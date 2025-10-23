Ngày càng nhiều người tử vong vì suy thận, bác sĩ khuyên: Chớ dại đụng nhiều 4 loại thịt này

Dưới đây là những loại thịt có thể gây hại cho thận nếu tiêu thụ thường xuyên hoặc quá mức.

1. Thịt đỏ

Thịt đỏ chứa lượng protein và purin rất cao. Khi vào cơ thể, purin được chuyển hóa thành acid uric, một chất thải mà thận phải đào thải. Nếu ăn quá nhiều, acid uric tích tụ trong máu, gây tăng gánh nặng lọc và tạo sỏi thận hoặc gout.

Quá nhiều protein động vật khiến nồng độ ure và creatinin trong máu tăng, đây là hai chỉ số phản ánh khả năng lọc của thận. Khi tăng kéo dài, thận có thể bị suy giảm chức năng.

Thịt đỏ còn chứa chất béo bão hòa làm tăng mỡ máu và huyết áp, gây tổn thương mạch máu nhỏ ở thận, khiến máu đến nuôi thận kém đi.

Từ đó, việc ăn nhiều thịt đỏ trong thời gian dài có thể dẫn đến suy thận mạn, rối loạn chuyển hóa đạm và bệnh gout.

2. Thịt chế biến sẵn

Thịt chế biến sẵn chứa lượng muối (natri) và phosphate vô cơ rất cao. Khi ăn vào, cơ thể giữ nước, gây phù, tăng huyết áp, buộc thận phải lọc nhiều hơn để đào thải natri. Về lâu dài dẫn đến tổn thương cầu thận, đặc biệt ở người có bệnh cao huyết áp hoặc tiểu đường.

Chất bảo quản như nitrat, nitrit khi chuyển hóa có thể gây độc cho tế bào thận và làm tăng nguy cơ ung thư thận, bàng quang.

Hàm lượng chất béo chuyển hóa (trans fat) cao gây viêm mạn tính, khiến các mô thận bị tổn thương dần theo thời gian.

Điều này khiến cơ thể dễ giữ nước, tăng huyết áp, viêm thận và suy thận mạn tính.

3. Thịt mỡ, nội tạng động vật

Hàm lượng cholesterol và chất béo bão hòa cao, dễ làm xơ cứng động mạch, trong đó có động mạch thận. Khi mạch máu thận bị xơ cứng, máu không đến đủ, tế bào thận thiếu oxy, dẫn tới thoái hóa và mất chức năng lọc.

Nội tạng chứa nhiều purin, chất sinh acid uric, tương tự thịt đỏ. Acid uric tăng cao không chỉ gây gout mà còn lắng đọng tinh thể urat trong thận, hình thành sỏi urat và gây viêm thận.

Từ đó, ăn nhiều thịt mỡ, nội tạng động vật dễ gây sỏi thận, viêm thận kẽ, tăng huyết áp thận và rối loạn chuyển hóa lipid.

4. Thịt nướng, chiên rán ở nhiệt độ cao

Khi chế biến ở nhiệt độ trên 200 độ C, thịt sinh ra hợp chất độc như amin dị vòng (HCA) và hydrocarbon thơm đa vòng (PAH). Những chất này làm tổn thương tế bào, trong đó có tế bào ống thận, bộ phận giúp tái hấp thu và lọc máu.

Các món chiên rán ngập dầu làm tăng chất béo oxy hóa, gây viêm hệ thống, trong đó thận là cơ quan chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất.

Ăn nhiều thịt nướng còn gây stress oxy hóa, khiến các gốc tự do tấn công mô thận, dẫn đến suy giảm chức năng lọc.

Kết quả của việc ăn quá nhiều loại thịt này là tăng nguy cơ viêm thận mạn, suy thận sớm và ung thư hệ tiết niệu.

Lời khuyên bảo vệ thận

- Hạn chế thịt đỏ dưới 300g/tuần, tăng cường cá, thịt gia cầm nạc, đậu phụ, trứng để bổ sung đạm lành mạnh.

- Giảm muối và thực phẩm chế biến sẵn, duy trì uống 1,5-2 lít nước mỗi ngày.

- Không ăn thịt cháy khét, chiên rán nhiều dầu.

- Kiểm tra chức năng thận (ure, creatinin) định kỳ, đặc biệt ở người trên 40 tuổi hoặc có tiền sử cao huyết áp, tiểu đường.

