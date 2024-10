Kang Daniel - nam idol sinh năm 1996 từng là thành viên của nhóm Wanna One. Với bệ phóng từ Produce 101, Kang Daniel nổi danh toàn Kpop, được biết đếu với biệt danh “Center Quốc dân”. Ở thời hoàng kim, Kang Daniel vượt qua cả những tên tuổi hot nhất Jimin, V, Jung Kook (BTS), đứng đầu BXH thương hiệu các idol nam.

Được đánh giá sẽ là idol solo hàng đầu, nhưng sự nghiệp Kang Daniel tuột dốc kể từ khi công khai hẹn hò Jihyo (TWICE). Chuyện tình của Kang Daniel và trưởng nhóm TWICE kéo dài không lâu, cả hai đường ai nấy đi, kéo theo một tương lai “mù mờ".

Kang Daniel - Center quốc dân 1 thời

Năm 2018, Wanna One tan rã, Kang Daniel ký hợp đồng với LM Entertainment, tuy nhiên không lâu sau đó, nam idol vướng vào kiện tụng với công ty. Hậu lùm xùm, Kang Daniel thành lập công ty KONNECT Entertainment vào năm 2019. Kang Daniel quyết định tự quản lý sự nghiệp. CEO 24 tuổi nhanh chóng vận hành công ty cho những hoạt động solo của mình và nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.

Song, đây mới là “cú sốc" thực sự kiến Kang Daniel biến mất khỏi làng giải trí.

Vụ kiện với cổ đông công ty khiến Kang Daniel lâm vào khủng hoảng

Đầu năm nay, fan Kpop “rúng động” trước vụ kiện tụng của công ty Kang Daniel. Cụ thể, Kang Daniel đã nộp đơn khiếu nại hình sự chống lại cổ đông lớn của Konnect Entertainment. Các cáo buộc bao gồm làm giả tài liệu, tham ô và lạm dụng tín nhiệm, gây thiệt hại gần 14 tỷ won (gần 260 tỷ VND) cho công ty. Cổ đông này bị cáo buộc đã sử dụng vị trí của mình để chiếm đoạt quỹ công ty và làm giả con dấu công ty để ký hợp đồng phân phối âm nhạc trị giá 10 tỷ won.

Vụ kiện này đã gây ra nhiều biến động trong công ty, dẫn đến việc Kang Daniel quyết định chấm dứt hoạt động của Konnect Entertainment vào tháng 6 năm 2024.

Kang Daniel trên show mới đây của Lee Daehwi

Mới đây, trên show “Do you want some ramyeon?” của cựu thành viên Wanna One - Lee Daehwi, Kang Daniel đến tham gia với vai trò khách mời. Đây cũng là hoạt động quảng cho album mới của Kang Daniel - ACT. Màn hội ngộ của hai thành viên Wanna One gây chú ý trong cộng đồng fan.

Đáng chú ý, Kang Daniel cho biết bản thân rất suy sụp, giảm đến 14kg hậu vụ kiện khiến anh phải đóng cửa công ty: "Anh từng bị sụt 14kg trong 5 - 6 tháng, khi đó dù rất muốn nhưng anh không thể làm gì vì anh có vấn đề với công ty cũ. Anh đã ở nhà 3 - 4 tháng. Tháng đầu tiên anh rất vui vì không phải ra ngoài. Nhưng sau đó, anh bắt đầu cảm thấy không ổn, anh sẽ phát điên nếu cứ tiếp tục ở nhà. Anh cảm giác mình bị cô lập khỏi xã hội. Vì thế anh bắt đầu luyện hát, tập nhảy trở lại và lên ý tưởng cho những bài hát anh muốn phát hành".

Nam idol vừa comeback với album ACT

Sau khủng hoảng, Kang Daniel ký hợp đồng độc quyền với công ty mới ARA và phát hành album ACT. Người hâm mộ mong rằng chàng “Center quốc dân” vượt qua những điều trong quá khứ và nhanh chóng trở lại đường đua âm nhạc.