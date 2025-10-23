Đơn thuốc toàn diện cho cơ thể từ liệu pháp tắm rừng

Shinrin-yoku là một thực hành có chủ đích, chậm rãi và mang tính thiền định. Nó là việc ngắt kết nối với guồng quay hối hả của cuộc sống và các thiết bị kỹ thuật số để "tắm" trong bầu không khí của rừng, sử dụng cả năm giác quan. Mục tiêu không phải là quãng đường đi được, mà là chất lượng của sự kết nối – quan sát ánh nắng xuyên qua kẽ lá, lắng nghe tiếng chim hót, hít thở mùi hương của đất ẩm và chạm vào lớp vỏ cây xù xì.



"Nó là việc ngắt kết nối với công nghệ để tái kết nối với chính chúng ta, thông qua lăng kính của tự nhiên," tiến sĩ Qing Li, một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về liệu pháp rừng từ Trường Y khoa Nippon ở Tokyo, giải thích. "Chúng ta là một phần của thế giới tự nhiên, nhưng lối sống hiện đại đã kéo chúng ta ra khỏi nó. Tắm rừng đơn giản là đưa chúng ta trở về nhà."

Một phân tích tổng hợp mang tính bước ngoặt trên tạp chí Environmental Health and Preventive Medicine, xem xét 28 nghiên cứu trong vòng 5 năm, đã cung cấp những bằng chứng không thể chối cãi về tác động sinh lý của việc tiếp xúc với môi trường rừng. Kết quả cho thấy, liệu pháp này mang lại một "đơn thuốc" toàn diện cho cơ thể.

Ảnh: Tokyo Weekender

Về hệ tim mạch, các nhà nghiên cứu tìm thấy bằng chứng nhất quán rằng việc ở trong rừng giúp hạ huyết áp một cách đáng kể. Đối với hệ thần kinh, nó làm giảm nồng độ của các hormone gây căng thẳng như adrenaline và cortisol trong máu. Đây là những tác nhân chính gây ra các vấn đề sức khỏe mãn tính như bệnh tim, tiểu đường và suy giảm hệ miễn dịch.



"Các cơ chế sinh học đằng sau những lợi ích này đang dần được làm sáng tỏ," một nghiên cứu gần đây trên tạp chí Forests của MDPI cho biết. Các nhà khoa học giải thích rằng, việc tiếp xúc với thiên nhiên giúp điều hòa hệ thần kinh tự chủ, tăng cường hoạt động của hệ thần kinh đối giao cảm (chịu trách nhiệm cho trạng thái nghỉ ngơi và tiêu hóa) và giảm stress oxy hóa, hai yếu tố then chốt trong việc bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Nói cách khác, rừng xanh đang hoạt động như một bộ điều chỉnh tự nhiên, đưa cơ thể từ trạng thái "chiến đấu hay bỏ chạy" thường trực do áp lực cuộc sống gây ra, trở về trạng thái cân bằng và phục hồi. Ngoài những lợi ích về thể chất, tác động của tắm rừng đối với sức khỏe tinh thần cũng vô cùng sâu sắc, đặc biệt trong bối cảnh xã hội hiện đại đang phải đối mặt với một "đại dịch" kiệt sức.

Liệu pháp tắm rừng tác động tích cực đến toàn diện cơ thể. Ảnh: notesofnomads

Đối với những người ở tuyến đầu của các ngành nghề áp lực cao như y tế, liệu pháp này không còn là một lựa chọn xa xỉ mà đã trở thành một công cụ sinh tồn. Một thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên được công bố trên cổng thông tin y khoa PubMed đã theo dõi các bác sĩ và nhân viên y tế. Kết quả cho thấy chỉ sau một buổi tắm rừng có hướng dẫn kéo dài ba giờ, những người tham gia đã giảm đáng kể các dấu hiệu kiệt sức nghề nghiệp, mệt mỏi về cảm xúc, đồng thời cải thiện tâm trạng và giảm lo âu.



Tác động của liệu pháp thiên nhiên không chỉ dừng lại ở việc chữa lành cho người lớn. Khi được thực hành sớm, nó còn có khả năng định hình tương lai. Một nghiên cứu trên tạp chí Ecopsychology tập trung vào các học sinh trung học đã cho thấy những kết quả đầy hứa hẹn. Chỉ sau ba buổi tắm rừng trong vòng ba tuần, ý thức kết nối với thiên nhiên, lòng biết ơn và sự quan tâm của các em đối với môi trường đều tăng lên rõ rệt.

"Điều này cho thấy thiên nhiên không chỉ là một công cụ phục hồi, mà còn là một người thầy," Tiến sĩ Patricia H. Hasbach, một nhà trị liệu tâm lý và là tác giả về liệu pháp sinh thái, cho biết. "Nó giúp nuôi dưỡng lòng trắc ẩn, sự kết nối và ý thức trách nhiệm đối với hành tinh ở thế hệ tương lai."

Nhiều người tìm đến thiên nhiên để chữa lành. Ảnh: indiatimes

Sự công nhận ngày càng tăng về sức mạnh của liệu pháp thiên nhiên đang thúc đẩy một cuộc đối thoại mới về chính sách y tế công cộng. Các bác sĩ ở Scotland hiện đã có thể "kê đơn" cho bệnh nhân đi dạo trong thiên nhiên. Tại Hàn Quốc và Nhật Bản, các "trung tâm chữa bệnh bằng rừng" được chính phủ chứng nhận đã trở thành một phần của hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia.



Nhưng bạn không cần phải đến một khu rừng nguyên sinh để nhận được những lợi ích này. Ngay cả những mảng xanh đô thị cũng đóng vai trò là một "hạ tầng y tế công cộng" thiết yếu. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từ lâu đã công nhận mối liên hệ giữa việc tiếp cận không gian xanh và tỷ lệ mắc bệnh thấp hơn, từ bệnh tim, béo phì đến các vấn đề về hô hấp.

Nhà dưới những tán rừng trở thành vỏ bọc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, tinh thần

Một nghiên cứu năm 2023 đăng trên tạp chí The Lancet Planetary Health còn đi xa hơn, chỉ ra rằng việc sống gần không gian xanh có thể làm giảm nguy cơ cần dùng thuốc điều trị các chứng rối loạn tâm thần. Do đó, nhiều chuyên gia cho hay việc đầu tư vào không gian xanh là một chiến lược kinh tế và sinh thái thông minh. Công viên đô thị giúp làm mát các khu dân cư, lọc không khí ô nhiễm và lưu trữ carbon, đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.



Theo: Pubmed, Environhealthprevmed, MDPI