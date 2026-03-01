Nhiều người mắc ung thư đại trực tràng có thói quen ăn uống không lành mạnh, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe hệ tiêu hóa mà còn có thể dẫn đến sự phát triển của ung thư đại trực tràng theo thời gian. Trên thực tế, ung thư đại trực tràng có thể được phòng ngừa hiệu quả thông qua chế độ ăn uống lành mạnh. Các bác sĩ cho biết nhiều trường hợp ung thư đại trực tràng gần như hoàn toàn do chế độ ăn uống gây ra.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tỷ lệ mắc ung thư đại trực tràng có liên quan chặt chẽ đến các yếu tố như tiêu thụ lâu dài các sản phẩm thịt chế biến sẵn, tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ, chế độ ăn thiếu chất xơ, tiêu thụ quá nhiều thực phẩm nhiều chất béo, cũng như uống rượu và ăn thực phẩm bị mốc.

Những yếu tố này không chỉ gây hại cho sức khỏe đường ruột mà còn làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng. Do đó, các chuyên gia nhắc nhở một số thói quen xấu trong chế độ ăn uống hàng ngày, nếu bị bỏ qua, có thể tạo ra những nguy cơ tiềm ẩn đối với ung thư đại trực tràng.

Thứ nhất, việc tiêu thụ lâu dài các sản phẩm thịt chế biến sẵn là một yếu tố góp phần đáng kể gây ra ung thư đại trực tràng. Các sản phẩm thịt chế biến sẵn, chẳng hạn như xúc xích, giăm bông và thịt xông khói, thường sử dụng một lượng lớn chất bảo quản như muối và nitrit trong quá trình chế biến. Mặc dù nhiều người thích các sản phẩm thịt chế biến sẵn này vì hương vị và sự tiện lợi, nhưng tác hại của chúng đối với cơ thể con người không nên bị bỏ qua.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nitrit có thể kết hợp với amin trong cơ thể để tạo thành chất gây ung thư. Những chất này có thể gây kích ứng ruột và làm tăng nguy cơ ung thư. Theo một báo cáo nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), có mối liên hệ rõ ràng giữa việc tiêu thụ lâu dài các sản phẩm thịt chế biến sẵn và sự phát triển của ung thư đại trực tràng. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế tối đa việc tiêu thụ các sản phẩm thịt chế biến sẵn, đặc biệt là tránh ăn thường xuyên.

Thứ hai, tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ cũng là một yếu tố nguy cơ cao gây ung thư đại trực tràng. Thịt đỏ bao gồm thịt bò, thịt cừu và thịt lợn, vốn giàu chất béo và protein, lại tiêu hóa chậm. Việc ăn quá nhiều thịt đỏ có thể làm tăng gánh nặng tiêu hóa cho ruột, làm tăng viêm ruột, từ đó thúc đẩy sự phát triển của tế bào ung thư.

Đặc biệt, việc nấu thịt đỏ ở nhiệt độ cao dễ tạo ra các chất gây ung thư có hại, chẳng hạn như hydrocarbon thơm đa vòng (PAH), có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe đường ruột. Hơn nữa, chất sắt trong thịt đỏ cũng có thể thúc đẩy sự tích tụ các chất có hại trong ruột, làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Do đó, các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế tối đa lượng thịt đỏ tiêu thụ, đặc biệt là trong chế độ ăn hàng ngày, và thay thế thịt đỏ bằng các nguồn protein lành mạnh hơn như thịt gia cầm và cá.

Hơn nữa, việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm giàu chất béo, ít chất xơ có thể làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng về lâu dài. Chế độ ăn hiện đại chủ yếu bao gồm các thực phẩm giàu chất béo, ít chất xơ, đặc biệt là trong bối cảnh văn hóa thức ăn nhanh phổ biến, nơi thực phẩm chiên rán, thực phẩm chế biến sẵn và các thực phẩm giàu chất béo khác đã trở thành thành phần phổ biến trong chế độ ăn của nhiều người.

Thực phẩm nhiều chất béo làm tăng sản sinh độc tố trong ruột trong quá trình tiêu hóa, phá vỡ hệ vi khuẩn đường ruột bình thường. Theo thời gian, điều này có thể dẫn đến ung thư ruột.

Chất xơ thúc đẩy nhu động ruột hiệu quả, giúp thức ăn và chất thải được đào thải dễ dàng và giảm sự tích tụ các chất có hại, từ đó bảo vệ sức khỏe đường ruột. Vì vậy, tăng cường lượng chất xơ trong chế độ ăn và giảm lượng thức ăn nhiều chất béo là những cách hiệu quả để phòng ngừa ung thư đại trực tràng.

Ngoài ra, việc tiêu thụ quá nhiều rượu và ăn thực phẩm bị mốc cũng là những yếu tố góp phần gây ra ung thư đại trực tràng. Uống rượu lâu dài có thể làm suy giảm chức năng gan và gây hại cho hệ tiêu hóa. Ethanol trong rượu được chuyển hóa thành acetaldehyde trong cơ thể, một chất rất độc hại đối với tế bào; tiếp xúc lâu dài với acetaldehyde làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Aflatoxin, có trong thực phẩm bị mốc, là một chất gây ung thư đã được biết đến. Việc tiêu thụ lâu dài loại thực phẩm này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe đường ruột. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng độc tố trong thực phẩm bị mốc có thể xâm nhập vào máu qua đường tiêu hóa, gây tổn thương cho nhiều cơ quan và làm tăng nguy cơ mắc ung thư.

Một số lối sống làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng

Phòng ngừa ung thư đại trực tràng không chỉ đơn thuần là cải thiện chế độ ăn uống; nó còn bao gồm cả việc điều chỉnh lối sống. Trước hết, điều quan trọng là phải nhận ra rằng lối sống hối hả của xã hội hiện đại thường dẫn đến việc bỏ bê thói quen ăn uống. Việc thường xuyên ăn ngoài, tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn và thói quen ngủ không đều đặn thường dẫn đến suy giảm hệ miễn dịch và giảm khả năng tự phục hồi của ruột.

Theo thời gian, sức khỏe đường ruột có thể bị tổn hại dần dần, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến ung thư. Do đó, thay đổi lối sống như tránh ngồi lâu, tăng cường hoạt động thể chất và khám sức khỏe định kỳ đều là những biện pháp hiệu quả để phòng ngừa ung thư đại trực tràng.

Hơn nữa, việc quản lý cảm xúc cũng quan trọng không kém. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng căng thẳng tâm lý mãn tính và cảm xúc tiêu cực cũng có thể là yếu tố góp phần gây ra ung thư đại trực tràng. Rối loạn cảm xúc, đặc biệt là lo âu hoặc trầm cảm kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ miễn dịch, dẫn đến suy giảm miễn dịch và làm cho cơ thể dễ mắc nhiều bệnh khác nhau.

Là cơ quan miễn dịch lớn nhất trong cơ thể người, ruột có thể bị ảnh hưởng bởi căng thẳng tâm lý quá mức, làm tăng nguy cơ ung thư. Do đó, học cách thư giãn và duy trì sức khỏe tinh thần tốt là những khía cạnh quan trọng để duy trì sức khỏe tổng thể.

Cách phòng ngừa ung thư đại trực tràng

Ung thư đại trực tràng giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ ràng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ, dễ bị bỏ qua. Ví dụ, đầy hơi nhẹ, táo bón hoặc đi ngoài ra máu có thể chỉ là dấu hiệu của chứng khó tiêu hoặc các vấn đề khác, nhưng nếu các triệu chứng này kéo dài, chúng cần phải được chú ý.

Nội soi đại tràng định kỳ, đặc biệt là đối với người trên 50 tuổi, là một trong những cách hiệu quả nhất để sàng lọc ung thư đại trực tràng. Phương pháp này cho phép phát hiện sớm các vấn đề, tạo điều kiện can thiệp và điều trị kịp thời, và cải thiện đáng kể tỷ lệ chữa khỏi. Do đó, hình thành thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ là rất quan trọng để phòng ngừa ung thư đại trực tràng.

Để phòng ngừa ung thư đại trực tràng hiệu quả, các chuyên gia khuyên mọi người nên hạn chế ăn thịt chế biến sẵn, tránh ăn quá nhiều thịt đỏ, tăng cường chất xơ, giảm ăn thực phẩm nhiều chất béo và tránh uống quá nhiều rượu bia cũng như ăn thực phẩm bị mốc. Duy trì thói quen ăn uống tốt và lối sống điều độ có thể làm giảm đáng kể nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng.

Ngoài ra, các chuyên gia khuyến cáo nên khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là đối với những người có tiền sử gia đình mắc ung thư đại trực tràng hoặc có các yếu tố nguy cơ cao. Nội soi đại tràng định kỳ có thể giúp phát hiện sớm các vấn đề và cho phép can thiệp kịp thời. Phát hiện và điều trị sớm ung thư đại trực tràng thường cải thiện đáng kể tỷ lệ chữa khỏi.

Nguồn và ảnh: Sohu