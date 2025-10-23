5 loại thực phẩm có thể đào thải axit uric nhanh chóng, bảo vệ thận: Toàn loại dễ kiếm

Axit uric là một sản phẩm tự nhiên của quá trình chuyển hóa purin trong cơ thể, được hòa tan trong máu và đào thải ra ngoài qua nước tiểu. Trong cuộc sống hiện đại, việc bị dư thừa axit uric trong máu đã trở thành vấn đề sức khỏe phổ biến. Mặc dù tình trạng này thường diễn ra âm thầm, nhưng không nên xem nhẹ vì nó có thể dẫn đến các bệnh lý nghiêm trọng như gout, đau khớp và các vấn đề về thận, đặc biệt là suy thận.

5 loại thực phẩm đào thải axit uric nhanh chóng

Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và giảm thiểu lượng axit uric trong cơ thể. Dưới đây là 5 loại thực phẩm dễ kiếm có thể giúp đào thải axit uric nhanh chóng, bảo vệ sức khỏe thận, theo thông tin từ Times of India.

1. Chanh

Chanh là thực phẩm có thể hỗ trợ đào thải axit uric nhanh chóng (Ảnh minh họa).

Chanh có tính kiềm và giúp trung hòa axit uric trong máu. Vitamin C có trong nước chanh giúp cải thiện chức năng thận, từ đó hỗ trợ đào thải axit uric qua nước tiểu.

Một nghiên cứu được đăng trên Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition vào năm 2017 cho thấy nước chanh tươi giúp hạ mức axit uric ở những bệnh nhân bị tăng axit uric. Hãy bắt đầu ngày mới bằng một cốc nước ấm với nửa quả chanh tươi để thanh lọc cơ thể.

2. Táo

Táo (Ảnh minh họa).

Quả táo không chỉ giàu chất xơ và vitamin mà còn chứa axit malic giúp trung hòa axit uric và giảm sự tích tụ của nó trong máu. Một nghiên cứu đăng trên Journal of Food Science vào năm 2016 cho thấy axit malic có thể giúp duy trì cân bằng axit - kiềm trong cơ thể, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh gout. Hãy duy trì thói quen ăn một quả táo mỗi ngày để nhận được lợi ích tối ưu từ loại quả này.

3. Trà xanh

Trà xanh là thứ đồ uống rất phổ biến tại Việt Nam (Ảnh minh họa).

Trà xanh rất giàu catechins. Đây là những chất chống oxy hóa mạnh giúp giảm mức axit uric và viêm trong cơ thể. Nghiên cứu đăng trên Biological & Pharmaceutical Bulletin vào năm 2010 cho thấy polyphenol trong trà xanh ức chế xanthine oxidase, một enzyme tạo ra axit uric trong cơ thể. Điều này giúp giảm mức axit uric, từ đó giảm nguy cơ mắc gout và tăng axit uric trong máu. Hãy thêm 1 - 2 tách trà xanh không đường vào chế độ ăn hàng ngày để hỗ trợ sức khỏe khớp và giải độc cơ thể.

4. Dưa leo (dưa chuột)

Đừng bỏ qua dưa chuột nếu đang muốn giảm axit uric trong cơ thể (Ảnh minh họa).

Dưa leo là thực phẩm giàu nước và có tính kiềm, giúp đào thải axit uric bằng việc tăng cường bài tiết nước tiểu. Với lượng nước và kali cao, dưa leo hỗ trợ chức năng thận và giúp ngăn ngừa sự hình thành tinh thể axit uric trong cơ thể. Bạn có thể ăn dưa leo trực tiếp hoặc cho vào nước lọc để có một loại nước giải khát thanh mát và làm sạch cơ thể.

5. Sữa ít béo

Sữa ít béo (Ảnh minh họa).

Sữa ít béo như sữa tách kem và sữa chua ít béo chứa protein casein và lactalbumin, giúp thúc đẩy sự bài tiết axit uric. Nghiên cứu đăng trên New England Journal of Medicine vào năm 2004 chỉ ra rằng việc tiêu thụ sản phẩm sữa ít béo có liên quan đến việc giảm nguy cơ phát triển bệnh gout. Hãy bổ sung một khẩu phần sữa chua ít béo hoặc sữa tách kem mỗi ngày để duy trì mức axit uric khỏe mạnh.

Lời kết

Việc duy trì mức axit uric trong cơ thể ở mức độ hợp lý không chỉ giúp ngăn ngừa bệnh gout mà còn bảo vệ chức năng thận, giảm viêm và cải thiện sức khỏe tổng thể. Bằng cách bổ sung những thực phẩm dễ kiếm nêu trên vào chế độ ăn, bạn có thể giúp cơ thể đào thải axit uric hiệu quả hơn. Hãy bắt đầu thói quen ăn uống và duy trì lối sống lành mạnh ngay từ hôm nay để bảo vệ sức khỏe tổng thể.

Nếu gặp phải các triệu chứng sau, hãy đi khám ngay để kiểm tra nồng độ axit uric trong máu và nhận được sự tư vấn y tế kịp thời:

Đau khớp, đặc biệt là ở ngón chân cái.

Sưng, đỏ và cảm giác nóng quanh các khớp.

Cứng khớp hoặc khó chịu sau khi nghỉ ngơi.

Thường xuyên đau ở lưng hoặc hông (khi đã hình thành sỏi thận).

Thường xuyên có nhu cầu tiểu tiện hoặc có máu trong nước tiểu.

Mệt mỏi, kiệt sức.

Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ giúp giảm thiểu các biến chứng nghiêm trọng do dư thừa axit uric.