái tên, đó là diễn viên Tự Long và đạo diễn Kiên Ứng.

Danh thủ Hồng Sơn (53 tuổi)

Hồng Sơn được mệnh danh là huyền thoại của bóng đá Việt, tiền vệ tài hoa bậc nhất của bóng đá nước nhà những năm 1995-2001. Ở thời đỉnh cao, lối chơi hoa mỹ, thiên về kỹ thuật và sự khéo léo của anh đã ghi dấu trong hàng triệu trái tim người hâm mộ. Trong sự nghiệp lừng lẫy của mình, Hồng Sơn "bỏ túi" gần như tất cả những thành tích mà một cầu thủ có thể mơ ước. Anh từng 2 lần giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam (năm 1998 và 2000) trước khi đoạt vị trí thứ 2 tại cuộc thi biểu diễn bóng đá do Pepsi tổ chức mà đối thủ toàn là những ngôi sao hàng đầu như David Beckham, Rui Costa, Roberto Carlos... Sau khi giải nghệ, Hồng Sơn mở một trung tâm huấn luyện, ngày ngày âm thầm truyền lửa cho thế hệ trẻ yêu bóng đá.

Danh thủ Hồng Sơn là huyền thoại của bóng đá Việt Nam

Có thể nói, sự nổi tiếng và sức ảnh hưởng của Hồng Sơn trong làng bóng đá không khác gì ngôi sao hạng S ở giới giải trí. Tuy nhiên khó có ai ngờ đến một ngày nào đó, nam danh thủ lại đồng ý thi thố với nghệ sĩ trong một cuộc thi âm nhạc. Thời điểm công bố Hồng Sơn là "anh tài" của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, nhiều người không khỏi sốc, đi kèm theo đó là sự thắc mắc huyền thoại của bóng đá Việt Nam sẽ làm gì trong chương trình này. Việc một danh thủ gắn liền với sự rắn rỏi, mãnh liệt trên sân cỏ nay lại cạnh tranh với những nghệ sĩ đầy kĩ năng, sáng tạo trên sân khấu thực sự là một sự so sánh vô cùng khó, nhưng lại gây tò mò cho nhiều khán giả vì người ta chờ đợi khi Hồng Sơn "phá kén" sẽ đặc biệt ra sao.

Về phía Hồng Sơn, nam danh thủ cho biết anh cũng đắn đo khi nhận lời mời của chương trình. Nhưng sau khi cân nhắc, đồng thời nhận được sự động viên của người thân, bạn bè, anh quyết định tham gia vì muốn cho con mình và các bạn trẻ thấy rằng dù ở độ tuổi nào cũng phải kiên trì, cống hiến hết mình và vượt qua khó khăn. Theo Hồng Sơn, vì sở trường của anh không phải là ca hát nên sẽ khó tránh khỏi những lời khen chê của khán giả. Tuy vậy, danh thủ đón nhận với tâm thế tích cực. Trước câu hỏi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai để dấn thân vào showbiz, Hồng Sơn phủ nhận. Anh cho hay, bản thân góp mặt trong chương trình để trải nghiệm, khám phá bản thân.

Nam danh thủ gây bất ngờ khi nhận lời tham gia một cuộc thi âm nhạc

Võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất (35 tuổi)

Một gương mặt ngoài giới giải trí khác tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đó là võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất. Là "tín đồ" của bộ môn Muay Thái thì chắc hẳn không ai không biết đến "Độc cô cầu bại" Nguyễn Trần Duy Nhất. Tính đến nay, Duy Nhất đã vượt qua mọi đối thủ để có 7 lần vô địch Muay Thái thế giới - Muaythai World Championship, Huy chương Vàng SEA Games 31, vô địch World Games 2022, giành đai bạc Muay Thai Grand Prix 2022, vô địch IPCC (International Professional Combat Council) tại giải All Star Fight 2023. Bên cạnh Muay Thái, anh còn giành giành đai vô địch võ thuật tổng hợp chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam - MMA Lion Championship năm 2022. Có thể nói Nguyễn Trần Duy Nhất chính là huyền thoại của bộ môn Muay Thái tại Việt Nam.

"Độc cô cầu bại" Nguyễn Trần Duy Nhất sẽ cạnh tranh với nhiều nghệ sĩ giải trí trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Hình ảnh chiến đấu nảy lửa, những trận so găng đổ mồ hôi và cả máu của Nguyễn Trần Duy Nhất đã khắc sâu trong lòng khán giả yêu võ thuật nói chung. Thế nên nhiều người khó hình dung được một võ sĩ mạnh mẽ như vậy khi bước vào chương trình, anh sẽ nổi bật hay lọt thỏm giữa dàn "anh tài" đã quá nhiều kinh nghiệm trình diễn trên sân khấu. Với những tiết mục ca hát, nhảy múa, vũ đạo quay cuồng thì những "người ngoại đạo" như Duy Nhất hay Hồng Sơn sẽ làm gì và đóng góp gì - đây là thắc mắc của nhiều người dành cho 2 nhân tố này và cả NSX của chương trình.

Tại buổi họp báo trước thềm lên sóng, đại diện NSX cũng đã có phản hồi về vấn đề trên và hé lộ thêm về sự thể hiện của Hồng Sơn và Duy Nhất trong chương trình. "Đây không phải là cuộc thi hát hay cuộc thi nhảy. Khi các nhóm được thành lập, các anh sẽ cùng kết hợp, phát huy những thế mạnh của mình để tạo nên một tiết mục hoàn hảo. Các anh vì đồng đội, khán giả mà nỗ lực. Chúng tôi có yêu cầu về giọng hát, vũ đạo nhưng đó không phải là tiêu chí cao nhất, mà phải là sự đoàn kết vượt lên chính mình để trở thành phiên bản tốt hơn", đại diện NSX Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai trả lời trước truyền thông.



NSX chương trình khẳng định các "anh tài" từ nhiều lĩnh vực sẽ có cơ hội thể hiện thế mạnh của mình

Đạo diễn Kiên Ứng (32 tuổi)

Một trong những cái tên gây tò mò cho khán giả khi được công bố chính là Kiên Ứng. Bởi lẽ từ trước đến nay, "anh tài" này chỉ chọn là người đứng sau thành công của nghệ sĩ khác - Kiên Ứng làm đạo diễn của nhiều sản phẩm MV. Anh tốt nghiệp ngành quay phim truyền hình của Đại học Sân khấu Điện ảnh. Từ những năm đầu của thập niên 2010, Kiên Ứng đã gây chú ý với những thước phim ngắn mang đậm cá tính. Sau đó, phong cách của nam đạo diễn trẻ ngày càng được định hình sau khi gia nhập vào tổ đội SpaceSpeakers của Touliver.

Kiên Ứng "chơi lớn" khi quyết định bước lên sân khấu thi thố với các nghệ sĩ

Có ai thương em như anh (Tóc Tiên), Em không thể (Tiên Tiên), Talk to me (Chipu), Everyday (Spacespeakers), Thật bất ngờ (Trúc Nhân), DIVA (Thu Minh)... - MV của những sản phẩm âm nhạc kể trên là do Kiên Ứng làm đạo diễn. Ở những sản phẩm của “em trai Binz”, nhiều khán giả nhận ra điểm chung mang màu sắc rất riêng, đó là lựa chọn góc quay độc đáo, câu chuyện mới mẻ và mang tính gợi mở. Kiên Ứng cùng với Kawaii Tuấn Anh, Đinh Hà Uyên Thư được nhiều người đánh giá là những đạo diễn MV "mát tay" của Vbiz ở thời điểm hiện tại.



Sau nhiều năm đứng phía sau góp vào thành công của nghệ sĩ thì Kiên Ứng quyết định bước ra ánh sáng khi nhận lời tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Có thể nói đây chính là một trong những nhân tố bí ẩn bậc nhất trong chương trình năm nay. Khi cạnh tranh với nghệ sĩ trình diễn đương nhiên Kiên Ứng sẽ có những bất lợi nhất định. Tuy nhiên nhiều khán giả tin rằng Kiên Ứng là một thành viên mà team nào cũng sẽ muốn có ở trong đội hình. Bởi lẽ với kinh nghiệm làm đạo diễn MV, Kiên Ứng đủ sức sáng tạo, có góc nhìn độc đáo, toàn diện và tư duy sắp xếp tổ đội một cách hiệu quả nhất - đây cũng là điểm mạnh mà Kiên Ứng sẽ phát huy được khi tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Việc bước đến từ SpaceSpeakers càng khiến người hâm mộ hi vọng đây là một cá tính đậm chất Hip-hop, một nhân tố được khai phá mới của chương trình.

Nhiều người dự đoán với khả năng của một đạo diễn, Kiên Ứng sẽ là thành viên mà nhiều team mong muốn vào đội

NSND Tự Long (50 tuổi)

Khác với Hồng Sơn hay Duy Nhất thì NSND Tự Long đã là một cái tên đã quá quen thuộc trong làng nghệ thuật. Tuy nhiên khi bước vào chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, nam nghệ sĩ vẫn được xếp chung vào "tổ đội bí ẩn" của chương trình năm nay.

Suốt nhiều năm làm nghề, NSND Tự Long được biết đến qua nhiều vai diễn hài hước, trong đó các vai Táo khác nhau trong Táo Quân đã trở thành thương hiệu ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng công chúng. Tuy nhiên nhiều người lại thắc mắc một danh hài gạo cội ở miền Bắc sẽ làm gì khi tranh tài cùng với các đàn em ở lĩnh vực âm nhạc. Có thể sự duyên dáng, hài hước của NSND Tự Long cũng là "làn gió mới" cho truyền hình thực tế. Nhưng sự khác biệt trong loại hình nghệ thuật cộng với khoảng cách độ tuổi giữa Tự Long và các nghệ sĩ khác chính là điều mà khán giả vô cùng tò mò để xem sự thể hiện của nam danh hài trong chương trình này.

NSND Tự Long gây sốt với tạo hình cá tính trong MV chủ đề

https://kenh14.vn/to-doi-gay-to-mo-nhat-anh-trai-vuot-ngan-chong-gai-danh-hai-tao-quan-em-trai-binz-la-an-so-20240628105105767.chn