33 "Anh tài" quậy đục nước khiến các "Chị đẹp" cũng phải gọi bằng cụ: Đỉnh nhất màn hù đồng đội xanh mặt vì sợ bị cô lập!

Tối 29/6, chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã chính thức lên sóng và nhận được sự chú ý đặc biệt từ công chúng. Trong tập đầu tiên, 33 "anh tài" khiến khán giả cười nghiêng ngả với các màn trêu ghẹo, bày trò làm khó dễ khiến đồng nghiệp "lên bờ xuống ruộng" siêu ác, siêu hài hước trong buổi gặp gỡ nhau.

1. Kay Trần nghịch ngợm hù BB Trần hoảng hồn

Tuấn Hưng và Kay Trần là một trong những "anh tài" đầu tiên có mặt sớm nhất ở phòng giao lưu của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Để tạo bất ngờ, Kay Trần đã núp sau cửa với mục đích hù người tiếp theo. Nạn nhân bị giật mình hết hồn là... BB Trần. Sau khi bị hù dọa, BB Trần chia sẻ: "Người làm cho BB ấn tượng nhất, bất ngờ nhất chính là Kay Trần. Trước đây, BB chưa từng tiếp xúc với Kay Trần. Mới hé cửa ra BB đã bị giật mình, rén ngang khi thấy chú Tuấn Hưng. Mở cửa ra lần nữa thì thấy Kay Trần xuất hiện, trời ơi. Kay Trần như một vị cứu tinh của BB. Nhờ có Kay Trần hoạt náo, kéo mọi người lại với nhau".



Kay Trần hù BB Trần hoảng hồn trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

2. "Thánh chơi dơ" BB Trần tái xuất, Liên Bỉnh Phát bất lực

Dù cam kết không tiếp diễn hành vi "chơi dơ" trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, nhưng hứa câu trước, câu sau BB Trần đã nuốt lời. Tại bàn điền bản cam kết, sau khi hoàn thành phần của mình, BB Trần đã tiện tay điền luôn cho Liên Bỉnh Phát. Đến lúc Liên Bỉnh Phát đến, nam diễn viên "ngã ngửa" khi thấy ai đó đã điền vào bản cam kết của anh với những câu trả lời... vô cùng oái oăm như "phải tập luyện 24 giờ", mục đích tham gia là "tìm được nửa kia của mình sau chương trình". Vụ việc khiến Liên Bỉnh Phát phải mở cuộc truy tìm thủ phạm. Đến khi biết được BB Trần chính là người làm mọi chuyện, nam diễn viên cũng đành bất lực cười trong đau đớn.

Clip: BB Trần "chơi dơ" tiện tay điền vào đơn cam kết của Liên Bỉnh Phát

3. Tất cả "anh trai" trốn bặt, quyết hù Thiên Minh!

"33 anh trai không bao giờ lớn. Khi chúng tôi gặp nhau, cảm giác thanh xuân tràn về mãnh liệt hơn bao giờ hết", Thiên Minh chia sẻ sau khi trải qua một phen hết hồn trước màn ập ra chào hỏi đầy bất ngờ của các "anh trai". Trước đó, nam ca sĩ Tuấn Hưng và nam diễn viên Thành Trung đã rủ mọi người cùng trốn ở điểm mù để khiến Thiên Minh nghĩ rằng căn phòng không có ai rồi nhào ra hù nam nghệ sĩ.



Dàn anh tài hợp lực hù Thiên Minh

4. Tiến Luật bị bắt ke đầu 3 vòng, Hồng Sơn - Tự Long được yêu cầu tái hiện khoảnh khắc kinh điển

Ngay khi bước vào phòng gặp gỡ mọi người, Tiến Luật đã bị bắt ke đầu 3 vòng với lý do đây là thủ tục chào phòng, hoàn thành mới được ngồi chung mâm với dàn "anh tài". Nam diễn viên tỏ ra vô cùng bối rối trước quả "luật ngầm" do các nghệ sĩ khác đặt ra. "Anh ói chết luôn á. Mới vào mà căng quá. Bỏ, bỏ mọi người ơi", Tiến Luật than thở. May mắn, sự xuất hiện kịp thời của Bùi Công Nam giúp Tiến Luật thoát nạn. Trong khi đó, cựu danh thủ Hồng Sơn đã được yêu cầu tái hiện lại khoảnh khắc chào cờ kinh điển mỗi lần ghi bàn thắng cho đội tuyển quốc gia của anh cùng nghệ sĩ Tự Long

Tiến Luật bị yêu cầu thực hiện thủ tục chào phòng ke đầu 3 vòng dưới đất

Cựu danh thủ Hồng Sơn tái hiện lại khoảnh khắc chào cờ khi ghi bàn của mình cùng Tự Long

5. Jun Phạm, Trọng Hiếu, Duy Khánh... mặt tái xanh khi bị dàn "anh tài" cô lập

Trò "ác" nhất trong chương trình được các anh tài bày ra là giả vờ không nhìn thấy, không quan tâm và đáp lại lời chào hỏi của các nghệ sĩ trẻ trong lần đầu gặp mặt. Sự phớt lờ của mọi người khiến Jun Phạm, Trọng Hiếu, Quốc Thiên, Đinh Tiến Đạt hay Duy Khánh "xịt keo" cứng đờ người, mặt xanh lè không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ liên tục đặt câu hỏi liệu bản thân có làm sai điều gì khiến mọi người xung quanh phật lòng mà cô lập và xem mình như không khí.

Jun Phạm ôm đầu, vẻ mặt sượng trân trước trò đùa của dàn anh tài

Quốc Thiên, Trọng Hiếu hoang mang khi bị các anh tài xung quanh phớt lờ sự xuất hiện

Duy Khánh - rapper Đinh Tiến Đạt cười ngượng, ngồi co ro 1 góc trước việc bị các anh tài xung quanh cô lập

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 1 quy tụ 33 "anh tài" nổi tiếng đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau như diễn viên, ca sĩ, người mẫu, cầu thủ, võ sư, MC... như Jun Phạm, Liên Bỉnh Phát, Đăng Khôi, Phan Đình Tùng, Kay Trần, Thiên Minh, Binz, Trương Thế Vinh, BB Trần... Sở hữu dàn sao đông đảo, tài năng, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai chính là một trong những show truyền hình được chờ đợi nhất hiện nay.

Theo chia sẻ của nhà sản xuất, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai không phải cuộc thi hát hay cuộc thi nhảy để khám phá khía cạnh mới của bản thân, đồng thời tìm kiếm cơ hội tỏa sáng một lần nữa như Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Các "anh tài" trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đến chương trình để "chơi", để tận hưởng những thành quả mà mình đạt được sau những tháng ngày tập luyện cùng đồng đội.

Về tương lai của dàn "anh tài" sau khi bước ra khỏi chương trình, nhà sản xuất cho biết sẽ có nhóm đông các "anh tài" đạt thứ hạng cao giành chiến thắng và tạo thành một "gia tộc" sau đêm chung kết. Tuy nhiên, các "anh tài" này không bắt buộc phải hoạt động chung với nhau như một nhóm nhạc. Họ có thể hoạt động solo hoặc lập nhóm nhỏ đi diễn tùy nhu cầu, sở thích bản thân.

Các "anh tài" đến với chương trình để "chơi", không đặt nặng thành tích và tính cạnh tranh

